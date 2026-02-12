株式会社ジェーシーエム　ニーズに合わせたラインナップで2026年2月、東京ビッグサイト・幕張メッセの両イベント同日出展

株式会社ジェーシーエム

株式会社ジェーシーエム（本社：滋賀県草津市野村６-１-９）は２０２６年２月に東京ビッグサイト・幕張メッセで開催される「東京ホテル・レストラン・ショー2026」および「スーパーマーケット・トレードショー2026」に出展します。

【新製品】 冷凍プラグインショーケース（エンドタイプ１機種・ストレートタイプ３機種）

（-25℃～-18℃ 単相200V仕様）

１. 1台の単独設置はもちろん、複数台を組み合わせることで、店舗の形状やカテゴリーの規模に合わせた「オーダーメイド感覚」の売場づくりを可能にします。

２. LED照明と視認性に優れたワイドなガラス面で冷凍食品を「魅せる」演出が可能。

３. ガラス扉は前後スライド式で隣の方の取出しの邪魔にならない。

４. 環境に優しい自然冷媒採用のノンフロン製品。

５. インバーター搭載で消費電力を低減しながら、安定した庫内温度を維持と、急激な温度変化を抑えることで、冷凍食品の品質低下を防ぎます。

複数台の組み合わせイメージ

【新製品】 タテ型冷蔵ショーケース（２枚扉１機種・３枚扉１機種）

（0℃～10℃ 単相100V仕様）

１. 環境に優しい自然冷媒採用のノンフロン製品。

２. LED照明とワイドガラス扉で大容量タイプ。

３. Low-Eガラス採用で結露がしにくい。

４. デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。

５. インバーター搭載で消費電力を低減しながら、安定した庫内温度を維持と、急激な温度変化を抑えることで、食品の品質低下を防ぎます。

JCMS-862HJCMS-1328H

AI搭載 ショーケース型自動販売機 「VendiX」

常温・冷蔵・冷凍の各機種を揃え「人手不足を補う自動販売機」「キャッシュレス化」「正確な在庫管理」が可能なクラウドシステムで、新たなBIZ領域をご来場の皆様へ提案を行ってまいります。

「VendiX」は、ショーケースタイプで施錠機能の付いた自販機であり、QRコードによる簡易認証と高精度AIアルゴリズム解析による商品自動検知・自動決済システムを搭載しております。

・VendiX-355 （常温） 標準価格280,000-（税抜）

・VendiX-S301 （冷蔵） 標準価格300,000-（税抜）

・VendiX-CS276 （冷凍） 標準価格350,000-（税抜）

★AI無人自販機「VendiX」公式ホームページ：https://www.vendix.jp

AI無人自販機「VendiX」

JCMブースでは、数多くの機材を揃え皆様のご来場をお待ち致します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155717/table/15_1_942316b4f6b5c0cf9ba085c644cfdced.jpg?v=202602121051 ]

※ 詳細は公式サイト（https://hcj.jma.or.jp/visitor/）をご参照ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155717/table/15_2_46c99e20c80a0513b916265294e859f2.jpg?v=202602121051 ]

※ 詳細は公式サイト（https://www.smts.jp/jp/index.html）をご参照ください。