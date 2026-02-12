【調査】国産原材料への切替76%が実行できず。壁は「産地との分断」農水省が50億円支援

株式会社アカネサス

株式会社アカネサス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：北條竜太郎）は、中小食品製造業者50社を対象に「国産原材料への切替に関する調査」を実施しました。

その結果、国産原材料への切替を検討した企業のうち、実際に切替を実行できたのはわずか24%にとどまり、76%が「検討したが実行できていない」ことが明らかになりました。

切替を阻む要因として、価格面に加え「安定調達への不安」「産地との直接取引がない」といった『産地との分断』が浮き彫りになっています。

■調査結果サマリー

【調査概要】

【結果１.】国産原材料への切替検討状況

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177030/table/2_1_759cf059ca695cfa0da46b5ddf14057e.jpg?v=202602121051 ]

国産原材料への切替を検討したことがある：76%（38社）

┗ 実際に切替を実行した：24%（12社）

┗ 検討したが、実行できていない：52%（26社）

国産原材料への切替を検討した中小食品メーカーのうち、過半数が実行に移せていない実態が明らかになりました。

【結果２.】国産原材料への切替を見送った理由（複数回答）

- 原材料価格の高さ：80%- 安定調達への不安：45%- 社内人員・時間の不足：40%- 産地との直接取引がない：38%

価格面に加え、「安定調達への不安」（45%）、「産地との直接取引がない」（38%）など、産地との関係性に起因する課題が上位に挙がりました。

【結果３.】補助金で支援してほしい項目（複数回答）

- 国産原材料の取扱いに対応した設備導入：60%- 産地とのマッチング・調達支援：46%- 産地への機械・資材提供による安定供給体制の構築：42%

「産地とのマッチング・調達支援」（46%）、「産地への支援を通じた安定供給体制」（42%）など、産地連携に関する支援ニーズが高いことがわかりました。

■産地と食品製造業の「分断」が国産シフトを阻む

本調査から、中小食品製造業者が国産原材料への切替を実行できない背景には、産地との「分断」があることがわかりました。

【国産シフトを阻む3つの壁】

- 価格の壁：国産原材料は輸入品より割高になりやすい- 供給の壁：気候や生産体制の影響を受け、安定調達が難しい- 関係性の壁：産地との直接取引がなく、連携の糸口がない

食品製造業と農業生産者の間には長年の「分断」があり、個社の努力だけでは乗り越えられない構造的な課題となっています。

■農水省の対応：産地連携を軸に50億円支援

こうした課題を解決するため、農林水産省は令和7年度補正予算において約50億円を計上。「持続的な食料システム確立緊急対策事業」を実施します。



【持続的な食料システム確立緊急対策事業の概要】

■本事業の社会的意義

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177030/table/2_2_c0dfb90f4842b5b13582d130d748bd4e.jpg?v=202602121051 ]

本事業は、単なる設備投資支援ではありません。

- 【食料安全保障】 輸入依存から国産へのシフトを加速- 【産地支援】 食品製造業から産地への機械・資材提供で基盤強化- 【地方創生】 地域の農業と食品産業が連携し、安定した経済圏を構築- 【持続可能性】 食品製造業と生産者が安定した取引関係を構築

食品製造業と産地が「Win-Win」の関係を築くことで、日本の食料システム全体の強靱化を目指す政策です。

■活用が期待される事例

■株式会社アカネサス代表・北條による専門的見解

- 輸入小麦から国産小麦への切替に伴う製造ライン増設- 国産野菜の契約栽培拡大と加工設備導入- 産地への選果機・農業資材の提供と長期取引契約- 国産原材料を活用した、新商品の開発・マーケティング

今回の調査で、国産原材料への切替を『検討したが実行できていない』企業が76%にのぼることがわかりました。その背景には、価格だけでなく『安定調達への不安』『産地との関係性がない』という構造的な課題があります。

持続的な食料システム確立緊急対策事業は、まさにこの『産地との分断』を解消するために設計された補助金です。産地への機械・資材提供や、産地連携計画の策定を通じて、食品製造業と生産者が直接つながる仕組みを支援します。

ただし、募集期間が2～3週間と非常に短いため、今から産地との連携体制を準備することをお勧めします。昨年は人気殺到により早期終了しました。

当社は農水省系補助金で累積採択額56.25億円、採択率93%の実績があり、産地とのマッチングも支援しています。食品製造業者の国産原材料への切替を、最短ルートでサポートしてまいります。

