保険比較サイト「auほけんナビ」をリリース

auフィナンシャルパートナー株式会社

auフィナンシャルパートナー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋元 一臣、以下 当社）は、2026年2月4日から医療保険・がん保険・自動車保険など複数社の保険商品を一括で比較できる保険比較サイト「auほけんナビ(https://au-hoken-navi.fp.au-financial.com/)」（以下 本サービス）を提供開始しました。

本サービスは、「保険が複雑で分かりにくい」「自分に本当に必要な保険が分からない」といったお客さまのニーズに着目し、誰でも簡単に・中立的に保険を比較・検討できることを目的としています。

これまで当社では、「auマネープラン相談」を通じて、節約から資産形成まで、お客さまの“今”と“将来”のお金に関するさまざまなご相談にお応えするために、選択肢の一つとして、保険商品を対面でご案内してきました。

一方で、近年ではライフスタイルや価値観の変化に伴い、保険についても「自分で情報を比べな

がら検討したい」「Webで手軽に確認したい」といったニーズが高まっています。

このようなお客さまの声を受け、対面とWebそれぞれの良さを活かした保険販売方法の実現を

目指し、お客さまにとって分かりやすく安心して比較・検討いただける保険比較サイトの開発を行いました。

auフィナンシャルグループの当社は、「すべてのひとに あんしんと 豊かな未来を」を基本コンセプトに、お客さまに寄り添い、お客さまの日常生活における決済・金融サービスをより身近にする「スマートマネー構想」をKDDI、auフィナンシャルホールディングスと共に推進しています。今後も最適なご提案でお客さまの課題解決を推進できるサービスを提供し、“お客さまの一番身近なパートナー”として、お客さまやパートナー企業さまと共に、新しい体験価値を創造していきます。

■ auほけんナビはこちら

https://au-hoken-navi.fp.au-financial.com

■当社のサービス一覧

サービス | auフィナンシャルパートナー株式会社 (au-financial.com)(https://www.fp.au-financial.com/#top-ourservice)

（参考）

■ 「auほけんナビ」の主な特長

1．カンタン比較

ご希望の保険種別と年齢/性別を入力するだけで、人気の商品を申込数等の多い順番にランキング表示するとともに、保障内容や保険料等を一覧で比較することができます。

2．おすすめ保険シュミレーション

ご自身の年齢、保険の加入状況、保障内容の希望や相談スタイル等、簡単な質問に回答することでおすすめ商品を保険料、保障内容とともに提案いたします。（本機能の提供開始は2026年3月以降を予定しています）

3．保険のプロへの無料相談

保険は商品数が非常に多く、内容も複雑であることから、お客さまご自身で比較・検討された場合でも、「自分に適した商品が分からない」と感じられることがあります。悩みがあれば、保険の専門知識を有するファイナンシャルプランナー（FP）への無料相談で、お客さま一人ひとりの状況やご要望を丁寧にお伺いしたうえで、最適な選択肢をご案内します。

4．メールで素早くお届け 一括資料請求

じっくり商品内容を検討したいというお客さまに対し、保険商品のパンフレットデータをメールでお送りします。郵送と比較して、素早くお届けすることが可能です。

5．保険のコラム

お客さまの保険選びに役立つ情報を定期的に掲載していきます。