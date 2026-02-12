【フラワー・ブラボー・コンクール(ＦＢＣ)参加校募集】フラワー・ブラボー・コンクール実行委員会が令和８年度の参加校を募集します。花づくり通じた活動で学校と地域との交流をお手伝いします。

★フラワー・ブラボー・コンクールについて

株式会社中日新聞社令和７年度 内閣総理大臣賞(福井県あわら市芦原小学校)

フラワー・ブラボー・コンクールは学校の生徒児童のみなさんが種子から育てた花を活用して、学校と地域のみなさんとの交流をお手伝いするとともに、地域を花でいっぱいにしようという目的で行なわれます。

愛知県・名古屋市・岐阜県・三重県・福井県・静岡県・滋賀県・長野県の中部七県一市の小中学校・義務教育学校・特別支援学校を対象にしています。

★令和8年度の参加校募集がはじまります

フラワー・ブラボー・コンクール事務局では令和８年度の参加校の募集を開始しました。中部七県一市の教育委員会とフラワー・ブラボー・コンクールホームページで募集します。

フラワー・ブラボー・コンクールは参加した学校には3月下旬以降、フラワー・ブラボー・コンクール事務局から花の種子を無料でお届けします。

みなさんのご参加をお待ちしております。

★初めての花づくりにチャレンジしよう

フラワー・ブラボー・コンクールは花を種子から育て、その花を活用して学校や地域で花壇などをつくります。

「花を種子から育てるのは初めて、上手に花壇づくりができるか心配」という方も多いと思います。

初めての花づくりにチャレンジするみなさんに、花づくりを楽しんでもらえるよう、花の育て方をわかりやすく説明した内容の動画フラワー・ブラボー・コンクールのホームページにご用意しました。

初めての花づくりにチャレンジしてみませんか？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MhLLd-g9LJU ]

フラワー・ブラボー・コンクール 花壇講習会 オンライン 01（種子の種類）

★学校にお届けする花の種子の種類

参加した学校にはつぎの７種類の花の種子を無料でお届けします。

★学校での花づくりについて

サルビアビクトリアブルーサルビアビクトリアホワイトサルビアホットジャズスペシャルマリーゴールドマーチイエローマリーゴールドマーチオレンジメランポジュームニチニチソウエクエイターピンクアイ

学校での花づくりは生徒児童のみなさんの成長にとって、次のようなことでお役に立つと考えております。

★花づくりと学校教育との関係

- 命の大切さを学びます- 自然保護や環境美化の意識を高めます- 責任感や協調性を育てます- 集まる昆虫や鳥などを観察することで科学の目を養います- 地域貢献と共に地域社会とのコミュニケーションを図ります- 想像力、文章力、自己表現力を伸ばします

フラワー・ブラボー・コンクールの花づくりは学校教育と親和性が高い活動です。

学校で種から花を育てることは地道な作業の連続ですが、生徒や児童は花を育てることで、いのちの大切さや自然を愛するなど多くのことを学びます。

フラワー・ブラボー・コンクールの花づくりは各教科や総合的な学習の時間等への活用、「自分たちの景色」をつくる活動として仲間との協力や工夫など、児童・生徒の主体的な関わりを通じた学びや成長の過程などを見ることができます。

学年ごとに作る花壇、学校の中心となるメイン花壇、プランター・ポットを利用した花壇などフラワー・ブラボー・コンクールの花を活用してさまざまな方法で校内を花で彩ることもできます。

先生と生徒児童のみなさんが育てた花は学校の花壇を華やかにします。学校花壇は生徒児童のみなさんだけでなく、地域のみなさんと協力してつくることも教育的にとても重要です。

★花づくりと地域との関係

フラワー・ブラボー・コンクールの花づくりを通じて、学校と地域のみなさんとふれあう機会きっかけをつくることも可能です。地域のみなさんとふれあうことで生徒児童はさらに大きく成長します。

学校花壇を地域のみなさん、先生と生徒児童のみなさんが協力してつくり上げることをはじめとして、地域における児童生徒の花づくり活動の広がりや環境美化、学校と地域との協力、および地域への花苗の提供や花壇設置などフラワー・ブラボー・コンクールが学校と地域とつながるきっかけのひとつとなります。

フラワー・ブラボー・コンクールの花を地域の花壇づくりにぜひご活用ください。

プランターやフラワーポットなどで育てた花を地域の公民館などの公共施設や駅や郵便局などにプレゼントしても良いかもしれません。

フラワー・ブラボー・コンクールは花づくりをきっかけとした学校との地域との交流づくりにとても重要な位置を占めてます。

★コンクールにチャレンジしよう

先生と生徒児童のみなさんが校内でつくりあげた花壇の出来栄えがよかったら、花壇コンクールにぜひチャレンジしてみてください。

地区によっては各県市教育委員会からフラワー・ブラボー・コンクールの参加校に花壇の出来栄えについて、お話をお伺いすることがあります。先生と生徒児童のみなさんでつくりあげた自慢の学校花壇をぜひアピールしてください。

★フラワー・ブラボー・コンクールの花壇審査について

フラワー・ブラボー・コンクールの花壇審査はつぎのような流れです。

・参加校のうち、推薦された学校を対象に花壇審査を行います。

１.花壇設計

２.生育状況

３.花壇管理と効果

４.教育上の利用

５.校外美化への影響

２回の審査で成績が優秀だった学校につぎの賞が授与されます。

○最優秀賞

大賞（愛知県、岐阜県、三重県、福井県、静岡県、滋賀県、長野県、名古屋市）

○特別賞

内閣総理大臣賞・総務大臣賞・文部科学大臣賞・農林水産大臣賞・国土交通大臣賞・環境大臣賞

※各県市中央審査長により推薦された学校から大臣賞選定会議で決定する。

県知事(市長)名誉賞

○優秀賞

県知事賞（愛知県、岐阜県、三重県、福井県、静岡県、滋賀県、長野県）

県教育委員会賞（愛知県、岐阜県、三重県、福井県、滋賀県、長野県)

県教育長賞（静岡県）

名古屋市長賞

名古屋市教育委員会賞

中日新聞社賞（愛知県、岐阜県、三重県、福井県、静岡県、滋賀県、長野県、名古屋市）

日刊県民福井賞（福井県）

東海テレビ賞（愛知県、岐阜県、名古屋市）

東海ラジオ賞（愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市）

テレビ愛知賞（名古屋市）

三重テレビ賞（三重県）

福井テレビジョン放送賞（福井県）

テレビ静岡賞（静岡県）

BBCびわ湖放送（滋賀県）

日本植物園協会賞（愛知県、岐阜県、三重県、福井県、静岡県、滋賀県、長野県、名古屋市）

名古屋鉄道賞（愛知県）

東邦ガス賞（名古屋市）

松坂屋名古屋店賞（愛知県）

中部善意銀行賞（愛知県、岐阜県、三重県、福井県、静岡県、滋賀県、長野県、名古屋市）

えびせんべいの里賞（愛知県、岐阜県、三重県、福井県、静岡県、滋賀県、長野県、名古屋市）

長野県信用金庫協会賞（長野県）

静岡市教育委員会賞（静岡県）申請予定

浜松市教育委員会賞（静岡県）申請予定

優良賞（愛知県、岐阜県、三重県、福井県、静岡県、滋賀県、長野県、名古屋市）

奨励賞（愛知県、岐阜県、三重県、福井県、静岡県、滋賀県、長野県、名古屋市）

★花壇設計図や写生・作文などのコンクールにもチャレンジしてみよう

フラワー・ブラボー・コンクールは花壇審査だけではなく、花壇に植える際のデザインを考えた花壇設計図コンクールや花壇の様子などを描いた写生コンクール、花壇づくりで感じたことや取り組んだことをまとめた作文コンクールなどを実施します。

１.花壇設計図コンクール

フラワー・ブラボー・コンクールの花を使って、花壇に植えるデザインの設計図を考案します。

２.花と私の作文コンクール

フラワー・ブラボー・コンクールの花を育てた話、花壇についての地域や家庭での話題などを作文にします。

３.私たちの学校花壇を描いた写生コンクール

フラワー・ブラボー・コンクールの花を使った学校花壇、校外花壇などを写生します。

４.校外花壇コンクール

フラワー・ブラボー・コンクールの花を使って、校外に設置された地域花壇を対象にします。

５.ミニ花壇デザインコンクール

フラワー・ブラボー・コンクールの花を活用して、作ったポットやプランターを撮影したもの

６.学校花壇フォトコンクール

フラワー・ブラボー・コンクールに参加の学校花壇、地域花壇を撮影したもの

★花を育てることからはじめてみませんか

花壇設計図コンクール花と私の作文コンクール私たちの学校花壇を描いた作品コンクール校外花壇コンクール

はじめての学校花壇づくりにチャレンジする先生にとって、学校教育現場での働き方改革や授業時間の制約など「コンクール審査への参加はハードルが高い」と感じておられる方もおみえになるかと思います。

いきなりコンクールにチャレンジするのではなく、まずは学校で花を育ててみる、楽しみながら花づくりをすることから始めてみてはいかがでしょうか。

学校花壇の審査を受けることが必ずしもコンクール参加の条件ではありません。作文や写生の

まずはフラワー・ブラボー・コンクールに参加してみませんか。

★参加申し込みはコチラから

フラワー・ブラボー・コンクール参加校募集のご案内フラワー・ブラボー・コンクール参加校募集のご案内

公式ホームページ:フラワー・ブラボー・コンクール(https://chunichi-event-han.jp/fbc/)

★はじめての花づくりも安心です

はじめての花づくりにチャレンジする学校の先生を対象に指導者講習会や動画をご用意しております。花づくりでお困りのときには各県市の農政や緑地の花の専門家にお気軽にご相談ください。

★フラワー・ブラボー・コンクールの歴史

フラワー・ブラボー・コンクールは1964(昭和39)年に岐阜県の小中学校１００校からスタートしました。令和７年度は愛知県・名古屋市・岐阜県・三重県・福井県・静岡県・滋賀県・長野県の中部七県一市から３４９校の小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校が参加しています。

★主催

フラワー・ブラボー・コンクール実行委員会（愛知県、岐阜県、三重県、福井県、静岡県、滋賀県、長野県、名古屋市、愛知県教育委員会、岐阜県教育委員会、三重県教育委員会、福井県教育委員会、静岡県教育委員会、滋賀県教育委員会、長野県教育委員会、名古屋市教育委員会、中日新聞社）

★後援

総務省、文部科学省、農林水産省、環境省、国土交通省、日本植物園協会、東海テレビ、東海ラジオ、テレビ愛知、三重テレビ、福井テレビジョン、テレビ静岡、BBCびわ湖放送（予定）

★協賛

名古屋鉄道、松坂屋名古屋店、東邦ガス、中部善意銀行、えびせんべいの里、長野県信用金庫協会（予定）

★協力

サカタのタネ