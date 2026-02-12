刺繍×正絹の「高級産着レンタル」を新展開｜本物の質感で迎えるお宮参り

株式会社LIN

近年、お宮参りという人生最初の節目においても、

「ただ華やか」ではなく、本物の質感や格を大切にしたいというご家庭が増えています。

レンタル衣裳マイセレクトでは、このたび

刺繍と正絹にこだわった高級産着レンタルラインを新たに展開いたしました。

正絹は、しっとりとした艶と、手に取った瞬間に伝わる柔らかな重みが特徴です。

光を受けるたびに浮かび上がる陰影は、化繊にはない奥行きを感じさせます。

写真だけでなく、実際に目にしたときの佇まいにこそ、その違いが現れます。

さらに、熟練の手仕事による刺繍は、平面的な染め柄とは異なり、

糸の重なりが生み出す立体感と陰影が、祝着に気品と深みを与えます。

一針一針に込められた技術は、控えめでありながら確かな存在感を放ちます。

格式ある祝着は、本来、家族の節目に合わせて誂えるもの。

しかし現代では、その価値ある一着を“所有”ではなく“体験”として選ぶという考え方も広がっています。

大切なのは、

その日の記憶が、年月を経ても色褪せないこと。

当店は、実店舗で50年以上の実績を持つ老舗貸衣裳店が母体。

長年の経験に基づく目利きと品質管理のもと、

安心してお選びいただける一着のみを取り揃えています。

人生最初の晴れの日に、

静かに格を添える装いを。

それは、写真に残るだけでなく、

ご家族の記憶に美しく刻まれる選択となるはずです。

■ 商品情報

商品名：高級産着レンタル

公開日：2026年1月

レンタル価格：19,800円～（税込）

レンタル期間：3泊4日（前後延長可）

詳細URL：https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237037/251946/list.html

■ 会社概要

会社名：株式会社LIN

所在地：岐阜県可児市塩914-3

事業内容：レンタル着物事業、フォーマル衣裳レンタル

サイトURL：https://www.tomesode-myselect.com/