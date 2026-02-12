うつぶせポーズのだらけた動物たちに癒される！「だらだらどうぶつ ペンケース」2月12日（木）新発売

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、べったりうつぶせポーズでだらだらとリラックスしている動物たちをモチーフにしたペンケース「だらだらどうぶつ ペンケース」を、2026年2月12日（木）に発売し、全国の書店、雑貨店、ECサイトで順次販売を開始します。

■「だらだらどうぶつ ペンケース」３つの癒しポイント

１.リラックスしきった姿勢と表情が癒し！

ぺったりとうつぶせで、大の字になって寝そべる動物たちの姿をモチーフにしています。

とらとひつじはリラックスして眠っている表情、しろくまとたぬきはキョトン顔になっており、見ているだけで癒されるペンケースです。

２.“ふわふわ”と“ムチムチ”にこだわった、手触りが癒し！

利用シーンの多いペンケースだからこそ、動物たちのふわふわな毛並みやムチムチの手触りなど、ぬいぐるみとして触ったときの癒しも追求しました。

３.ノートや書類の間からチラ見えで癒し！

全体をフラットな形状にすることで、ノートや書類の間に挟んで持ち運びができ、ふとバッグの中をのぞいたときにチラ見えする、リラックスモードの動物たちに癒されます。背中のファスナーを開けると、ペンを約10本収納できる実用性も兼ね備えています。

■商品概要

発売日 ：2026年2月12日（木）

商品サイズ：しろくま・たぬき 約W170×H45×D250mm

とら 約W170×H45×D260mm

ひつじ 約W170×H45×D270mm

価格 ：2,420円（本体2,200円＋税）

販売サイト：Yahoo！ショッピングKomamono Lab公式ECサイト(https://store.shopping.yahoo.co.jp/honyaclub/2602daradaradoubutsupencase.html)

■商品種類

だらだらどうぶつ ペンケース しろくま

だらだらどうぶつ ペンケース たぬき

だらだらどうぶつ ペンケース とら

だらだらどうぶつ ペンケース ひつじ

■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 文具雑貨事業部 PB開発課 担当：石井、森

E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp