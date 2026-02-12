Sasuke Financial Lab　デジタル保険代理店基盤「コのほけん！ホワイトレーベル」をauフィナンシャルパートナーへ提供

Sasuke Financial Lab株式会社

Sasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井 清隆、以下「当社」）は、デジタル保険販売プラットフォーム「コのほけん！ホワイトレーベル」をauグループの保険領域を担うauフィナンシャルパートナー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋元 一臣、以下「auFP社」）へ提供しました。auFP社は2月４日、コのほけん！ホワイトレーベルを基盤に、デジタル保険代理店「auほけんナビ」として新サービスを開始しました。

開発背景

「コのほけん！ホワイトレーベル」は保険を検討しているユーザーをWeb上で集客し、保障/補償内容の確認、商品比較、ランキング等といった保険選びに必要な機能を搭載したデジタル保険代理店パッケージシステムです。

昨今あらゆる領域でDX化が進むなか、保険領域においてもこれまで主流だった対面での保険販売チャネルに加え、Web上での保険販売チャネルへのニーズが急速に高まっています。しかし早期にWeb上での保険販売チャネルを構築するには費用と期間を要します。

auFP社では、「auマネープラン相談」を通じて、節約から資産形成まで、お客さまの“今”と“将来”のお金に関するさまざまなご相談にお応えするために、選択肢の一つとして、保険商品を対面でご案内しておりました。

一方で、近年では、ライフスタイルや価値観の変化に伴い、保険についても「自分で情報を比べながら検討したい」「Webで手軽に確認したい」といったニーズが高まっています。

こうした声を受け、対面とWebそれぞれの良さを活かした保険販売モデルの実現を目指し、ユーザー目線に立ち、分かりやすく安心して比較・検討いただける保険比較サイトの開発を進めており、コのほけん！ホワイトレーベルの導入に至りました。

サービス概要

「コのほけん！ホワイトレーベル」は、パートナー企業が提供する様々なサービス内に保険サービス（デジタル保険代理店機能）を組み込むことで、保険加入や見直しを検討する機会を創出することができます。

auFP社ではデジタル保険代理店基盤として「コのほけん！ホワイトレーベル」を導入し、ブランド名「auほけんナビ」としてサービスを開始しました。Web完結と対面の２つの保険販売チャネルを設置することで、お客さまの多様なニーズに応えてまいります。

当社は、auFP社におけるデジタル保険代理店の短期間での立ち上げを支援し、業務負荷を抑えた効率的なオペレーションの実現と、お客様に対するシームレスな保険加入体験の提供に貢献してまいります。

auほけんナビ

URL：https://au-hoken-navi.fp.au-financial.com/

コのほけん！とは

URL：https://konohoken.com/

「コのほけん！」は、保険選びをオンラインで完結できるデジタル保険代理店（※）です。 保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し「自分に合った保険を、自分で選べる世界」を実現します。コのほけん！は直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントが充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討することができます。

※取り扱い保険会社数は60社以上（2026年2月現在）。

▎会社概要

会社名： Sasuke Financial Lab株式会社（https://sasukefinlab.com/）

本社所在地： 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内

設立： 2016年3月

代表者： 代表取締役 松井 清隆

事業内容： デジタル保険代理店事業、InsurTech事業

