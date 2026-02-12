【名代とんかつ かつくら】赤身の旨みと上質な脂の甘みが調和する『国産特選銘柄豚 肩ロースかつフェア』2026年2月19日(木)から4月23日(木)の期間限定で開催。

赤身の豊かな旨みと、上質な脂の甘さが調和する「肩ロース」

株式会社フクナガ

肩ロースは、赤身の豊かな旨みと、ほどよく入る脂の甘さが織りなす、満足感のある美味しさが特長の部位です。一頭から取れる量が限られ、上質な味わいを楽しめる部位として高く評価されています。

かつくらでは、肉質や繊維の状態を見極めながら丁寧に筋を切り、肩ロースの歯切れの良さとやわらかさを引き出しています。粗めにふわっと仕上げた独自のパン粉や、繊細な温度コントロールにより、お肉の旨みを引き立てるとんかつに仕上げます。

とんかつ専門店が自信をもってご提供する、肩ロースの奥深い味わいをご堪能ください。

【販売期間】2026年2月19日(木)～4月23日(木)

【商 品】国産特選銘柄豚 肩ロースかつ［数量限定］

【内 容】肩ロースかつ(160g)・キャベツ・ごはん・おみそ汁・漬物

【取扱店舗】三条本店・四条東洞院店・四条寺町店・伏見桃山店・京都ポルタ店・銀閣寺店・大津店・守山店・草津近鉄店・くずはモール店・ミント神戸店・西宮ガーデンズ店・大阪国際空港店・あべのハルカスダイニング店・枚方モール店・西部東戸塚S.C.店・東急吉祥寺店・北千住マルイ店・東急たまプラーザ店・ラゾーナ川崎プラザ店

［商品開発者のコメント］

肩ロースは、ヒレやロースに比べて赤身のコクと脂の甘みが際立ち、豚本来の旨みを存分に味わえる部位です。

国産豚ならではの上質な脂のまろやかな甘みと、濃厚な旨みをご堪能いただけます。

まずは卓上にある粟國の塩で、素材そのものの美味しさをお愉しみください。

名代とんかつ かつくら

京都生まれの 名代とんかつ

食に対して厳しく、洗練された土地、京都。その中で、とんかつ一筋に追求してきた「かつくら」。かつ本来のサクッとジューシーな美味しさに、食材や素材のひとつひとつまで心を配り、健康的で上質なおいしさを追求し続けます。季節を彩る名代の味をお楽しみください。

［URL］https://www.katsukura.jp/

［オンラインショップ］https://katsukura.shop-pro.jp/

［SNS］Instagram(https://www.instagram.com/katsukura_kyoto)・X(https://x.com/Katsukura_Kyoto)・Facebook(https://www.facebook.com/katsukura.jp)

1930年、京都にて創業。

株式会社フクナガは、「本日開店」の気持ちを忘れず、創意工夫を重ねた料理・おもてなしの心・寛いでいただく空間をお届けし続けています。

［URL］https://www.fukunaga-tf.com/