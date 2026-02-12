海外事業者の日本進出を支援

株式会社UNI-Management

株式会社UNI-Management（本社：東京都台東区2-20-11、代表取締役：峠圭太）は、主に海外の法人・事業者による日本進出を支援することを目的とし、日本国茨城県つくば市の住所を利用できるバーチャルオフィスサービスを新たに開始いたしました。

本サービスは、日本国内に拠点を持たない海外事業者に対し、研究・学術・スタートアップの集積地として、多くのビジネスの可能性を秘めた「つくば市」を、事業用途の所在地として提供するとともに、秘書サービス（郵便物の受領・通知・保管・転送、スキャンサービス等）、のみならず、日本進出に必要な様々なサポートを協力企業(士業事務所を含む。)と連携し、行います。

◆日本国つくば市の住所を活用するメリット

つくば市は、日本有数の研究学園都市として、多くの研究機関・大学・スタートアップが集積するエリアです。

首都圏へのアクセスの良さ 技術・研究・スタートアップとの親和性 落ち着いた事業環境と高い信頼性

といった特長を持ち、海外事業者が日本で事業活動を開始する際の拠点として適した地域です。

株式会社UNI-Managementは、このつくば市の特性を活かし、海外事業者にとって信頼性の高い日本国内拠点を提供します。

◆サービス開始の背景

近年、海外企業やスタートアップによる日本市場への関心は高まる一方で、日本法人設立や事業開始にあたっては、日本国内の住所が必要、郵便物・行政書類の受領体制が必要、言語・商習慣・制度の違いによるハードルといった課題が存在しています。

株式会社UNI-Managementは、こうした課題に対し、「つくば市という信頼性の高い住所を起点に、日本進出をスムーズにする」ことを目的に、本バーチャルオフィスサービスを開始しました。

◆サービスの主な内容

1．住所利用サービス

茨城県つくば市の住所を、法人登記や事業用途の所在地として利用可能です。

2．郵便物対応サービス

郵便物の受領、内容通知、一定期間の保管、国内外への転送に対応します。

3．スキャンサービス

郵便物を開封・スキャンし、オンラインで確認できる環境を提供します。

4．提携サービスの紹介

日本法人設立、銀行口座開設、マーケット調査、プロモーション等、日本進出に必要な各種専門サービスを提携事業者と連携して紹介します。

※本サービスは事業用途に限定して提供されます。

◆信頼性とコンプライアンスへの取り組み

本サービスでは、海外事業者を主な利用者とすることを踏まえ、本人確認（KYC）、法人確認、実質的支配者確認、反社会的勢力・制裁対象チェック等を含む審査体制を整備しています。また、郵便物の取り扱いについても、明確な規定と運用ルールを設け、安全性と透明性を確保しています。

◆今後の展開

株式会社UNI-Managementは、バーチャルオフィスサービスを起点として、海外事業者の日本進出を総合的に支援するパートナーとして、サービスの拡充と提携ネットワークの強化を進めてまいります。

◆会社概要

会社名 ：株式会社UNI-Management

所在地 ：東京都台東区2-20-11 LIGビル

事業内容：バーチャルオフィス運営、海外事業者向け日本進出支援

URL ：https://uni-management-virtualoffice.studio.site/

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社UNI-Management

お問い合わせフォーム：https://uni-management-virtualoffice.studio.site/contact/form

メールアドレス：info@uni-mgt.com