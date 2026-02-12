映画『ウィキッド 永遠の約束』とSTELLAR HOLLYWOODがコラボ　― グリンダとエルファバを表現したアクセサリーを発売 ―

株式会社エスモードアート

コラボレーションコンセプト

魔法を信じる、すべての女性たちへ。

映画『ウィキッド 永遠の約束』が描くのは、“違い”を抱えながらも、自分の信念を貫く二人の女性の物語。

誰かの期待ではなく、自分の想いを信じて選び、未来を切り拓いていく姿は、STELLAR HOLLYWOODが大切にしてきた「自分らしく輝く女性像」と重なります。

私たちがこのコラボレーションに込めたのは、美しさだけでなく、強さ・個性・自由という想い。

空を飛ぶことを恐れなかったエルファバ。

自らの魅力で道を切り開いたグリンダ。

周りと違うことを恐れず、自分らしさを信じて前に進むすべての人へ。

幻想の世界から現実へ。

魔法は、STELLAR HOLLYWOODのアクセサリーとして息づきます。

先行予約キャンペーン概要

STELLAR HOLLYWOODは、映画『ウィキッド 永遠の約束』の世界観から着想したコラボレーションアクセサリーを発売いたします。

映画公開に先駆け、公式オンラインストアおよびSTELLAR HOLLYWOOD 表参道店にて先行予約キャンペーンを実施いたします。



先行予約期間

2026年2月13日（金）12:00 ～ 2月23日（月）23:59

期間中、WICKEDコラボレーションアイテムをご購入いただいた方へ、限定ポストカード＋ショッパーをプレゼントいたします。

アイテムラインナップ

WICKED/バブルパールピアス(グリンダ) ：真鍮 16,500円(税込) / Sliver925 55,000円(税込)

WICKED/バブルパールイヤリング(グリンダ) ：真鍮 16,500円(税込) / Sliver925 55,000円(税込)

WICKED/バブルネックレス(グリンダ) ：真鍮 14,850円(税込) / Sliver925 44,000円(税込)

WICKED/バブルダブルフィンガーリング(グリンダ)：真鍮 14,850円(税込) / Sliver925 36,300円(税込)

※Sliver925の商品は受注生産にて承っています。お客様からオーダーを頂き次第、一点一点お作りしております。

WICKED/チャームブレスレット(グリンダ) ：真鍮 16,500円(税込)

WICKED/アイビーピアス(エルファバ) ：真鍮 14,300円(税込) / Sliver925 33,000円(税込)

WICKED/アイビーイヤリング(エルファバ) ：真鍮 14,300円(税込) / Sliver925 33,000円(税込)

WICKED/リーフネックレス(エルファバ) 真鍮 14,850円(税込) / Sliver925 44,000円(税込)

WICKED/リーフリング(エルファバ)真鍮 13,200円(税込) / Sliver925 28,600円(税込)

WICKED/チャームブレスレット(エルファバ) ：真鍮 16,500円(税込)

スペシャルコンプリートBOXについて

本コラボレーションでは、世界観をより深く味わっていただけるスペシャルコンプリートBOXをご用意しました。グリンダ、エルファバそれぞれのモチーフをトータルで身につけることで、物語のムードをより立体的に感じていただける構成となっています。スペシャルコンプリートBOXは、本コラボレーションのために制作した特別仕様のオリジナルBOXに入れてお届けします。コラボレーションならではの特別感をよりお楽しみいただけます。

◆フルコーディネートセット（キーホルダー付き）

ピアス/イヤリングとリング、ネックレス、ブレスレットの4点がセットになったフルコーディネートセット。このセット限定でスペシャルなキーホルダーがつきます。特別仕様のオリジナルBOXに入れてお届けする、WICKEDの世界を深く愛する人のための特別なセットです。

WICKED/Dream Pierce SET(グリンダ)：真鍮 60,500円(税込)

WICKED/Dream Earring SET(グリンダ)：真鍮 60,500円(税込)

WICKED/Dream Pierce SET(エルファバ)：真鍮 57,200円(税込)

WICKED/Dream Earring SET(エルファバ)：真鍮 57,200円(税込)

◆スペシャルオーダーシルバーセット（Silver925/受注生産）

ピアス/イヤリング、リング、ネックレスの3点を揃えた特別なセット。素材には、上質なSilver925を使用しています。シルバーならではの繊細な輝きと、立体的なディテールを美しく表現した仕上がりが、WICKEDの世界観をより深く引き立てます。本セットは受注生産にてお作りし、オリジナルの限定BOXに入れてご用意します。

WICKEDの世界を深く愛する方のための、特別なセットです。

WICKED/Dream Pierce SET(グリンダ)：Sliver925 132,000円(税込)

WICKED/Dream Earring SET(グリンダ)：Sliver925 132,000円(税込)

WICKED/Dream Pierce SET(エルファバ)：Sliver925 102,300円(税込)

WICKED/Dream Earring SET(エルファバ)：Sliver925 102,300円(税込)

購入先について

映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーションアクセサリーは、公式オンラインストアおよびSTELLAR HOLLYWOOD 表参道店にてお求めいただけます。

■ 公式オンラインストア

URL：https://www.stellarhollywood.com/

■ STELLAR HOLLYWOOD 表参道店

TEL：03-6419-7480

営業時間：13:00～19:00

ADDRESS：〒107-0062 東京都港区南青山5-11-1 SAKURAI-BLD 1F

Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC ）との商品化契約に基づき、株式会社Suikoshaが発売した商品です。

映画『ウィキッド 永遠の約束』 あらすじ

世界に”悪い魔女”と”善い魔女”と語られるふたりの、眩しくて切ない物語。

オズの国に隠された真実を知り、それぞれの道を歩むことになったエルファバとグリンダ。

“悪い魔女”として悪名を着せられ民衆の敵となったエルファバは、言葉を奪われた動物たちの自由のために戦い続けていた。

一方“善い魔女”となったグリンダは、希望の象徴として名声と人気を手にするも、その心にはエルファバとの決別が深い影を落としていた。

和解を試みるもその願いは届かず、 ふたりの溝はさらに深まっていく。

さらに、突如現れた“カンザスから来た少女”によって、オズの国の運命も大きく動き出す。

世界に暗雲が立ち込める中、ふたりの魔女はもう一度、かけがえのないかつての友と向き合わなければならない。

自分自身と、世界そのものを―――永遠に変えるために。

2026年3月6日（金）ロードショー

■映画『ウィキッド 永遠の約束』公式サイトはこちら

URL：https://wicked-movie.jp/

STELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド）について

STELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド）は、身につけることで自分らしさを引き出し、日常を少し特別なものへと導くアクセサリー・ジュエリーブランドです。

何げない日々の装いに加えるだけで、まるで映画のワンシーンのように、自分が主役になる瞬間をつくり出します。

また、金属アレルギーに配慮し、ニッケルをほとんど含まないニッケルフリー素材を使用。

肌にやさしく、金属アレルギーの方にも安心して身につけていただけるものづくりを心がけています。

あなたが輝くことで、この星もまた輝く。

STELLAR HOLLYWOODは、この星で輝くあなたの物語に寄り添います。

最新情報は、ブランド公式サイトやSNSで随時発信中です。

■Instagram

URL：https://www.instagram.com/stellarhollywood/

会社概要

会社名：株式会社エスモードアート

所在地：〒150-0002 渋谷区渋谷2-1-12 VORT AOYAMAII 7F

会社HP：https://smode.co.jp/