Adyen、リアルタイムでレジ体験をカスタマイズする「Personalize」を発表





・ Adyen Upliftの製品である全く新しいPersonalizeは、AIを使用して買い物客の行動に合わせた注文手続き方法を適応させ、企業がコンバージョン率を高め、取引コストを削減するのを支援。

・2025年、 Adyen Upliftは、6,500社以上の企業のコンバージョン率を業界基準より平均1.19%向上させ、その中には6%に達した企業もあった。

アムステルダム、2026年2月11日 /PRNewswire/ --大手企業に選ばれるグローバル金融技術プラットフォームのAdyen は、Adyen Upliftの決済最適化スイートの新製品、「Personalize」 を発表しました。Personalizeを利用することで、企業は個々の買い物客の好みに基づいてリアルタイムで注文手続きページを調整することができ、お客様が支払いをしやすくなると同時に、加盟店の処理コストを削減することができます。

今回のPersonalizeの追加は、2025年1月に開始されたAdyen Upliftの成功に基づくものです。Adyen Upliftは初年度において、対象トラフィックの決済コストを9.4%削減する一方、誤検知（正当な取引のブロック）を平均42%削減することに貢献しました。さらに、Adyen Upliftを利用している6,500社以上の企業では、決済コンバージョン率が業界の基準よりも平均1.19%上昇し、一部の顧客では最大6%にまで達しました。これらの結果は、最適化されたルーティングと、非効率的なリスク構成によって引き起こされる不要なブロックを防ぐことによるものです。今回新たにリリースされたPersonalize製品はさらに一歩進み、初期のカスタマージャーニーに焦点を当て、加盟店のコスト削減とコンバージョン率の両方を最大化するために、買い物客を最適な支払い方法へと誘導します。

注文手続き時におけるストレスへの対応

従来のオンラインによる注文手続きは、履歴や嗜好に関係なく、すべての買い物客に同じ支払いオプションとセキュリティ・ステップを表示する、硬直したものが多くみられました。Adyenの調査によると、37%の買い物客が、プロセスに時間がかかりすぎるという理由で購入を断念しています 。さらに、 72％の企業が、高い取引手数料が利益率を大きく圧迫し続けていると報告しています。

Personalizeは、Dynamic Identification（行動属性識別） レイヤーを注文手続き体験に追加することで、これらの課題に対処します。何兆ドルもの取引データとAdyen'のグローバル・バンキング・インフラからの洞察を活用することで、企業は買い物客を認識し、「支払い」ボタンをクリックする前に決済体験を個々のニーズに合わせて調整することができるようになりました。これにより、企業は特定の顧客が使用する可能性が最も高い選択肢に基づいて支払い方法を自動的にオーダーすることができ、より迅速でユーザーフレンドリーな体験を実現し、放棄されたカートを削減することができて

「注文手続き時では、リスクを増やすことなくストレスを最小限に抑えることが目標です」と、Adyen'sの製品担当バイスプレジデントであるCarlo Brunoは述べています。「Personalizeは、買い物客を瞬時に認識するDynamic Identificationを使用することで、このバランスを実現しています。これにより、最初のステップからカスタマージャーニーを調整することができ、お客様が入力を始める前からスムーズで安全な体験を確保することができます。」

効率性とセキュリティの向上

Personalizeはスピードだけでなく、費用対効果の高い支払い方法を優先し、支払いが行われる前にリスクシグナルを特定することで、利益率と安全性を向上させます。詳細なレポート、A/Bテスト機能、設定可能なUIコンポーネントによってサポートされるこれらの最適化によって、加盟店は顧客にとってのストレスとなる部分を特定し、リアルタイムでパフォーマンスを検証することができます。その結果、初期のデータによれば、企業はコンバージョン率を最大6％改善し、取引コストを最大3％削減することができます。

決済を戦略的優位性に変える

初期の試験結果は、Personalizeが買い物客の体験を向上させながら、企業がいかに取引コストを管理できるかを実証しています。ホスピタリティ・テック・プラットフォームのTebiは、0.8％の注文手続きコンバージョンの上昇とともに、4.26％の取引コスト削減を達成しました。これらの結果は、注文手続きをリアルタイムでカスタマイズすることで、カスタマージャーニーに摩擦を加えることなくマージンを保護できることを示しています。

「Adyenと協力してPersonalizeを導入したことで、注文手続きをお客様の好みに合わせてリアルタイムで調整することができました」と、Tebiのインテグレーション&ペイメントプロダクトマネージャーのMarc Hoynck氏は述べています。「ホスピタリティの観点から、ジャーニーの最終ステップは最も簡単であるべきです。ゲストがその場で支払いたいと思う決済方法に合わせることで、加盟店の取引コストを削減しながら、摩擦によって失われていた売上を獲得しています。」

Personalizeモジュールは、Adyen Upliftの一部として、Adyenのお客様にご利用いただけます。詳しくはこちら をご覧ください。

