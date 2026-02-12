『土井善晴とクリス智子が料理を哲学するポッドキャスト』『MAKE IT NEXT』初の公開収録イベント開催！　国内最大級のポッドキャストの祭典「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」

株式会社J-WAVE

『土井善晴とクリス智子が料理を哲学するポッドキャスト』／『MAKE IT NEXT』

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で配信中のPodcast、料理家の土井善晴とJ-WAVEナビゲーターのクリス智子がお届けしている『土井善晴とクリス智子が料理を哲学するポッドキャスト supported by ZOJIRUSHI』、Sean Kawakamiがナビゲートを務める『MAKE IT NEXT』が、この度初の公開収録イベントを開催いたします。

近年、日本国内で急速な盛り上がりを見せているポッドキャスト。その勢いは単なるブームに留まらず、新しいライフスタイルの一部として定着しつつあります。この市場のさらなる拡大と文化的な発信を目指し、ラジオ・テレビ・新聞・プラットフォーマー、そして個人クリエイターまでが、その垣根を越えて集結する国内初の大規模イベント「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」が、2026年3月、赤坂にて開催される運びとなりました。

本イベントは、2日間にわたり、約３０のポッドキャストの「公開収録ステージイベント」を中心に、普段はヘッドホンを通じて一対一で向き合っている「声」を、ステージからの生の声として共有する特別な体験を提供します。さらに、本フェスティバルは「ポッドキャストがもっと好きになる」をテーマにした、多くのポッドキャストラバーズのための企画が用意され、赤坂の街全体を「ポッドキャストのテーマパーク」へと変貌させる、これまでにない全く新しいカルチャーイベントです。

この「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」に、J-WAVEからは『土井善晴とクリス智子が料理を哲学するポッドキャスト』『MAKE IT NEXT』が参加します。

ぜひ会場へ足をお運びください。

【『土井善晴とクリス智子が料理を哲学するポッドキャスト supported by ZOJIRUSHI』公開収録 概要】

出演者：土井善晴、クリス智子

日 程：2026年3月14日（土）13:45～14:45（予定）

会 場: TBS赤坂サカス広場（東京都港区赤坂5丁目3番地6号）

入場料：無料

このポッドキャストは、料理を「作り方」や「レシピ」として語るのではなく、日々をどう生きるか、ものごとをどう受け止めるかという視点から捉え直すプログラムです。

料理家・土井善晴とJ-WAVEナビゲーター・クリス智子が、料理や食卓を入り口に、正解を急がず、自分の感覚を大切にしながら暮らしを育てていくことについて語り合います。

イベント当日は、リスナーから寄せられたメールにもお応え！

どうぞお楽しみに。

【『MAKE IT NEXT』公開収録 概要】

出演者：Sean Kawakami

ゲスト：田中渓（投資家・ラジオパーソナリティ）

日 程：2026年3月15日（日）11:30～12:30（予定）

会 場: TBS赤坂サカス広場（東京都港区赤坂5丁目3番地6号）

入場料： 無料

多彩なトップランナーをゲストに迎え、時代の本質と成功の鍵に迫る 聴く・見る・考えるビジネスマガジン。各界の多彩なエキスパートをゲストに迎え、 Sean Kawakamiがその本質に迫ります。

当日はゲストに、投資家でラジオパーソナリティの田中渓（たなか・けい）さんをお迎えして、ストイックな習慣が『自由』を作る田中さんの 24 時間設計術など、これからの時代を生き抜くヒントを伺います。

【『JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026』概要】

イベント名称：JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026

開催日：2026年3月14日(土)・15日(日)

会場：赤坂サカス広場、その他赤坂エリアの施設・店舗

参加番組数：約30コンテンツ（タレントから一般クリエイターまで）

想定動員数：約3万人

主催：JAPAN PODCAST FESTIVAL 運営事務局

公式ウェブサイトにて最新情報を随時更新しております。

URL：https://japanpodcastfes.com/

【番組概要】

土井善晴とクリス智子が料理を哲学するポッドキャスト supported by ZOJIRUSHI

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：土井善晴とクリス智子が料理を哲学するポッドキャスト supported by ZOJIRUSHI

配信日： 毎月第2・第4木曜日の午後4時に配信予定

ナビゲーター：土井善晴、クリス智子

番組HP： https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/8770390b-dc1f-485e-8081-9a2fc42f203c/

番組X(旧twitter)：https://x.com/ryouritetsugaku

番組Instagram：https://www.instagram.com/ryouritetsugaku_jwave/

ハッシュタグ：#料理を哲学する

MAKE IT NEXT

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：MAKE IT NEXT

配信日： 毎週金曜日の正午配信

ナビゲーター：Sean Kawakami

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/special/makeitnext/

YouTube：https://www.youtube.com/@MAKEITNEXT

Podcast：https://tokyoinsight.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/d2185e2d-0775-463c-ac87-cad0ef161823/

番組Instagram：https://www.instagram.com/jwave813radionikkei/