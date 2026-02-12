やさしい草花柄の産着レンタルを拡充｜ナチュラルで今どきの“可憐なお宮参り”を叶える新ライン

株式会社LIN

株式会社LIN（岐阜県可児市）が運営する着物レンタルサイト「レンタル衣裳マイセレクト」は、女の子に人気の草花文様産着レンタルを拡充いたしました。

近年、お宮参りにおいても「やさしい雰囲気で写真を残したい」というご家庭が増えています。従来の格式ある古典柄に加え、淡い色合いやナチュラルな草花柄を選ばれる傾向が高まっています。

草花文様には、幸福や健やかな成長、可憐さといった願いが込められています。華やかでありながら主張しすぎないため、赤ちゃんの表情をより柔らかく引き立て、写真全体を優しい印象にまとめてくれます。

なお、刺繍で仕立てられた草花文様の初着は市場でも流通が少なく、現在はプリントや織り表現が中心となります。その分、軽やかで扱いやすく、現代のご家庭のニーズに合った選択肢として支持を集めています。

ベージュやくすみピンク、グレージュ、淡いラベンダーなど、今どきの感性に寄り添う色味を中心にラインナップ。洋装のご家族とも調和しやすく、自然光のロケーション撮影でも美しく映えます。

レンタルは3泊4日。全国配送に対応し、産着・長襦袢・帽子・よだれかけなど必要な小物をすべて揃えたフルセットでお届けいたします。実店舗創業50年の貸衣裳店が運営する安心感のもと、オンラインでも丁寧にサポートいたします。

格式にとらわれすぎず、けれど上品に。

赤ちゃんのこれからの人生が、やわらかく、穏やかに花ひらきますように――そんな願いを込めた草花文様産着をご提案いたします。

商品情報

商品名：女の子用草花文様産着レンタル

公開日：2026年1月

レンタル価格：7,800円～（税込）

レンタル期間：3泊4日（前後延長可）

詳細URL：https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237038/251965/list.html

会社概要

会社名：株式会社LIN

所在地：岐阜県可児市塩914-3

事業内容：レンタル着物事業、フォーマル衣裳レンタル

サイトURL：https://www.tomesode-myselect.com/