予実管理システム「ヨジツティクス」が、P/LとKPIを1枚で可視化できるカスタムシートを提供開始

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之）が提供する予実管理システム「ヨジツティクス」は、従来のP/L（財務数値）とKPI（非財務指標）を、1枚のシートで可視化できる「カスタムシート」を2026年2月12日(木)に提供開始します。

本シートでは、P/Lと、商談数や成約率といったKPIを1枚のシートで可視化できるため、数字の因果関係が一目で判別可能になります。

■ 経営層が見るP/Lと、現場が追うKPIをシームレスにつなぐ

不確実性の高い現代経営において企業が求められているのは、P/Lだけではなく、現場の活動量や効率を示すKPIを迅速に財務成果に結びつけ、次の一手を打つ経営のリアルタイムな意思決定です。しかし、多くの組織では、経営層が重視するP/Lと現場が日々追うKPIが、管理ツールや共通言語の違いから分断されがちです。この分断は、経営層には「現場の状況が見えない」、現場には「自らのアクションがどう利益につながっているか実感が持てない」という、経営と現場の”目線のズレ”を生む一因となります。

こうした課題を解決するために、「カスタムシート」では、分断されがちだったP/LとKPIを1枚のシートでシームレスに統合します。例えば、営業KPIの変化が、売上・粗利にどう影響するかを同一画面で確認できるため、「どのKPIを改善すべきか」の優先順位が即座に判断できるようになります。KPIが財務成果にどう反映されているかを可視化することで、組織全体が同じ解像度で数字を捉え、変化に強い経営判断を支援します。

■ 「カスタムシート」によるメリット

- P/LとKPIを同一のシートに表示することで、注力すべきKPIが一目で判断でき、次の一手を素早く打てます。- 経営層と現場の”目線のズレ”を解消し、組織全体が同じ解像度で数字を捉えられるようになります。- 現場の活動がリアルタイムで財務成果に反映されるため、データに基づいた戦略的な経営判断が可能になります。

あわせて、経費精算システムなど外部ツールとシームレスにデータ連携できるAPI機能を実装しました。従来、これらのシステムとデータ連携する際には、表計算ソフトに出力してアップロードする作業が必要でしたが、API機能の活用により半自動的な連携が可能となり、運用コストを軽減します。BIツールとの接続にも対応し、より柔軟なデータ活用環境を実現します。今後、会計ソフトなど各種システムからのデータの連携についても開発を予定しています。

■ 予実管理システム「ヨジツティクス」について

「ヨジツティクス」は、売上高、販売費及び一般管理費をはじめとする、損益計算書（P/L）などの経営データを一元化する予実管理システムです。クラウドで可視化することで、経営陣、経営企画、現場部門がリアルタイムで数字や状況を共有できるため、早く正確な経営判断が可能になります。

