うつぶせポーズのだらけた動物たちに癒される！「だらだらどうぶつ ペンケース」2月12日（木）新発売

写真拡大 (全7枚)

日本出版販売株式会社

　日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、べったりうつぶせポーズでだらだらとリラックスしている動物たちをモチーフにしたペンケース「だらだらどうぶつ ペンケース」を、2026年2月12日（木）に発売し、全国の書店、雑貨店、ECサイトで順次販売を開始します。





■「だらだらどうぶつ ペンケース」３つの癒しポイント


１.リラックスしきった姿勢と表情が癒し！


ぺったりとうつぶせで、大の字になって寝そべる動物たちの姿をモチーフにしています。


とらとひつじはリラックスして眠っている表情、しろくまとたぬきはキョトン顔になっており、見ているだけで癒されるペンケースです。






２.“ふわふわ”と“ムチムチ”にこだわった、手触りが癒し！


利用シーンの多いペンケースだからこそ、動物たちのふわふわな毛並みやムチムチの手触りなど、ぬいぐるみとして触ったときの癒しも追求しました。



３.ノートや書類の間からチラ見えで癒し！


全体をフラットな形状にすることで、ノートや書類の間に挟んで持ち運びができ、ふとバッグの中をのぞいたときにチラ見えする、リラックスモードの動物たちに癒されます。背中のファスナーを開けると、ペンを約10本収納できる実用性も兼ね備えています。






■商品概要


発売日　　：2026年2月12日（木）


商品サイズ：しろくま・たぬき　約W170×H45×D250mm


　　　　　　とら　　約W170×H45×D260mm


　　　　　　ひつじ　約W170×H45×D270mm


価格　　　：2,420円（本体2,200円＋税）


販売サイト：Yahoo！ショッピングKomamono Lab公式ECサイト(https://store.shopping.yahoo.co.jp/honyaclub/2602daradaradoubutsupencase.html)



■商品種類


だらだらどうぶつ ペンケース しろくま




だらだらどうぶつ ペンケース たぬき




だらだらどうぶつ ペンケース とら




だらだらどうぶつ ペンケース ひつじ




　　　　　　


■本件に関するお問い合わせ


日本出版販売株式会社　文具雑貨事業部 PB開発課　担当：石井、森


E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp