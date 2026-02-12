サンリオキャラクターズ×Wpc.／Wpc. Patternsのコラボレーション ハローキティやシナモロールたちがキュートな表情で魅了！気分を上げる折りたたみ日傘&扇子・しぼりバッグが新登場

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」とライフスタイルブランド「Wpc. Patterns(ダブリュピーシーパターンズ)」は、株式会社サンリオの人気キャラクターたちとのコラボレーションアイテムとして、新作折りたたみ日傘・扇子・しぼりバッグを2026年2月12日(木)に発売いたします。Wpc.公式オンラインショップ、Wpc.直営店舗他、全国の取扱店舗での販売となっております。

大人気！サンリオキャラクターズとWpc.／Wpc. Patternsのコラボレーション！

今年の新作は、Wpc.からキャラクターの顔をかたどったアイコニックな傘ケースが印象的な折りたたみ日傘が登場。”2025年サンリオキャラクター大賞”で1位に輝いたポムポムプリンをはじめ、大人気のハローキティ、シナモロール、クロミの4キャラクターが勢ぞろいします。Wpc. Patternsからは、ギフトボックス入り扇子と伸縮性に優れたしぼりバッグをシナモロール、ハローキティの2キャラクターで展開します。

また、Wpc.の日傘は、UVカット率100%・遮光率100%・UPF50+の生地*を使用。はっ水加工も施されているので雨の日でもお使いいただける晴雨兼用です。Wpc. Patternsのアイテムには、キャラクターの世界観にWpc.の花柄テキスタイルデザインを溶け込ませた、優しい水彩タッチのデザインを採用。日常に馴染む、柔らかな雰囲気が魅力です。

*JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100％の測定値が出た生地をUVカット率100％生地としております。JIS L 1055 A法にて遮光率100％の測定値が出た生地を遮光率100％生地としております。JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。また、生地に施された刺繍・縫製などのUV加工生地以外の部分もこの限りではございません。

商品紹介

【Wpc.】折りたたみ日傘

キャラクターの顔を大きくかたどったアイコニックな傘ケースが目を引く「遮光キャラフレンズミニ(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-sa030-102)」。傘本体には、それぞれのキャラクターがハートをぎゅっと抱きしめる愛くるしい姿が！ハローキティにはリボンとミルクびん、ポムポムプリンには大好きなプリンとお友だちの”マフィン”が描かれるなど、キャラクターをイメージしたデザインが散りばめられています。一緒にお出かけするお友だちを見つけよう♪

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/369_1_c9cb8a267cca68de3b4b719bc30fadd4.jpg?v=202602121051 ]

【Wpc.の日傘】

全カラーUVカット率100%・遮光率100%・UPF50+*生地を使用しているため、夏の強い日差しもしっかりブロック。傘の裏面に施された黒色のポリウレタンコーティングは光の反射を抑え、まぶしさを軽減してくれます。高い遮熱性を備えており、暑さ対策としても頼れる存在です。また晴雨兼用傘なので、突然の雨でも安心してお使いいただけます。

【Wpc. Patterns】ギフトボックス入り扇子&しぼりバッグ

～デザイン紹介～

シナモロール

ブルーやパープル、グリーンのお花の上でシナモロールがのんびりくつろぐデザイン。柔らかなグラデーションが涼しげな雰囲気を演出しています。シナモロールの愛らしい表情にも注目(ハート)

ハローキティ

ベビーピンクやコーラルオレンジのお花畑でハローキティがかくれんぼ。甘く柔らかな暖色がハローキティの可愛さを引き立て、ふんわり包み込むようなムードをまとわせます。

柔らかな水彩タッチで描かれた花柄に、サンリオキャラクターズが上品に溶け込んだ扇子。大人の女性も日常使いしやすい、華やかながらも繊細なデザインに仕上げました。収納袋付きで持ち運びにも最適！扇子とお揃いの柄が可愛いギフトボックスは今回のコラボレーションのための特別仕様で、贈り物にもぴったりです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/369_2_816619081a8ef85fb22630b4cfb629da.jpg?v=202602121051 ]

可愛さと使い勝手を両立したミニバッグ。くしゅくしゅとした生地が入れる物に合わせて伸縮するため、見た目以上の収納力を発揮！荷物を入れると、品のある花柄やサンリオキャラクターズが柔らかく浮き上がり、使うたびに楽しさを感じられます。また、使わない時は手のひらサイズになるコンパクトさもポイント。同シリーズの扇子とお揃いで使うのも◎。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/369_3_10f8630ebc23946103589a147bc26a18.jpg?v=202602121051 ]

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://www.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/)

・Wpc. Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/wpc-worldparty/)

・Amazon Wpc.(https://www.amazon.co.jp/stores/Wpc/page/33606DC4-9164-46A4-AF28-7AEDBD29B0E4?lp_asin=B0FJXXR4RV&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

・マルイウェブチャンネル Wpc.(https://search-voi.0101.co.jp/brand/30067/)

・d fashion Wpc.(https://dfashion.docomo.ne.jp/brand/wpc/)

・MAGASEEK Wpc.(https://www.magaseek.com/brand/wpc/)

・LOCONDO Wpc.(https://www.locondo.jp/shop/brand/wpc/)

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

▼一部サンリオショップ、サンリオオンラインショップ、PLAZA他、全国の取扱店舗

※店舗により発売日が異なる場合がございます。

※商品のお取り扱い有無・在庫の有無等は店舗により異なります。

