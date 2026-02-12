【5万円旅行券×2名様にプレゼント!!】三田村邦彦が長崎でおとな旅♪ぷりぷりのカキ、旨さ染みるちゃんぽん、三田村感動の絶品魚料理も！

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪 【出演者】三田村邦彦、斉藤雪乃

〇番組公式YouTubeチャンネル（未公開映像あり） https://www.youtube.com/@otonatabi_tvo

〇番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中） https://tver.jp/series/sr6q8agywz

今回は斉藤雪乃と長崎県・雲仙へ。海と山と湯けむりの中、美食の宝庫で美味いもん三昧！

創業125年 老舗角打ちで地酒 吞み比べ(C)テレビ大阪 「角打ち はじめました」の看板の文字にひかれて店内へ

最初に訪れたのは、創業125年の【お山の酒屋 本多屋】。地元・長崎のお酒を数多く取り揃える名店で、２年前に改装した店内はおしゃれ！

(C)テレビ大阪 おすすめの日本酒をのみ比べ！

実は日本酒もおいしい長崎。さっそく『日本酒 のみ比べセット』をいただきます。香りがさわやかな『純米大吟醸 愛』、ふわーっとした甘さが魅力の『杵の川 吟醸』、ほのかな酸味を感じる『特別純米酒 雲仙の輝』。それぞれ違ったおいしさで、ご満悦の斉藤。それを見て三田村は「酒飲みになったよねぇ」としみじみ。

小浜ならでは！温泉蒸気で蒸し料理(C)テレビ大阪 湯気が上がる体験型飲食店へ

続いて２人は、海側の小浜温泉の方へ。何やら「モクモク」しているお店を発見！小浜温泉の熱を利用して食べ物を蒸す、人気のお店【蒸し釜や】です。地元の魚介類や野菜にこだわっており、新鮮な魚、貝やカニなど、食材を選ぶ所から楽しめます。

(C)テレビ大阪 100度近い蒸気で食材を蒸していきます

選んだ食材を、いざ蒸し釜へ！この蒸気で蒸すと、ほのかに塩分がつき、うまみが増したり、ふっくら仕上がるそうです。およそ７分、この楽しみは温泉地ならでは！

(C)テレビ大阪 ワタリガニの内子を使って何を作るのか？

まずは、地元の小長井産と瑞穂産のカキを食べ比べ。殻を開けると、ぷりっぷりのカキが！蒸し具合がちょうど良く、「50個はいけるね」「おいしい！」と大絶賛。さらに、地元で人気のワタリガニもいただきます。三田村、このカニでなにやら目論んでるようで……。何ができるのでしょうか?!

小浜温泉の日本一長い足湯(C)テレビ大阪 景色も素晴らしいですね

海の幸を堪能したふたりは、お隣にある【小浜温泉足湯 ほっとふっと105】へ。全長105mの日本一長い流れる足湯です。ちなみに、小浜温泉のお湯は、美肌効果が高いといわれているんですよ。

三大ちゃんぽん！小浜ちゃんぽんとは？(C)テレビ大阪 『小浜ちゃんぽん 卵入り』にご満悦

長崎といえば「ちゃんぽん」。ということで、ふたりは【お食事処心】へ。親子で経営するこちらは、地元の味「小浜ちゃんぽん」の名店です。肉や魚介、たっぷりの野菜が入っているので、「いろんな栄養分が染みる！」と斉藤。おいしくてご機嫌になった三田村、長崎でもダジャレが飛び出します。

新感覚！オリジナルワイン「みかん」「巨峰」(C)テレビ大阪 試飲をおかわりする三田村

長崎はみかんの産地としても有名です。次に訪れた【小浜温泉ワイナリー】では、なんと「みかん」でワインを作っているんです。その名も『雲仙蜜柑ワイン』。試飲した三田村は「もうちょっと…」といいつつ、2杯目、3杯目とおかわりするほど気に入った様子。

(C)テレビ大阪 『巨峰ワイン』のおいしさにびっくり！

三田村が飲み出すとキリがないので、次の試飲は斉藤が。こちらは、巨峰で作る『巨峰ワイン』です。とても香りがよくて「おいしい！ワインの概念を超えました！」とびっくり！そのリアクションを見て、三田村も我慢できずに…!!

ちゃきちゃき女将が営む老舗蒲鉾(C)テレビ大阪 大豆の香りがおいしい『とうふ蒲鉾』

少し足を伸ばし、サッカー強豪校が有名な国見エリアへ。創業80年になる【みゆき蒲鉾本舗】は、地元で採れた魚と野菜で丁寧に仕上げる蒲鉾が評判です。お店の裏が蒲鉾工場で、一番おいしい出来立てを試食させていただきます。女将おすすめの『とうふ蒲鉾』は島原半島だけの商品です。

(C)テレビ大阪 三田村にお酌しながら「私にも注いでね」

お酒大好き！という女将が、次におすすめするのは『いわしクロベエ』。いわしの臭み、苦みを消すために黒砂糖が入っており、玉ねぎもたっぷり入っているそう。味がしっかりしているので、「食べたら絶対、すぐにお酒ば飲みたくなる！」と女将。確かに、お酒が進みます。

漁師から仕入れる絶品の魚料理(C)テレビ大阪 看板だけで期待がふくらみます！

楽しかった蒲鉾屋さんを後にしたふたり。最後は【漁師亭 鶴丸】です。鶴丸は、代々漁師をやっていた頃の船の名前。今でも漁師から買い付ける魚が自慢のお店で、何を食べても絶品！と地元で太鼓判を押されています。

(C)テレビ大阪 どの料理もおいしくて大満足！

この時期おすすめの料理をお願いしたところ、出てきたのが『雲仙ニボサバ刺身』。「こんな生さばは初めて！トロだね」と三田村。雲仙名物の牡蠣は『焼きガキ』と『カキグラタン』で。立派な『ブリカマ焼き』に斉藤は「美味しすぎる！」。そして、一番人気というシメが、まさかの『あんかけチャーハン』。こちらも絶品で「めちゃくちゃおいしい！」とふたり大満足です！

「おとな旅あるき旅」は毎週土曜夕方6:30～放送。

三田村邦彦が訪れた先の土地を歩いて、地元の美味や美酒、風景を味わい、そして地元の人々とのふれあいの中から感じたことを伝える“おとなのための”旅番組です。

〇番組HP

https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/tabi/

〇番組公式Xアカウント

https://x.com/tetsutabiclub

〇番組公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/tvo.otonatabi/