うつぶせポーズのだらけた動物たちに癒される！「だらだらどうぶつ ペンケース」2月12日（木）新発売
日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、べったりうつぶせポーズでだらだらとリラックスしている動物たちをモチーフにしたペンケース「だらだらどうぶつ ペンケース」を、2026年2月12日（木）に発売し、全国の書店、雑貨店、ECサイトで順次販売を開始します。
■「だらだらどうぶつ ペンケース」３つの癒しポイント
１.リラックスしきった姿勢と表情が癒し！
ぺったりとうつぶせで、大の字になって寝そべる動物たちの姿をモチーフにしています。
とらとひつじはリラックスして眠っている表情、しろくまとたぬきはキョトン顔になっており、見ているだけで癒されるペンケースです。
２.“ふわふわ”と“ムチムチ”にこだわった、手触りが癒し！
利用シーンの多いペンケースだからこそ、動物たちのふわふわな毛並みやムチムチの手触りなど、ぬいぐるみとして触ったときの癒しも追求しました。
３.ノートや書類の間からチラ見えで癒し！
全体をフラットな形状にすることで、ノートや書類の間に挟んで持ち運びができ、ふとバッグの中をのぞいたときにチラ見えする、リラックスモードの動物たちに癒されます。背中のファスナーを開けると、ペンを約10本収納できる実用性も兼ね備えています。
■商品概要
発売日 ：2026年2月12日（木）
商品サイズ：しろくま・たぬき 約W170×H45×D250mm
とら 約W170×H45×D260mm
ひつじ 約W170×H45×D270mm
価格 ：2,420円（本体2,200円＋税）
販売サイト：Yahoo！ショッピングKomamono Lab公式ECサイト(https://store.shopping.yahoo.co.jp/honyaclub/2602daradaradoubutsupencase.html)
■商品種類
だらだらどうぶつ ペンケース しろくま
だらだらどうぶつ ペンケース たぬき
だらだらどうぶつ ペンケース とら
だらだらどうぶつ ペンケース ひつじ
■本件に関するお問い合わせ
日本出版販売株式会社 文具雑貨事業部 PB開発課 担当：石井、森
E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp