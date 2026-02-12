子供向けオンラインプログラミング教室 ITeens Lab、2026年「春の入会キャンペーン」実施 入会金18,700円（税込）を0円に（期間は2/15～4/30）

ITeens Lab

小中高生向けオンラインITスクール「ITeens Lab（アイティーンズラボ）」は、2026年2月15日（日）から4月30日（木）までの期間、「春の入会キャンペーン」を実施します。期間中にお申し込みいただいた方を対象に、通常18,700円（税込）の入会金を0円とし、新年度に向けた学びのスタートを後押しします。

新年度は、習い事の見直しや新しい挑戦を始めるタイミングである一方、初期費用が心理的なハードルとなり、体験や入会をためらうケースも少なくありません。ITeens Labでは、検討者が安心して第一歩を踏み出せるよう、初期費用の負担を抑えることを目的に本キャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

1. 実施期間

2026年2月15日（日）～ 2026年4月30日（木）

2. 特典内容

通常入会金：18,700円（税込） 月謝15,800円（税込）

キャンペーン特典：入会金 18,700円（税込）→0円

キャンペーン概要ページ：https://iteenslab.com/spring-campaign-2026/

ITeens Labについて

ITeens Lab（アイティーンズラボ）は、小中高生のためのオンラインITスクールです。ScratchやUnityを使ったゲーム制作、Web制作、動画編集、3DCG、音楽制作など、子どもたちの興味関心を起点に、ITスキルを基礎から学べます。授業は双方向のオンライン形式で、全国の仲間と交流しながら制作・発表の機会を得られるほか、インターネットの使い方や情報モラルなどのITリテラシー教育にも力を入れています。

直近の取り組み

ITeens Labでは、子どもたちが安心して学びを続け、挑戦を積み重ねられるよう、学習サポートとカリキュラムの拡充を継続しています。直近では以下の取り組みを進めています。

プログラミング能力検定へのチャレンジ支援：これまでに複数回の受験を実施し、高い合格率につながっています。目標設定や学習計画づくりから、受験に向けた準備・学習までをサポート

生徒面談（1対1の個別コミュニケーション）の実施：悩みや不安を相談できる時間を確保し、本人が立てた目標の振り返りや次の行動設計など、コーチング的な要素で学習を伴走

Robloxカリキュラムの追加：人気プラットフォームを題材に、ゲーム制作や仕組み理解、制作プロセスを学べる学習内容を拡充

グローバルクラスの開講：英語を共通言語として学ぶクラスを開講し、オンラインならではの学習体験を提供

生徒アンケートの実施

定期的に満足度アンケートを実施し、授業・サポート改善に活用。直近のアンケート（回答120件）では、満足度「5」(最高)が61.7%、「4」が24.2%で、4～5が85.8%、平均4.43/5となりました。(2025年11月実施)

公式サイト：https://iteenslab.com/