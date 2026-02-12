世界初 ASIL-B対応│ADAS・自動運転向け 車載用LWIRサーマルカメラ「Tura(TM)」を発表 ―Teledyne FLIR社

コーンズテクノロジー株式会社世界初 ASIL-B対応│ADAS・自動運転向け 車載用LWIRサーマルカメラ「Tura(TM)」

コーンズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 西岡和彦）が国内代理店を務めるTeledyne FLIR（テレダインフリアー）社は、ISO 26262機能安全（FuSa）規格に準拠した、世界初ASIL-B（Automotive Safety Integrity Level B）対応の長波長遠赤外線（LWIR）サーマルカメラ「Tura(TM)」の発売を発表しました。

車載ナイトビジョン・ADAS・自動運転向けに専用設計

Turaは、高いパフォーマンス、供給リスクの低さ、そしてコスト効率の高い熱画像ソリューションが求められる、車載ナイトビジョン・先進運転支援システム（ADAS）・自動運転車（AV）の厳しい認識要件を満たすよう専用設計されています。

世界初 ASIL-B対応│ADAS・自動運転向け 車載用LWIRサーマルカメラ「Tura(TM)」高感度FIRセンサによる優れた検知・認識性能

車載規格に適合したTuraは、業界最高水準の感度を備えた新しい高性能パッシブ型640 × 512ピクセル解像度の遠赤外線 (FIR) センサを搭載しています。これは、歩行者や動物、その他の「交通弱者（Vulnerable Roadway Users）」の検知と分類において極めて重要です。完全な暗闇、霧や煙、太陽光の反射、対向車のヘッドライトの眩しさといった困難な条件下でも、ヘッドライトの照射範囲を遥かに超える認識能力を発揮します。

自動緊急ブレーキ（AEB）と安全規制への対応

Turaは、命を救うための「歩行者対応自動緊急ブレーキ（PAEB）」を強化し、よりスムーズで安全な走行を支援します。また、既存のAEBシステムが苦手とする高速域での夜間テストシナリオを義務付ける、米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）の連邦自動車安全基準（FMVSS）第127号の要件もサポートしています。

完全自動運転車への展開

Teledyne FLIR社の遠赤外線カメラは、完全自動運転車にも導入されています。前方監視用の認識データを提供するだけでなく、複数の赤外線カメラモジュールを統合することで、360度の周囲状況認識を強化できます。これにより、視界不良時でも、人間、車両、動物などの熱を発する物体を確実に検知できます。

ー Teledyne FLIR社 OEM部門 President and GM, Paul Clayton氏のコメント

「安全性と信頼性は、自律走行技術において譲ることのできない柱です。そしてTuraは、センサ段階から機能安全（FuSa）に対応することで、業界の新たなベンチマークを確立しました。当社はこの20年間、ドライバー警告システム向けに100万個以上の車載用赤外線カメラモジュールを製造してきました。今後も量産可能でコスト効率の高いソリューションを提供し続けます。」

Turaは現在入手可能です。製品についてのご質問・お見積りなど、以下よりお気軽にお問い合わせください。

製品情報はこちら :https://cornestech.co.jp/product/teledyne-flir/32382?utm_source=PRTimes&utm_medium=20260210&utm_campaign=teledyneflir_tura_press

■3/12(木)に本製品関連セミナーを開催

「低照度環境における検知の鍵 ～既存センサを補完するLWIRサーマルセンシングの優位性～」

日時：2026年3月12日（木）14:00～15:00

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

詳細・お申込み：https://cornestech.co.jp/info/seminar/20260202_47127(https://cornestech.co.jp/info/seminar/20260202_47127?utm_source=PRTimes&utm_medium=20260210&utm_campaign=teledyneflir_tura_press)

セミナー概要

FMVSS 127の新基準解説に加え、Teledyne FLIR社が開発した世界初ASIL-B（自動車安全度水準）対応LWIRサーマルカメラ「Tura(TM)」を取り上げ、その技術特性や既存センサとの比較データを紹介します。あわせて、AI／CNNを用いた物体認識の最新事例も解説します。



乗用車に限らず、建設機械、農業機械、AGV／AMRなど、24時間・全天候での自律走行が求められる現場において、どのように検知性能を担保すべきか。次世代認識システム設計のヒントを、ぜひお持ち帰りください。

詳細・お申込みはこちら :https://cornestech.co.jp/info/seminar/20260202_47127?utm_source=PRTimes&utm_medium=20260210&utm_campaign=teledyneflir_tura_press

Teledyne FLIR社について

テレダインフリアー(Teledyne FLIR)社(旧FLIR Systems)は先進的な赤外線技術を活用し、サーマル・サーモグラフィを始めとする赤外線カメラモジュールやガス検知カメラ、音響カメラといった幅広い分野で製品を製造する企業です。コンパクトで軽量なデバイスから革新的なセンシングソリューションおよびイメージングシステムまで幅広いラインナップで、産業・国防・航空宇宙・セキュリティ・環境モニタリングなど、多岐にわたる市場で活用されています。

当社はTeledyne FLIR社の代理店として、国内のお客様に量産製品への組み込みも含め、製品の販売、サポート、技術サービスを提供しています。

コーンズテクノロジー株式会社について（https://cornestech.co.jp/(https://cornestech.co.jp/?utm_source=PRTimes&utm_medium=20260210&utm_campaign=teledyneflir_tura_press)）

コーンズテクノロジーは、長年にわたり日本と諸外国との貿易発展に寄与してきたコーンズグループの一員で、日本産業界のニーズに合った新製品や新技術のプロモーション・マーケティングおよび販売を行う技術専門商社です。世界中のパートナーと密に連携して、迅速かつフレキシブルに世界最高レベルのご提案を提供します。

＜お問い合わせ先＞

コーンズテクノロジー株式会社

電子システム部 オートモーティブチーム

〒105-0014 東京都港区芝3丁目3番10号コーンズハウス

Tel：03-5427-7566

お問い合わせフォーム：https://cornestech.co.jp/inquiry/products_automotive(https://cornestech.co.jp/inquiry/products_automotive?utm_source=PRTimes&utm_medium=20260210&utm_campaign=teledyneflir_tura_press)