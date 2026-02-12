Forbes Travel Guideが2026年スターアワードを発表





Ritz-Carlton Yacht Collectionが初の5つ星クルーズ船を獲得、Celebrity Cruisesは洋上初の5つ星レストランを獲得

アトランタ, 2026年2月11日 /PRNewswire/ -- ラグジュアリーホテル、レストラン、スパおよびオーシャンクルーズを対象とする唯一の独立系世界的評価システムであるForbes Travel Guide（以下「FTG」）は、本日、2026年スターアワードを発表しました。全受賞施設リストは、ForbesTravelGuide.comでご覧いただけます。

第68回目となる今回のリストは、 ブータン、クロアチア、グルジア、グレナダ、ラオス、ポーランド、スリランカ、タンザニア、ウズベキスタンといった新たな目的地を含む100か国以上に及んでおり、大きな節目を迎えています。

このリストには、これまで以上に多くの新たな受賞者に加え、新設された賞の初受賞となる表彰も多数含まれており、ラグジュアリー・トラベルが新たな時代へと移行しつつあることを示しています。

・世界初の5つ星クルーズ受賞。クルーズの人気が急上昇する中、The Ritz-Carlton Yacht CollectionのIlmaは、FTG史上初の5つ星クルーズとなりました。また、マスターシェフのDaniel Bouludが手がける、Celebrity XcelのLe Voyageは、FTG史上初の5つ星クルーズ客船内レストランです。





・小規模な目的地が大きな進化を遂げる。ラグジュアリー旅行者が、大都市に代わり、混雑を避けながらも洗練された体験を提供する小都市へと関心を広げる中、ホテル各社もそうした期待に応える形で対応を強化しています。タークス・カイコス諸島（Wymara Villas）、日本・日光（The Ritz-Carlton, Nikko）、モンテネグロ（One&Only Portonovi）では、初の5つ星評価が授与されました。チャールストンのThe Charleston Placeと、エディンバラの100 Princes Streetは4つ星を獲得し、各都市のホスピタリティの魅力を高めるとともに、これまであまり注目されてこなかった市場における観光成長の継続を後押ししています。





・Marriott Internationalのラグジュアリーホテルが高い評価を獲得。アトランタは、The St. Regis Atlantaおよび同ホテルのレストランであるAtlas Buckheadにより、初の5つ星を獲得しました。The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakesは、オーランド初となる最高評価のホテル賞を受賞しました。また、Ritz-Carlton ReserveのNujumaは、サウジアラビアの紅海ギガプロジェクトから初めて誕生した5つ星施設となりました。





・ラグジュアリーは、画一的なものからよりパーソナルなものへと転換。カスタマイズされたローカル体験への没入を重視することで、ホテルは画一的なホスピタリティから脱却し、それぞれの目的地に深く根ざしたオーダーメイド型モデルへと移行しつつあります。セドナで初めて5つ星評価を獲得したMii amoは、赤い岩肌が広がる環境に合わせたウェルネス体験を提供しています。また、Ritz-Carlton Reserveのポートフォリオでは、ゲストが自分のペースで楽しめるよう、地域に根ざした体験を重視しています。





・ホスピタリティは、親密さとプライバシーを重視する方向へ。マカオは、5つ星ホテル数（28軒）において、4年連続で世界の主要観光地を上回り続けています。同市の最新の受賞施設は、よりプライベート志向のラグジュアリー層へのシフトを示しています。Capella at Galaxy Macau、Paiza Grand、Palazzo Versace Macauは、規模よりもプライバシーを重視したホテル・イン・ホテル型の宿泊体験を提供しています。

その他の見どころ：

・受賞施設は合計2,422軒にのぼり、その内訳は、5つ星ホテル343軒、4つ星ホテル708軒、推奨ホテル679軒、5つ星レストラン82軒、4つ星レストラン138軒、推奨レストラン80軒、5つ星スパ118軒、4つ星スパ241軒、5つ星クルーズ船1隻、4つ星クルーズ船9隻、推奨クルーズ船9隻、さらに5つ星クルーズ船内レストラン1軒、4つ星クルーズ船内レストラン8軒、推奨クルーズ船内レストラン5軒となっています。





・米国では、新たに5つ星ホテル5軒（The Chateau at Nemacolin：ペンシルベニア州ファーミントン、Mii amo：セドナ、The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes、The St. Regis Atlanta、Yacht Club at The Boca Raton）と、5つ星レストラン3軒（Atlas Buckhead：アトランタ、Aurelia at Castle Hill：ロードアイランド州ニューポート、Flybridge：ボカラトン）が加わりました。





・欧州では、フランス（The Maybourne Riviera）、モンテネグロ（One&Only Portonovi）、スペイン（Mandarin Oriental, Barcelona）、スイス（Mandarin Oriental Savoy, Zurich）に新たな5つ星ホテルが誕生しました。





・アジア太平洋地域は、次なるラグジュアリーの中心地として台頭しており、新設される5つ星ホテル全体の40％を占めています：Bvlgari Hotel Tokyo、Capella at Galaxy Macau、Capella Shanghai, Jian Ye Li、Mandarin Oriental Qianmen, Beijing、Paiza Grand, Macau、Palazzo Versace Macau、Regent Hong Kong、ROKU KYOTO、LXR Hotels & Resorts、The Ritz-Carlton, Nikko, Japan、The St. Regis Macao。





・中東では、新たに4軒の5つ星ホテルが誕生しました：Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi、Grosvenor House, A Luxury Collection Hotel, Dubai、Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, Saudi Arabia、Rosewood Doha。





・また、カリブ地域（Wymara Villas：タークス・カイコス諸島）およびメキシコ（Grand Velas Los Cabos）にも、新たな5つ星ホテルが誕生しました。

「Forbes Travel Guideによる最新のスターアワード受賞者は、ラグジュアリー分野における注目すべき進化を示しています」と、FTGのスタンダード＆レーティング部門プレジデントであるAmanda Frasier氏は述べました。「宿泊、クルーズ、食事、スパに最適な場所を見極めるため、ますます複雑化する旅行環境の中で選択を行うゲストの皆様に対し、信頼性と高い倫理性に基づく確かな指針を提供できることを、私たちは誇りに思います。2026年のリストでは、一貫性と信頼性を備えたワールドクラスの体験を提供することに真摯に取り組む施設を紹介しています。」

FTGについて

Forbes Travel Guideは、ラグジュアリーホテル、レストラン、スパ、オーシャンクルーズおよびそれらに併設されたレストランを対象とする唯一の世界的評価システムです。当社の匿名調査員は、卓越したサービスに重点を置き、何百もの厳格かつ詳細な評価基準に基づいて審査を行い、目の肥えた旅行者が世界最高水準の体験を選択できるよう支援しています。5つ星、4つ星、または推奨の評価を得る唯一の方法は、当社の審査プロセスを通じて認定を獲得することです。ForbesTravelGuide.comをご覧ください。

