Initial Engine、取締役CTO 佐藤龍太がCAIOに就任。企業の「AIリーダー不在」を専門性で支援

株式会社 Initial Engine

株式会社Initial Engine（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：佃松三郎）は、2026年2月1日付で取締役CTO佐藤龍太がCAIO（Chief AI Officer／最高AI責任者）を兼務することを発表いたします。

生成AIの事業実装が本格化する中、多くの企業において「AI戦略を俯瞰し、意思決定をリードする人材の不足」が共通の課題となっています。Initial Engineは今回、CAIOを設置することで、技術実装のみならず、戦略・ガバナンス・倫理指針の策定に至るまで、クライアント企業の「戦略的パートナー」として意思決定を高度に支援する体制を強化いたしました。これにより、既存顧客へのさらなる価値提供と、新規取引先が抱える「専門家不在」の不安を解消し、実効性の高いAI経営を共に実現してまいります。

■ 背景：企業における「AI戦略の司令塔」不足を解消するために

生成AIの普及により、企業の競争力は「ツールの導入」から「自社固有データの戦略活用」へと移行しています。一方で、多くの企業では、以下のような「判断の難しさ」に直面しています。

- 「判断基準」の不足： どの技術に投資すべきか、自社に最適なAI活用は何かを判断できるリーダーがいない。- 「ガバナンス」への不安： 著作権やセキュリティのリスクに対し、組織としてどう向き合うべきかの指針が定まらない。- 「PoC（実証実験）」からの脱却： 部分的なテストを、どう全社的な事業成果に繋げるかのロードマップが描けない。

Initial Engineは、これまでリノべる株式会社、東京貿易ホールディングス株式会社、株式会社S-fitをはじめとする先進企業様のパートナーとして、「経営と技術を結ぶ」支援を続けてまいりました。今回のCAIO設置は、当社が単なる「開発・コンサルティング」の枠を超え、クライアント企業のAI経営における「外部の司令塔・参謀」として、より深く意思決定に寄り添うことを目的としています。

■ CTO/CAIO体制で提供する「伴走型支援」の3つの柱

取締役CTOである佐藤がCAIOを兼務することで、戦略から実装までを一貫した思想でサポートします。

- 「戦略ロードマップ」の策定支援： CTOの技術知見とCAIOの戦略視点を組み合わせ、事業成果に直結する現実的なAI活用計画を立案します。- 「AI倫理・ガバナンス」の構築支援： 企業ブランドを守り、安全なAI活用を継続するためのルール作りや管理体制の構築を専門的にバックアップします。- 「AI活用推進」の意思決定サポート： 社内に専門家がいなくとも、当社のCAIOが専門的な知見を提供することで、経営層が迅速かつ正確な判断を下せる環境を整えます。

■ 提供サービス

- コアバリューセントリックDX： 企業の独自価値を起点に、CAIO中心に戦略の最上流から伴走。- AIプロダクト・エージェント開発： 業務プロセスに最適化したAI実装を、技術・戦略の両面から支援。- AI活用推進支援： 社内の推進体制構築やガバナンス設計を包括的にサポート。

■ 代表取締役CEO 佃松三郎 コメント

「多くの企業にとって、AIは強力な武器ですが、それをどう使いこなすかの判断は非常に困難です。Initial Engineは、クライアント企業の『外部参謀』として知恵を絞り、経営者が自信を持ってAI経営に踏み出せるよう、誠実に支援してまいります」

■ 取締役CTO/CAIO 佐藤龍太 コメント

「AIは今や経営の核となる技術です。CTOとして『形にする力』を、CAIOとして『道を示す力』を合わせ持ち、お客様の事業がAIによって新たな価値を生むプロセスを全力で伴走してまいります」

会社概要

会社名：株式会社Initial Engine

代表取締役CEO：佃松三郎

設立：2024年4月

事業内容：フルスタックDXエージェンシー事業

企業理念：「必要とされる場所に、私たちの知恵と経験を。」