【2年連続】メガ・エッグお客さまセンター、サポートセンターがＨＤＩ格付けベンチマーク（2025年）で最高ランク「三つ星」を獲得

株式会社エネコム

株式会社エネコム（本社：広島市、取締役社長：岡部 恵二）が提供するインターネット接続サービス 『メガ・エッグ』の「お客さまセンター」（総合窓口）および「サポートセンター」（技術窓口）は、HDI-Japan（運営：シンクサービス株式会社）によるHDI格付けベンチマークの「クオリティ格付け（センター評価：電話）」において、2024年度に引き続き、2025年度も揃って最高ランクの三つ星を獲得しました。

HDI格付けベンチマークは、HDIの国際標準に基づいて設定された評価基準に沿って、専門の審査員がサービス体制やコミュニケーションなどを顧客の視点で評価し、「三つ星」から「星なし」の4段階で格付けするものです。

調査結果の詳細は、HDI-Japanのホームページをご覧ください。

https://www.hdi-japan.com/hdi/research-publication/press_release_260212.asp

メガ・エッグでは、これからも、お客さまに安心と満足をお届けできるよう、応対品質のさらなる向上に取り組んでまいります。

本件に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

【報道機関の方】

株式会社エネコム コンシューマ事業本部 コンシューマサポート部 平田・浅野

TEL：082-548-8084 （平日 9時～17時）

【一般のお客さま】

メガ・エッグお客さまセンター 電話：0120-50-58-98（10時～19時）年中無休

お問い合わせフォーム：https://www.megaegg.jp/contact/