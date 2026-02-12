【5万円旅行券×2名様にプレゼント!!】三田村邦彦が長崎でおとな旅♪ぷりぷりのカキ、旨さ染みるちゃんぽん、三田村感動の絶品魚料理も！
(C)テレビ大阪 【出演者】三田村邦彦、斉藤雪乃
〇番組公式YouTubeチャンネル（未公開映像あり） https://www.youtube.com/@otonatabi_tvo
〇番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中） https://tver.jp/series/sr6q8agywz
今回は斉藤雪乃と長崎県・雲仙へ。海と山と湯けむりの中、美食の宝庫で美味いもん三昧！
創業125年 老舗角打ちで地酒 吞み比べ
(C)テレビ大阪 「角打ち はじめました」の看板の文字にひかれて店内へ
最初に訪れたのは、創業125年の【お山の酒屋 本多屋】。地元・長崎のお酒を数多く取り揃える名店で、２年前に改装した店内はおしゃれ！
(C)テレビ大阪 おすすめの日本酒をのみ比べ！
実は日本酒もおいしい長崎。さっそく『日本酒 のみ比べセット』をいただきます。香りがさわやかな『純米大吟醸 愛』、ふわーっとした甘さが魅力の『杵の川 吟醸』、ほのかな酸味を感じる『特別純米酒 雲仙の輝』。それぞれ違ったおいしさで、ご満悦の斉藤。それを見て三田村は「酒飲みになったよねぇ」としみじみ。
小浜ならでは！温泉蒸気で蒸し料理
(C)テレビ大阪 湯気が上がる体験型飲食店へ
続いて２人は、海側の小浜温泉の方へ。何やら「モクモク」しているお店を発見！小浜温泉の熱を利用して食べ物を蒸す、人気のお店【蒸し釜や】です。地元の魚介類や野菜にこだわっており、新鮮な魚、貝やカニなど、食材を選ぶ所から楽しめます。
(C)テレビ大阪 100度近い蒸気で食材を蒸していきます
選んだ食材を、いざ蒸し釜へ！この蒸気で蒸すと、ほのかに塩分がつき、うまみが増したり、ふっくら仕上がるそうです。およそ７分、この楽しみは温泉地ならでは！
(C)テレビ大阪 ワタリガニの内子を使って何を作るのか？
まずは、地元の小長井産と瑞穂産のカキを食べ比べ。殻を開けると、ぷりっぷりのカキが！蒸し具合がちょうど良く、「50個はいけるね」「おいしい！」と大絶賛。さらに、地元で人気のワタリガニもいただきます。三田村、このカニでなにやら目論んでるようで……。何ができるのでしょうか?!
小浜温泉の日本一長い足湯
(C)テレビ大阪 景色も素晴らしいですね
海の幸を堪能したふたりは、お隣にある【小浜温泉足湯 ほっとふっと105】へ。全長105mの日本一長い流れる足湯です。ちなみに、小浜温泉のお湯は、美肌効果が高いといわれているんですよ。
三大ちゃんぽん！小浜ちゃんぽんとは？
(C)テレビ大阪 『小浜ちゃんぽん 卵入り』にご満悦
長崎といえば「ちゃんぽん」。ということで、ふたりは【お食事処心】へ。親子で経営するこちらは、地元の味「小浜ちゃんぽん」の名店です。肉や魚介、たっぷりの野菜が入っているので、「いろんな栄養分が染みる！」と斉藤。おいしくてご機嫌になった三田村、長崎でもダジャレが飛び出します。
新感覚！オリジナルワイン「みかん」「巨峰」
(C)テレビ大阪 試飲をおかわりする三田村
長崎はみかんの産地としても有名です。次に訪れた【小浜温泉ワイナリー】では、なんと「みかん」でワインを作っているんです。その名も『雲仙蜜柑ワイン』。試飲した三田村は「もうちょっと…」といいつつ、2杯目、3杯目とおかわりするほど気に入った様子。
(C)テレビ大阪 『巨峰ワイン』のおいしさにびっくり！
三田村が飲み出すとキリがないので、次の試飲は斉藤が。こちらは、巨峰で作る『巨峰ワイン』です。とても香りがよくて「おいしい！ワインの概念を超えました！」とびっくり！そのリアクションを見て、三田村も我慢できずに…!!
ちゃきちゃき女将が営む老舗蒲鉾
(C)テレビ大阪 大豆の香りがおいしい『とうふ蒲鉾』
少し足を伸ばし、サッカー強豪校が有名な国見エリアへ。創業80年になる【みゆき蒲鉾本舗】は、地元で採れた魚と野菜で丁寧に仕上げる蒲鉾が評判です。お店の裏が蒲鉾工場で、一番おいしい出来立てを試食させていただきます。女将おすすめの『とうふ蒲鉾』は島原半島だけの商品です。
(C)テレビ大阪 三田村にお酌しながら「私にも注いでね」
お酒大好き！という女将が、次におすすめするのは『いわしクロベエ』。いわしの臭み、苦みを消すために黒砂糖が入っており、玉ねぎもたっぷり入っているそう。味がしっかりしているので、「食べたら絶対、すぐにお酒ば飲みたくなる！」と女将。確かに、お酒が進みます。
漁師から仕入れる絶品の魚料理
(C)テレビ大阪 看板だけで期待がふくらみます！
楽しかった蒲鉾屋さんを後にしたふたり。最後は【漁師亭 鶴丸】です。鶴丸は、代々漁師をやっていた頃の船の名前。今でも漁師から買い付ける魚が自慢のお店で、何を食べても絶品！と地元で太鼓判を押されています。
(C)テレビ大阪 どの料理もおいしくて大満足！
この時期おすすめの料理をお願いしたところ、出てきたのが『雲仙ニボサバ刺身』。「こんな生さばは初めて！トロだね」と三田村。雲仙名物の牡蠣は『焼きガキ』と『カキグラタン』で。立派な『ブリカマ焼き』に斉藤は「美味しすぎる！」。そして、一番人気というシメが、まさかの『あんかけチャーハン』。こちらも絶品で「めちゃくちゃおいしい！」とふたり大満足です！
「おとな旅あるき旅」は毎週土曜夕方6:30～放送。
三田村邦彦が訪れた先の土地を歩いて、地元の美味や美酒、風景を味わい、そして地元の人々とのふれあいの中から感じたことを伝える“おとなのための”旅番組です。
〇番組HP
https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/tabi/
〇番組公式Xアカウント
https://x.com/tetsutabiclub
〇番組公式Instagramアカウント
https://www.instagram.com/tvo.otonatabi/