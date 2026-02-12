【麻婆豆腐の常識を覆す】ドーンと豆腐、ゴロゴロ肉の「肉麻婆丼」肉めし岡もとから新登場！

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、株式会社トビラダイニング(本社：東京都千代田区/代表：布施 裕康)は、「肉めし岡もと」にて、2026年2月18日(水)より期間限定メニュー「肉麻婆丼」「もつ麻婆丼」の販売を開始いたします。

肉めし岡もと 公式サイト :https://www.arclandservice.co.jp/29okamoto/

豆腐2個がドーン！肉がゴロゴロ！これが岡もとの「肉麻婆丼」

一般的な麻婆豆腐といえば、ひと口サイズの豆腐とパラパラのひき肉を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。しかし「肉めし岡もと」が期間限定で販売する『肉麻婆丼』はそのイメージとは一線を画します。

『肉麻婆丼』は、店仕込みのごろごろとした煮込み肉がたっぷりと入った特製麻婆ソースが主役です。麻婆に欠かせない豆腐には、じっくりと煮込まれた大判の煮豆腐を贅沢に2つ盛り付けました。ひと口サイズの豆腐に挽肉という従来の麻婆豆腐とは異なり、肉めし専門店ならではの"肉を喰らう"麻婆豆腐。他では味わえない、圧倒的なインパクトとボリューム感をご堪能いただけます。

■牛もつの旨みあふれる「もつ麻婆丼」も

さらに、店仕込みの牛もつが入った『もつ麻婆丼』も登場します。麻婆ソースに合わせるのは、丁寧に仕上げた柔らかい牛もつ。 こちらも大判の煮豆腐2個の存在感はそのままに、もつの脂の甘みと麻婆の刺激が絶妙に絡み合います。噛むほどに溢れる肉の旨みが麻婆の辛味を引き立てる、食べ応えのある一杯に仕上げました。

商品概要

肉麻婆丼 890円(税込979円)

もつ麻婆丼 950円(税込1,045円)

・その他メニュー

販売概要

■販売開始日

2026年2月18日(水)より期間限定

肉めし岡もと 新橋店

所在地 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル1F 122号

営業時間 11:00～22:00

席数 21席

電話番号 03-6268-8021

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2018



肉めし岡もと 御徒町店

所在地 東京都台東区上野4-1-2

営業時間 11:00～22:00

席数 18席

電話番号 03-5812-4665

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2025

※御徒町店は、券売機でのお会計となります。食券を購入後、従業員にお渡しください。

肉めし岡もと 溝の口店

所在地 神奈川県川崎市高津区溝口1-12-18 志村ビル1階

営業時間 11:00～22:00

席数 25席

電話番号 044-874-0678

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2030

※溝の口店は券売機でのお会計となります。食券を購入後、従業員にお渡しください。

「肉めし岡もと」のこだわり

カツ丼でも牛丼でも親子丼でもない。新しい肉丼、それが肉めし。

主役はこだわりの割り下に秘伝のかえしで、丁寧に柔らかく煮込まれた肉・豆腐

こだわりの割り下に秘伝のかえしで丁寧に柔らかくなるまで煮込みます。

看板メニュー「肉めし」をはじめ、味噌で煮込んだ牛ホルモン、特製割り下で仕上げた牛すきなど豊富なラインナップを展開。

一杯でお腹いっぱいになる丼メニューから定食まで。

肉好きによる肉好きのための肉めし専門店です。

【看板メニュー】

■肉めし 740円(税込814円)

■牛ホルめし 840円(税込924円)

■牛すきめし 980円(税込1,078円)

【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://twitter.com/29okamoto

●Instagram

https://www.instagram.com/29okamoto/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/29okamoto/

会社概要

「未来永劫繁栄のために、新しい扉(TOBIRA)を切り開く」

他にはないものの創造と、新しい価値を提供し続けることで地域社会に貢献しお客さまを「笑顔と元気」にするために、全員が「笑顔と元気」でいられるお店を作ります。



株式会社トビラダイニング

代表者：代表取締役社長 布施 裕康

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日：2022年9月1日

業務内容：中山豆腐店、肉めし岡もと、東京とろろそばを運営

URL：https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group16

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/