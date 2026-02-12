「SWIMMER」×「リカちゃん」第2弾コラボレーション！2026年3月21日(土)に3商品が同時発売♪只今予約受付中！

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている大人気雑貨ブランド「SWIMMER」と、着せ替え人形「リカちゃん」（発売元：株式会社タカラトミー）がコラボレーション！大好評の初コラボレーション商品「フォトジェニックリカ SWIMMERスタイル」（2024年9月発売）に引き続き、2回目の今回はなんと「SWIMMERルーム」「SWIMMERだいすきリカちゃん」「SWIMMERだいすきミキちゃんマキちゃん」の3商品が2026年3月21日(土)同時発売！只今ご予約受付中です。


どれも“かわいいがぎゅっ！”とつまっています(ハート)ぜひチェックしてみてください。






【商品詳細】

■SWIMMERだいすきリカちゃん


メーカー希望小売価格：4,950円(税込)



■SWIMMERだいすきミキちゃんマキちゃん


メーカー希望小売価格：4,950円(税込)



■インテリアコーディネート　SWIMMERルーム


メーカー希望小売価格：5,500円(税込)



発売日：2026年3月　予約受付中！



■SWIMMERだいすきリカちゃん

SWIMMERテイストのドレスがとってもかわいい！「スイクマちゃん」プリントのトップスは袖口のリボンもポイント♪ベレー帽は別売りのルーム「インテリアコーディネート　SWIMMERルーム」に付属する「シャポードール（帽子たて）」にかけることができます。




■SWIMMERだいすきミキちゃんマキちゃん

リカちゃんのふたごのいもうと、ミキちゃんとマキちゃん2体のドールセット。


ミキちゃんは「スイクマちゃん」のフードが付いたパーカー、マキちゃんは「SWIMMERだいすきリカちゃん」とお揃いのデザインのワンピースコーデです。






■インテリアコーディネート　SWIMMERルーム

SWIMMERの雑貨商品「シャポードール（帽子たて）」や「フラワーミラー」などがリカちゃんサイズで再現！壁紙やお部屋の家具にもSWIMMERファン必見のデザインがあしらわれています(ハート)





【リカちゃんについて（発売元：タカラトミー）】

1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきました。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴です。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっています。



【SWIMMERについて】

「SWIMMER」（スイマー）は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。


動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。



【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



社名： アイピーフォー株式会社


本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋


代表取締役： 小濱 剛


事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業


設立： 2002年05月


電話番号： 03-5951-1940(#)


