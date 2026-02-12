ログミーBusinessの新ブランドアンバサダーに西原亮氏、稲荷田和也氏が就任

ログミー株式会社

メディア事業を展開するログミー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三浦由加里）が運営する「ログミーBusiness」のブランドアンバサダーとして、新たに株式会社明治クッカー代表取締役 西原亮氏と、JobTales株式会社代表取締役 稲荷田和也氏の2名が就任いたしました。

「ログミー」は、「世界をログする。世界を変える。」というミッションを掲げ、さまざまな“場”での発信を正しい意図をもってノンフィルターで記録し、ビジネスに関わるすべての人に伝える＝「ログする」プロダクトです。

「ログミーBusiness」は、「ビジネスの生の声を届ける、学びと共感の発信地」をタグラインとして、学び続ける次世代ビジネスリーダーたちに、明日を変える挑戦者たちの生の声を届けることをメディアミッションとしています。

「ログミーBusiness」はこちら：https://logmi.jp/

「ログミーBusiness」は、多くの読者に情報を届けるための施策の一環として、ビジネスパーソンにとって指針となるような方々にブランドアンバサダーとして就任いただいております。今回、新たに2名が加わり、合計で12名体制となりました。

■新アンバサダーについて

西原 亮氏は「にっしー社長」の愛称で知られ、YouTubeやTikTokでのSNS総フォロワー数は36万人以上（2026年1月時点）。コンサルタントから家業の牛乳配達事業を継承し、DX推進によって10年で売上を7倍に成長させた実績を持ちます。著書『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』が15.5万部を超えるベストセラーとなるなど、現場の変革ノウハウやビジネススキルに関する発信が多くのビジネスパーソンの支持を集めています。

稲荷田和也氏はSansan株式会社での史上最年少エンタープライズセールスとしての活躍を経て独立し、現在はビデオポッドキャスト番組『Startup Now』を運営。2025年に実施された番組のクラウドファンディングは目標対比122%を達成し、最前線で活躍する起業家たちの生の声を届ける番組として注目を集めています。

今後はアンバサダーの方々に「ログミーBusiness」の情報発信や企画等にご協力いただきながら、読者のみなさまが求める情報をいつでもキャッチでき、一歩踏み出すきっかけと出会えるようなメディア運営に取り組んで参ります。

■ログミーBusiness 新アンバサダー詳細プロフィール

・西原亮（にしはら・りょう）氏

株式会社明治クッカー 代表取締役

1983年生まれ。慶應義塾大学卒業後、コンサルティング会社での5年間の勤務を経て、2013年に父親の跡を継ぎ明治クッカーへ入社、同年に代表取締役に就任。「万年赤字」「超アナログ」と言われた牛乳配達業界において、DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進。就任から10年で売上・従業員数ともに700％（7倍）の成長を実現する。

2019年より「にっしー社長」としてYouTubeやTikTokでの発信を開始。斜陽産業を改革したDXノウハウやビジネススキルに関する発信が注目を集め、SNS総フォロワー数は約36万人以上（2026年1月時点）。2024年に上梓した著書『コンサル時代に教わった仕事ができる人の当たり前』（ダイヤモンド社）は、15.5万部を超えるベストセラー（2025年上半期単行本ビジネス書第7位）となる。合言葉は「牛乳屋が変われるなら誰でも変われるはず。」

HP：https://meijicooker.com/

X：https://x.com/ryo_nishihara

・稲荷田和也 （いなりだ・かずや）氏

スタートアップ起業家の物語を届けるVideo Podcast『Startup Now』およびスタートアップPodcastの推進・制作支援を行う「StartPods」を運営。新卒ではSansan株式会社に入社し、エンタープライズ営業に従事。その後、シード期のスタートアップでの渉外責任者を経て独立。VC/CVCの広報PR・コミュニケーションデザインを支援するJobTales株式会社を創業し、近年はPodcastを中心に事業展開している。

HP：https://jobtales.co.jp/

『Startup Now』特設サイト：https://jobtales.co.jp/StartupNow

X：https://x.com/oinariiisan

【ログミーBusinessについて】

学び続ける次世代ビジネスリーダーたちへ--。

ログミーBusinessは、自身のスキルアップやマネジメントなど、ビジネスの現場で直面するさまざまな課題解決のヒントを届けます。明日を変える挑戦者たちの「生の声」は学びの源泉であり、等身大の言葉を切り取らずに伝えることで、ラーナビリティを磨き続ける読者の「知りたい」に誠実に応えていきます。

【ログミー株式会社について】

「世界をログする。世界を変える。」というミッションのもと、優れたスピーチや対談、価値ある発表内容を全文書き起こしてログ化し、より多くの人に届けるためのサービスを提供しています。現在は「ログミーBusiness」「ログミーFinance」を運営し、月間約300万人の方にご利用いただいています。

■会社概要

社名：ログミー株式会社（Sansan株式会社グループ【証券コード：4443】）

所在地：〒150-6232 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ32階

代表取締役：三浦由加里

事業内容：デジタルメディア事業／イベント・セミナーの企画・実施など

企業URL：https://logmi.co.jp