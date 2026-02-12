ランキング受賞の温泉・スーパー銭湯・サウナを巡る、超大規模スタンプラリー開催！

ニフティライフスタイル株式会社

https://onsen.nifty.com/campaign/stamprally-ranking2025/

ニフティライフスタイル株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田隆志、証券コード：4262）は、温泉・スパ情報専門サービス「ニフティ温泉」にて、2026年2月12日（木）より、「ニフティ温泉年間ランキング2025 デジタルスタンプラリー『湯まわり』」を開催いたします。

■ニフティ温泉年間ランキング「第20回目」開催を記念した特別企画！

本スタンプラリーは、“温浴ファンと施設をつなぐ”年に1度の恒例企画「ニフティ温泉年間ランキング」が第20回を迎えたことを記念した、受賞施設を巡る特別企画です。

スタンプ獲得対象施設はなんと100施設以上！

温泉ペアご招待券90施設以上！

2026年、“オフロの年”に、より多くの方に温泉・スーパー銭湯・サウナを巡り、心身ともにリフレッシュしていただきたいという想いを込めて開催いたします。

■対象は全国100施設以上の人気施設！超大規模デジタルスタンプラリー！

対象施設はすべて、ユーザー投票や口コミ数などで選ばれた「ニフティ温泉年間ランキング2025」受賞の人気施設です。施設に設置されたキャンペーンポスターのQRコードをスマートフォンで読み込むだけで、どなたでも簡単にスタンプを獲得いただけます。

※画面イメージ

▼対象の施設一覧はこちら

https://onsen.nifty.com/campaign/stamprally-ranking2025/list/

■「湯まわり」するほど楽しみが広がる！豪華景品は90種類以上！

スタンプの獲得数に応じて、以下の景品に応募・獲得いただけます。

【スタンプ10個】必ずもらえる！（※）オリジナルサウナハット

ニフティ温泉のキャラクター、なまけものの「なもちゃん」が刺繍されたオリジナルのサウナハットです。

※予想を上回るご応募をいただいた場合、景品在庫の都合上、大幅に発送が遅れる可能性がございます。

【スタンプ5個】ペアご宿泊券（抽選で3組6名様）

【兵庫県】有馬温泉 太閤の湯（1組2名様）西日本総合 第1位

【山口県】湯田温泉 こんこんパーク（1組2名様）山口県口コミ 第1位

【鹿児島県】霧島美人の湯 You湯（優湯庵内）（1組2名様）鹿児島県総合 第1位

【スタンプ3個】ペアご招待券（抽選で279組558名様）※日帰り

※一例

各施設 3組6名様

※一例

【北海道】旭川高砂台 万葉の湯 北海道・東北エリア総合 第1位

【宮城県】スパメッツァ仙台 竜泉寺の湯 北海道・東北エリアユーザー投票 第1位

【埼玉県】美楽温泉 SPA-HERBS 全国総合 第1位

【東京都】両国湯屋江戸遊 東京都総合 第1位

【東京都】東京豊洲 万葉倶楽部 東京都総合 第2位

【大阪府】八尾温泉 喜多の湯 大阪府総合 第1位

【兵庫県】awa awa KOBE ニューオープン部門 西日本 第2位

【沖縄県】ユインチホテル南城 天然温泉さしきの 猿人の湯 九州・沖縄エリア総合 第1位

ほか多数 全国90施設以上の人気温浴施設のご招待券が当たります。

▼ご招待券対象施設はこちら

https://onsen.nifty.com/campaign/stamprally-ranking2025/list/

【スタンプ1個】オリジナルステッカー（対象の一部施設にて各施設 先着100名様）

一部の対象施設にて、その場でもらえる限定オリジナルステッカーを配布いたします。

※各施設内での配布場所はスタンプ獲得用ポスターの下部に記載されています。

▼配布対象施設はこちら

https://onsen.nifty.com/campaign/stamprally-ranking2025/list/

「ニフティ温泉」は、これからも温浴施設の過ごし方や楽しみ方に関する価値ある情報をお伝えするとともに、クーポンや電子チケットなどの各種サービスの提供を通じて、多くの方に温浴を身近なものにし、ウェルビーイングな社会の実現を目指してまいります。

■ニフティ温泉年間ランキング2025 デジタルスタンプラリー「湯まわり」 概要

https://onsen.nifty.com/campaign/stamprally-ranking2025/

＜キャンペーン期間＞

2026年2月12日(木) ～ 5月31日(日)23:59 まで

＜応募方法＞

対象期間中にデジタルスタンプを獲得することで、景品に応募が可能です。

＜対象施設＞

https://onsen.nifty.com/campaign/stamprally-ranking2025/list/

※本キャンペーンは予告なく変更・中止・延長する場合がございます。

※不正及び違反行為を確認した場合、予告なく本キャンペーンの中止をする場合がございます。



■第20回 ニフティ温泉 年間ランキング2025 概要

https://onsen.nifty.com/rank/year/

「温浴ファンと施設をつなぐ」年に1度の温泉ランキング。

2005年の開始以来、多くの利用者に支えられ20回目を迎えました。

ニフティ温泉に掲載中の全国22,821件の温浴施設を対象に、ユーザー投票、閲覧数、口コミ、クーポン利用状況など総合的な観点から選出しています。

■「ニフティ温泉」について：https://onsen.nifty.com/(https://onsen.nifty.com/)

●お風呂好きが集まる温泉、スパの総合情報メディア（※）

全国2.2万件の温浴施設をまとめて検索できる温泉・スパ情報の専門サイト。日帰り温泉、スーパー銭湯から温泉宿まで全国幅広く温浴情報を掲載しています。

毎年12月には「ニフティ温泉 年間ランキング（https://onsen.nifty.com/rank/year/）」を発表しており、2019年からは10万人を超える温泉ファンが投票を行っております。

※温浴施設を月1回以上利用するユーザー：75%

ニフティ温泉お客様アンケート結果による（2025年3月調査 有効回答数：2,819件）

●お得で便利な「ニフティ温泉アプリ」がリニューアル！

https://onsen.nifty.com/app/

地図検索やこだわり検索条件を大幅強化し「探しやすさ」を追求。アプリ限定クーポンも登場し、よりお得で便利なアプリになりました！

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。