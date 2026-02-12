電気・ガス料金支援に関する調査｜認知度は61.3％【2026年1～3月】

株式会社LOHASTYLE

電気・ガス料金の高騰が続くなか、家計負担を軽減するための各種支援策が実施されています。しかし、制度の内容や実施時期については分かりにくいと感じる方も少なくありません。

そこで、電気・ガス・インターネットの開通窓口「電気ガス開始受付センター」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、2026年1～3月の電気・ガス料金支援の認知度について調査を行いました。

【調査概要】

調査対象：全国の男女

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/01/16～2026/01/16

回答者数：111人

【調査内容】

【調査サマリー】

- 2026年1～3月の電気・ガス料金の支援があることを知っている？- （はいと回答した方）電気・ガス料金の支援を知ったきっかけは？- 手続き不要で月々の料金が使用量に応じて値引きされることを知っている？- 電気・ガス料金の支援で家計負担はどの程度軽減されると思う？- 今後も電気・ガス料金の支援を実施してほしいと思う？電気・ガス料金の支援について、6割以上が認知している

2026年1～3月に実施される電気・ガス料金の支援について、「知っている」と回答した方は61.3％で、半数以上が認識していました。一方で、38.7％の方は「知らなかった」と回答しており、認知にはまだ差があることがうかがえます。

65.3％の方が「ニュース番組」を通して支援を知ったと回答

支援について認知している方へ電気・ガス料金の支援を知ったきっかけを調査したところ、最も多かった回答は「ニュース番組」で65.3％、次いで「Webサイト」が13.3％でした。一方、「SNS」や「電力会社の公式情報」と回答した方は少数派の結果となりました。

半数以上が手続き不要で値引きされることを知っている

電気・ガス料金の支援について、手続き不要で自動的に値引きされることを知っていると回答した方は、55.9％と半数を占めました。一方で、支援の仕組みを知らなかった方も44.1％おり、制度内容が十分に浸透していない層も一定数存在していることが分かります。

支援によって家計の負担が「ある程度軽減される」と回答した方は68.5％

電気・ガス料金の支援による家計負担への影響については、「ある程度軽減されると思う」と回答した方が68.5％と最も多く、「大幅に軽減されると思う」（6.3％）を含めると、約75％の方が軽減されると考えていることが分かりました。一方で、「あまり影響はないと思う」（23.4％）、「まったく影響はないと思う」（1.8％）と回答した方も一定数存在しています。

ほとんどの方が電気・ガス料金の支援継続を希望している

今後も電気・ガス料金の支援を「実施してほしい」と考える方は、93.7％でした。支援の継続を条件付きで望む方も6.3％おり、電気・ガス料金の負担軽減が家計にとって重要であることがうかがえます。

【調査まとめ】

電気・ガスの開通が可能な窓口「電気ガス開始受付センター」

- 2026年1～3月の電気・ガス料金支援を「知っている」方は61.3％- 電気・ガス支援を把握した情報源は「ニュース番組」が65.3％で最多- 半数以上が手続き不要で値引きされることを知っている- 68.5％が電気・ガス支援で家計負担が減ると考えている- 93.7％が電気・ガス料金の支援継続を希望している

「電気ガス開始受付センター」は、電気・ガス・インターネットなどの開通が可能な窓口です。「手続きが手間」「連絡先探しが面倒」「電話が繋がらない」など手続きの負担を減らし、引っ越し時のライフライン準備をスムーズに進められます。

また、電気は最短即日開通にも対応しているため、引っ越し直前で時間がない方や、忙しくて手続きに時間をかけられない方にもおすすめです。

受付時間は8：00～20：45（土日・祝日も対応、Webは24時間受付）、営業時間外など夜間の受付は翌朝以降に順次折り返し連絡を行います。

電話番号：0120-911-653

Web受付：https://livika.jp/denki/all/

