白地に映える鷹柄産着を新たに公開｜凛とした願いを込めた“はじまりの一着”を全国へ
株式会社LIN
宮参りは、赤ちゃんが無事に生まれたことへの感謝と、これからの健やかな成長を願う、家族にとって最初の大切な節目です。
その特別な日にふさわしい一着として、レンタル衣裳マイセレクトでは「白地に鷹柄の産着レンタル」を新たに公開いたしました。
白地の産着は、清らかさと上品さを兼ね備え、写真映えの良さからも多くのご家族に選ばれてきた定番の一色です。背景やご両親の装いを選ばず、赤ちゃんの表情をやさしく引き立ててくれます。
そこに描かれた「鷹」は、古くから飛躍・先を見通す力・守護の象徴とされてきた吉祥文様。
高く舞い上がる姿に、健やかな成長と強くたくましい未来への願いが込められています。
当店の産着レンタルは、着物・長襦袢・帽子・よだれかけを含む安心のフルセット。
実店舗で50年以上衣裳に携わってきた経験をもとに、品質と扱いやすさの両立にこだわっています。
全国配送に対応しており、ご自宅でゆっくりと準備ができるのも特徴のひとつ。
はじめてのお祝いでも、安心してご利用いただけます。
一生に一度の「はじまりの日」が、やさしく、凛とした思い出として心に残りますように。
その想いを込めて、一着一着お届けしています。
商品情報
商品名：白地の鷹柄産着レンタル
公開日：2026年1月
レンタル価格：7,800円～（税込）
レンタル期間：3泊4日（前後延長可）
詳細URL：https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237039/251884/list.html
会社概要
会社名：株式会社LIN
所在地：岐阜県可児市塩914-3
事業内容：レンタル着物事業、フォーマル衣裳レンタル
サイトURL：https://www.tomesode-myselect.com/