心斎橋で話題の生姜焼き専門店「生姜焼き食堂　上出来」、大阪・西田辺にて2026年2月17日(火)にGRAND OPEN！

株式会社have

大阪を中心に飲食店を展開する株式会社have (本社：石川県加賀市／大阪オフィス：大阪市中央区南船場）) は2025年3月に大阪・心斎橋のテストマーケティング拠点「飲食店.β」で「生姜焼き食堂 上出来（じょうでき）」をオープンし、メディアでも紹介されるなど反響をいただいてまいりました。このたび、その運営実績をもとに新店舗「生姜焼き食堂 上出来 西田辺店」を2026年2月17日（火）にオープンいたします。

生姜焼き食堂上出来 メディア実績

茶美豚肩ロース生姜焼き定食：適度な脂とほどよい食感と濃厚な味わい

「生姜焼き食堂 上出来」は、2025年3月12日に大阪・南船場で誕生しました。

南船場店では、地域ニュースメディアに加え、テレビ番組でも取り上げられ、店舗の取り組みやメニューが紹介されています。（一部抜粋）

なんば経済新聞：南船場オープンを取材（ブランド豚「茶美豚」、部位別定食などを紹介）

関西テレビ「フットマップ」：2025年8月23日放送回で紹介

関西テレビ「ロザンのクイズの神様・超」：2025年8月24日放送回で紹介

Lマガジン「ひとり晩ごはん なんば」：2026年2月4日発売

西田辺店は、こうした南船場店での反響や運営知見を活かし、より生活動線に近い立地で“日常づかいの定食店”として展開します。

メニューのこだわり

1）“今日のごはん”にちょうどいい、日常づかいの生姜焼き食堂

一人のランチはもちろん、仕事帰りの夕食、休日の外食など、生活のさまざまなシーンで立ち寄りやすい店づくりを大切にしています。西田辺店では生姜焼き定食以外にも、地域の皆様にご愛顧いただけるよう、お酒がすすむメニューやお子様メニューなどもご用意いたします。

2）ブランド豚「茶美豚」×フレッシュ生姜×秘伝のタレ

上出来の生姜焼きには、鹿児島発祥のブランド豚「茶美豚（ちゃーみーとん）」を使用。上質な赤身とクセのない脂、旨味成分のイノシン酸を多く含んだ確かな旨味を感じることができるブランド豚です。また、フレッシュな生姜の香りと辛味、旨味を活かすタレで焼き上げ、白ごはんが進む味を追求しています。

3）部位が選べる定食で、“その日の気分”に寄り添う

定食は、バラ／肩ロース／リブロースの部位別で用意。食感や脂の好みに合わせて選べるため、リピート時も楽しみが続きます。

◆生姜焼き定食

当店では『茶美豚バラ』『茶美豚肩ロース』『茶美豚リブロース』の3種類をご用意し、その日の気分やお好みによってお選びいただくことができます。フレッシュな生姜の辛味と旨味溢れる秘伝のタレで焼き上げた『上出来』の生姜焼きは、石川県産ブランド米100％の白米ごはんが進む逸品です。

定食には”特製能登のいしる出汁入り味噌汁”とお漬物、薩摩赤玉の生卵1個を1つ無料でお付けします。

生姜焼き定食メニュー

・肩ロース生姜焼き（120g）定食：1,390円

増量1.5倍（180g）：1,690円

増量2.0倍（240g）：2,090円

・リブロース生姜焼き（120g）定食：1,490円

増量1.5倍（180g）：1,790円

増量2.0倍（240g）：2,190円

・豚バラ生姜焼き（120g）定食：1,190円

増量1.5倍（180g）：1,490円

増量2.0倍（240g）：1,890円

おすすめは『生姜焼きにあうタルタル』や『ゆず胡椒マヨネーズ』とご一緒に。秘伝のタレや柚子果汁などが入った上出来特製のタルタルソースです。

生姜焼きにあうタルタル：秘伝のタレや柚子果汁が隠し味の自家製タルタルソース

◆鹿児島県産豚もつカレー生姜煮込み 750円

もつの濃厚な脂の甘みと、生姜のキレが絶妙にマッチします。噛むほどに溢れる旨味は、ビールやハイボールはもちろん、白ごはんとの相性も抜群です。

◆牛炙りおろし柚子ポン酢 790円

肉の旨味をさっぱりと。特製ゆずおろしポン酢で。

◆豚と白菜の蒸したん 秘伝の月見醤油タレ 790円

豚と白菜の甘み、秘伝ダレ×濃厚卵黄に絡めると箸が止まらない旨さ。

◆カラスミ香る上出来な油そば 790円

◆お子様メニュー 生姜”ぬき”焼き定食 880円

◆お酒のアテも多数ご用意しています

・ブロッコリーの揚げたん 390円

・ほうれん草の胡麻和え 290円

・上出来の酢もつ 490円

・丸ごとトロ玉のポテトサラダ 450円

店舗情報

丸ごとトロ玉のポテトサラダ

店舗名 ： 生姜焼き食堂 上出来 西田辺店

所在地 ： 大阪市阿倍野区西田辺町1丁目1‐21 ドエルレーベン１F

営業時間 ： 11:00～15:00（LO14:45）／17:00～22:00（LO21:30）

定休日 ： 不定休

アクセス：大阪メトロ御堂筋線 西田辺駅より徒歩1分

google map(https://share.google/h5Xm5BRLh3o8wqax9)

席数：カウンター席7席、テーブル26席、ボックス席12席

公式HP：https://www.potto-has.com/

※取材（撮影・試食・店舗内覧）のご相談を承ります。

今後の展望

株式会社haveは企業理念「世の中に、必要とされる会社でありたい」のもと、食をテーマに、暮らしの中の「困っている」を少しでも解消し、喜びに変えることを目指しています。

生姜焼き食堂上出来もまた、日常に寄り添う定食店として、地域の皆さまの暮らしに役立つ存在となれるよう、メニュー・サービスを磨き続けてまいります。

＜問い合わせ先＞

株式会社have

北田 瑞希

e-mail：kitada@potto-has.com

電話番号：070-2253-3700

※詳細はお気軽にお問い合わせください。

◆会社概要

会社名： 株式会社have

所在地： 石川県加賀市山代温泉参六の177番地1

代表者： 代表取締役 山崎輝芳

URL ： https://www.potto-has.com/

事業内容： 飲食店の企画、運営、コンサルティング

運営店舗：自家製ミートソースpotto(1店舗)、食堂カフェpotto(3店舗)、potto×タニタカフェ(2店舗)、pasta gallery potto(1店舗)、飲食店.β、生姜焼き食堂上出来（2店舗）