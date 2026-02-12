コンラッド東京、週末限定「コラージュ・ウィークエンドブランチ」を刷新し3月7日（土）より提供開始

コンラッド東京

コンラッド東京（東京都港区、総支配人 ニール・マッキネス）は、土日限定「コラージュ・ウィークエンドブランチ」を3月7日（土）より刷新し、提供開始いたします。前菜とメイン料理にスイーツビュッフェが付いたセミコース仕立てで、洗練された週末時間をご提案いたします。

モダンフレンチ「コラージュ」にて昨年春より開始した「コラージュ・ウィークエンドブランチ」。非日常をコンセプトに、より上質で没入感のある食体験をご提供するため、この度メニューをリニューアルいたしました。香りと食感が格別な焼き立てブリオッシュが新たに登場するほか、目の前で仕上げる和牛のタルタルや丸鶏のカービングサービスなど、ライブ感溢れる演出をご用意。目で楽しみ、素材の美味しさを味わい、人との繋がりを再確認する、そんな体験になるようにとの願いを込めた選りすぐりのメニューをお届けします。

高さ7メートルの窓から広がるダイナミックな景色を前に、3時間ご滞在いただける贅沢なプランで、優雅な非日常をご堪能ください。

リニューアル版「コラージュ・ウィークエンドブランチ」概要

平飼い卵の焼き立てブリオッシュ

思わず笑顔がこぼれる料理を届けたいというシェフの想いから、店内で焼いた特大サイズのブリオッシュをご提供いたします。リニューアルを飾る新たなシグネチャーメニューとして試行錯誤を重ね、焼き立ての芳醇な香りとふわふわの食感が合わさり、高揚感溢れるひとときを演出します。付け合わせには、シェフおすすめのキャラメリゼした北海道産バターを泡立たせた香ばしい風味が魅力の自家製焦がしホイップバターに加え、蜂蜜と季節のフレーバーソースの3種類をご用意。2名様で一つシェアしていただく大きなブリオッシュで、大切な方と心温まる時間をお楽しみください。

より洗練された前菜

前菜はこれまでのビュッフェ形式から、人気の品を盛り合わせたシャルキュトリープレートに変更し、ゆっくりと食事を満喫していただけるスタイルに。さらに、1種類追加でご注文いただける選べる前菜をご用意いたしました。おすすめはお客様の目の前で仕上げる和牛のタルタル。低温調理で丁寧に下準備をした和牛を、いぶりがっこなど7種類の食材と合わせ、揚げ立てのフライドポテトとともにご提供します。目の前で繰り広げられるパフォーマンスと、フレッシュな味わいをご堪能ください。

人気メニューはそのままに

モダンフレンチを堪能する選べるメインディッシュと、季節の食材を使用したスイーツビュッフェは今までと同じスタイルにてご提供。リニューアルを飾るメイン料理には、素材の美味しさが際立つ「国産牛フィレのステーキ」、雛鳥を丸ごと焼き上げお客様の目の前でカットする「岩手県産雛鳥のロースト」、肉の風味とハーブのバランスが絶妙な「ラムチョップのロティ」、そしてスズキをふっくら香ばしく仕上げた「スズキのポワレ」の4種類からお選びいただけます。さらにビュッフェ台ではいちごを主役に、マカロンやカヌレなど伝統的なフランス菓子を加えた12種類のデザートがラインアップ。フレッシュいちごに始まり、タルトやムースなど、甘酸っぱく芳醇ないちごの風味が凝縮したスイーツが、食後を華やかに彩ります。

4種類から選べるメインディッシュは厳選食材に東京産の素材や春野菜を添えて季節のスイーツビュッフェ。春はいちごをふんだんに使用したデザートを

「コラージュ・ウィークエンドブランチ」 概要

期間：2026年3月7日（土）～ ※毎週土曜・日曜開催

時間：12:00～15:00 （最終入店13:30）

※フリーフローは90分制

※最大3時間滞在可

場所：28階 モダンフレンチ「コラージュ」

料金：

- スタンダードプラン 1名様 9,500円

※前菜、メイン料理、スイーツビュッフェ、および食後のコーヒーまたは紅茶が付いたプランです。

- シャンパーニュ1種類 フリーフロー付き 1名様 17,000円

※スタンダードプランにソムリエが厳選した季節のシャンパーニュ1銘柄のフリーフローが付いたプランです。

内容（季節によりメニューは変更）：

ブレッド

・ 平飼い卵の焼きたてブリオッシュ

焦がしホイップバター、蜂蜜、いちごと黒胡椒のソースを添えて

※2名様につき1つご用意

前菜プレート（全4種）

・ 削りたて生ハム コルニッション オリーブ

・ シェフ特製パテ・ド・カンパーニュ ピノノワール・マスタード

・ スモークサーモンマリネとアボカドピューレ バゲットクルトン添え

・ 鰆のマリネとデコポン

選べる前菜（4種類より）

・ 和牛のタルタル いぶりがっこ / 自家製ポムフリット ローズマリーの香り（追加1,500円）

・ 菜の花とベーコンのキッシュ

・ ウフ・ミモレット 春豆のラグーとモルネソース

・ 新玉ねぎのムースとホタルイカ

選べるメイン（4種類より）

・ 国産牛フィレのステーキ 春野菜 プルーン味噌 赤ワインソース（追加3,000円）

・ 岩手県産雛鳥のロースト シェフ特製スパイスとハニーマスタードソース（追加1,000円）※2名様より

・ ラムチョップのロティ 東京野菜のグリル添え / トマトクスクスとベルシーソース エストラゴンの香り

・ スズキのポワレ 山菜のフリット ブールブランソース / グリンピースとオレキエッテのフランセーズ

スイーツビュッフェ（全12種）

・ フレッシュいちご

・ いちごのタルト

・ ホワイトチョコレートとオレンジのタルト

・ ピスタチオとラズベリーのケーキ

・ 紅茶のパウンドケーキ

・ いちごとベルガモットのムース

・ チョコレートとグリオットチェリーのムース

・ いちごとエルダーフラワーのヴェリーヌ

・ チョコレートトリュフ

・ カヌレ

・ マカロン

・ パルミエ

飲み物

食後のコーヒーまたは紅茶

※ご予約・お問い合わせ：公式サイト(https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/lunch/collage-weekend-brunch)または 03-6388-8745 （レストラン予約直通）

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※お子様は6歳以上よりご利用いただけます。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがございます。

※画像はイメージです。

###

コンラッド東京について

銀座からほど近い汐留に位置し、浜離宮恩賜庭園、レインボーブリッジ、東京湾のパノラマビューを見渡す、和のモダンデザインがコンセプトのコンラッド東京。スタンダードルームでも都内最大級の48平方メートル を誇る広々とした291の客室、活気溢れる4つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える大・中・小の宴会施設、スパ、プール、フィットネスが備わった、1,400平方メートル の面積を有する「水月スパ＆フィットネス」などの充実した施設を擁しています。『フォーブス・トラベルガイド』、『コンデナスト・トラベラー』、『トラベル・アンド・レジャー』など、国内外で常にトップの評価を獲得し続けています。コンラッド東京に関する詳細はconradtokyo.jp(https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/)をご覧ください。また、フェイスブック(https://www.facebook.com/conradtokyo)やX(https://x.com/conradtokyo)、インスタグラム(https://www.instagram.com/conrad_tokyo/)、LINE(https://lin.ee/XuyYIMe)でも情報を配信しています。

コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトンのラグジュアリーブランドの中で最大のポートフォリオを誇るコンラッド・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/)は5大陸に約50軒のホテルを展開しています。大胆なデザインやインパクトのある体験、厳選されたコンテンポラリーアートをシームレスに結び、目的意識を持ったトラベラーのインスピレーションを刺激します。直感的なサービスと各デスティネーションと真に繋がる体験を通じて、お客様の探求心を高める場所です。シグニチャー・ブランド・プログラム「Conrad 1/3/5」を刷新し、1時間、3時間、5時間という時間枠に応じた体験を通じて、各ホテルの文化や冒険、地域の魅力を紹介し、デスティネーションと深く繋がる機会を提供します。受賞歴を誇るホテルに加え、洗練されたデザイン、最上級のアメニティ、目的を持ったサービスを提供するレジデンスも世界の魅力的なデスティネーションで展開しています。ご予約は、公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/?xch=1913863536%2CHO2SLCRTUZCDQCSQA0N222Q)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/conradhotels(https://stories.hilton.com/brands/conrad-hotels)、 Instagram(https://www.instagram.com/conradhotels/)、 X(https://x.com/conradhotels)をご覧ください。