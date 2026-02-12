豪華22作家とコラボ！フェリシモ「猫部(TM)」が、地域猫活動を応援するチャリティーグッズの2026年新作を発表。ここでしか出会えない猫アートで、猫の日は猫に恩返し！

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する「猫部(TM)」は、「地域猫活動」を応援するチャリティーグッズの2026年新作のウェブ予約販売を2月22日の「猫の日」に向け、2月12日より開始しています。この企画は、地域で連携して見守っている野良猫「地域猫」の、適切な管理・譲渡を進める「地域猫活動」を、みんなで応援しようという猫部の思いに共感するみなさまとつくるプロジェクトです。開始8年目となる2026年も、各界を代表する猫好きクリエイター・キャラクター22組が、耳先をＶ字カットした「地域猫」をテーマにしたアートを制作し、販売価格の一部が基金となるチャリティーＴシャツとクリアファイルを商品化しています。チャリティーグッズの販売を通じて「地域猫活動」の認知度を高め、「猫と人がともにしあわせに暮らせる社会」を目指します。販売価格の一部は、地域猫活動をはじめ、飼い主のいない動物の保護と里親探し活動、野良猫の過剰繁殖防止活動、災害時の動物保護活動などに活用されます。

全22組の猫界で人気のキャラクター、注目のクリエイター、アーティストによる、耳先をＶ字カットした「地域猫」のアートが、「チャリティーTシャツ」と「チャリティークリアファイル」になって今年も登場。2026年初コラボ作品も注目です！ 集められた基金をTNR・TNTA活動に活用することで、さつ処分されてしまう不幸な猫を減らしていくことができます。

2026年企画から、Tシャツのシルエットを一新！

二の腕をカバーする袖丈や、ボトムスインでもアウトでも楽しめる裾の長さで、1枚で着てもさまになるデザイン。さらに、今年からベースカラーに「スミクロ」が登場しました。

モデル：身長161cm／1サイズ（レディースM相当）着用

レディースMから、メンズLL相当までカバーする、4サイズ展開。

男女問わず楽しめるデザインなので、家族みんなでそろえて活動を応援することができます。

レディースモデル：身長157cm／1サイズ（レディースM相当）着用 メンズモデル：身長179cm／3サイズ（メンズL相当）着用

◆「地域猫活動応援チャリティーグッズ2026」を特設サイトでチェック＞＞

https://feli.jp/s/pr260212nk/1/

◆デジタルカタログで「地域猫活動応援チャリティーグッズ2026」をチェック＞＞

https://feli.jp/s/pr260212nk/2/

【NEW】地域猫チャリティーTシャツ2026

1枚 \2,800（+10% \3,030）

→うち500円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

https://feli.jp/s/pr260212nk/3/

【NEW】地域猫チャリティークリアファイルセット2026

1セット \650（+10% \705）

→うち100円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

https://feli.jp/s/pr260212nk/4/

◆デザインは全22種類

「地域猫活動応援チャリティー2026」プロジェクトに賛同したクリエイター・キャラクターが集合。耳先をＶ字カットした「地域猫」をテーマにした、Tシャツ・クリアファイルそれぞれ22種類のデザイン。

◆参加クリエイター・キャラクター

・池田あきこ（絵本作家）

◆基金額が20円アップする予約コースも

毎月届く「予約コース」でお申込みいただくと、単品でのお申し込みより基金額がアップします。

サブスク感覚で楽しみながら、継続して猫助けに参加することができます。

【クリアファイル】

毎月5種類もしくは6種類のクリアファイルの中から、1種類を2枚セットでお届け。4つのコースから選べます。基金額は120円にアップ。

〈Aコース〉

デザインラインナップ：KOTETSU、霜田有沙、池田あきこ、江口夏実、坂崎千春

〈Bコース〉

デザインラインナップ：TVアニメ『薬屋のひとりごと』、山野りんりん、園田ゆり、プル、山田ヒツジ

〈Cコース〉

デザインラインナップ：ヒダカナオト、makomo、AKR、ぽころチャレンジ、ミキ亜生、もう中学生

〈Dコース〉

デザインラインナップ：ガラムマサラ、うぐいす歌子、てらちあ、くまみね、とき村十五、163.t

【NEW】クリアファイルセット2026 5回・6回予約コース

月1セット \650（+10% \703）

→うち120円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み

https://feli.jp/s/pr260212nk/5/

https://feli.jp/s/pr260212nk/6/

https://feli.jp/s/pr260212nk/7/

https://feli.jp/s/pr260212nk/8/

【Tシャツ】

毎月1枚、3人のアーティスト（坂崎千春・池田あきこ・とき村十五）の作品の中から1種類が届きます。基金額は520円にアップ。

【NEW】Tシャツ2026 3回予約コース（とき村十五・坂崎千春・池田あきこ）

月1枚 \2,800（+10% \3,028）

→うち520円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み

https://feli.jp/s/pr260212nk/9/

◆権利表記

(C)Akiko Ikeda／Wachifield Licensing, Inc. (C)kotetsuart (C)くまみね工房 (C)makomo (C)ガラムマサラ(C)shimoda arisa (C)園田ゆり／講談社 (C)pocoro challenge (C)山田ヒツジ／講談社 (C)Chiharu Sakazaki (C)NAOTO HIDAKA (C)163.t (C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会 (C)江口夏実 (C)AKR (C)UguisuUtako

◆猫部が応援する「地域猫活動」とは

現在（※）日本では、年間約7,000匹近い猫がさつ処分されています。その大半は、捨てられた猫などが外で繁殖してしまい生まれた野良猫の子猫です。猫の繁殖能力は強く、年に2～3回、1回に4～8匹も出産をし、理論的には1組の猫のカップルから、3年後には2,000匹以上にもなるという試算もあります。不幸なさつ処分を減らすためには、野良猫に不妊去勢手術を施し、悲しい運命をたどる命を増やさないことが、最も大切です。

※令和5年度環境省統計資料 「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」より

野良猫を捕獲して、不妊去勢手術をすることを、Trap（捕獲して）、Neuter（不妊去勢手術を行い）、Return（元いた場所に戻す）の頭文字をとって、「TNR活動」と呼びます。さらに、去勢後は、Tame（人に慣らして）、Adopt（譲渡する）というところまでを支援する「TNTA」という活動も近年広がっており、こちらの活動も猫部は支援しています。

不妊去勢手術をほどこされた猫は、その印として耳先をＶ字にカットされます。手術済みの猫を、再び捕獲しないようにするための目印です。耳先のカットは、不妊去勢の麻酔中に行うので痛みはありません。

また、ふん尿による悪臭や無責任なエサやりなど、野良猫によるご近所トラブルが社会問題となっており、野良猫に不妊去勢手術をほどこすとともに、エサやりの管理や、ふん尿の掃除などを地域で連携して行うことで、野良猫の数とトラブルを減らしていく取り組みを「地域猫活動」と呼びます。

「猫と人がともにしあわせに暮らせる社会」を目指す「猫部」は、この「地域猫活動」を応援しています。

◆フェリシモ「猫部 (TM)」

2010年9月から活動している、猫好きが集まる部活動。「猫と人がともにしあわせに暮らせる社会」を目指して、みなさまの声をとり入れながら、基金付きのオリジナル猫グッズを企画開発しています。WEBサイトには、猫グッズの販売のほか、毎日変わる「今日のにゃんこ」、「猫ブログ」の連載、猫写真専門のSNS「猫部トーク」、基金の活用情報など、猫好きのみなさまに楽しんでいただけるさまざまなコンテンツがあります。また、毎月100円「フェリシモ わんにゃん基金」や、フェリシモのお買い物ポイント“メリーポイント”を使って「わんにゃん支援活動」に参加いただくこともできます。

https://feli.jp/s/pr190501/4/

https://twitter.com/felissimonekobu

https://www.facebook.com/felissimonekobu/

https://www.instagram.com/felissimonekobu/

※「猫部(R)」は株式会社フェリシモの登録商標です。

◆「わんにゃん支援活動」について

日本では、1年で2,118頭の犬と、6,899匹の猫がさつ処分（※令和5年度環境省統計資料 「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」より）されています。飼い主に捨てられたり、災害時に取り残されたり、地域で猫が過剰繁殖する問題もあります。フェリシモでは、この問題を解決したいというお客さまのたくさんのお声を受け、犬猫の保護と里親探し活動、猫の過剰繁殖防止活動を支援する基金を設立しています。

https://feli.jp/s/pr190501/6/

