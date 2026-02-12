SuperX、天孚通信（TFC）と合弁会社を設立





~次世代AIDC向け光通信のワンストップ・ソリューションをグローバルで展開~

シンガポール、2026年2月11日 /PRNewswire/ -- AIインフラソリューション・プロバイダーであるSuperX AI Technology Limited（NASDAQ：SUPX、以下「SuperX（本社）」または「当社」）は本日、当社の完全子会社を通じて、蘇州天孚光通信股份有限公司（Suzhou TFC Optical Communication、深セン証券取引所：300394、以下「TFC」）のシンガポール完全子会社 Tianfu International Investment Pte. Ltd.と合弁契約を締結し、SuperX Optical Communications Pte. Ltd. （以下「合弁会社」）を設立したことを発表しました。

本合弁により、両社の技術・顧客基盤・運用体制を統合し、中国本土および香港・マカオ特別行政区を除くグローバル市場において、AIデータセンター（AIDC）向け光接続分野の事業拡大を図ります。あわせて、光通信ソリューションのエコシステム構築を通じ、グローバルAIデータセンター（AIDC）の高度化・迅速な導入を後押しします。

合弁会社設立：グローバル成長市場にフォーカス

シンガポールに設立する合弁会社は、出資完了後、SuperX（本社）が筆頭株主となる予定です。次世代のAIデータセンター（AIDC）を支えるワンストップ型の光接続ソリューションの提供を目的に、大規模AI計算クラスターで課題となる高速相互接続及びデータ伝送のボトルネック解消を目指します。

対象市場は、グローバル（中国本土および香港・マカオ特別行政区を除く）とし、光モジュール、光デバイス等の中核製品を軸に、AIデータセンター（AIDC）顧客に対して一括で提供できる体制を構築することで、AIとデータセンター領域の需要拡大を確実に取り込む方針です。

強みを相互補完し、相乗効果を最大化

生成AIが兆パラメータ級の大規模モデル時代に入る中、AIDCのアーキテクチャは従来のネットワーク接続から、超大規模GPUクラスターの相互接続へと進化しています。光接続はデータセンターの"神経系"として、クラスター全体の効率を左右する重要要素です。両社は以下の形で相互補完を図ります。

・SuperX：AI分野における高度な知見とグローバルな顧客基盤を背景に、共同開発製品の受注獲得及び研究開発、カスタマイズ要件の定義を主導

・TFC：専門的な光デバイスODM製品の技術サポートを提供することにより海外市場開拓を支援

開発された光接続製品は、SuperXのモジュール型AIインフラに統合されます 。これにより、AI計算センター現場での「プラグアンドプレイ（即時接続・即時稼働）」を実現し、グローバルな顧客の導入期間を大幅に短縮します 。

合弁会社は「SuperX Optical Communications」ブランドのもと、製品ロードマップの最適化とコスト管理を継続的に強化し、差別化された競争優位の確立を目指します。

SuperX AI Technology Limited（NASDAQ: SUPX）について

SuperX AI Technology Limitedは、AIインフラソリューションプロバイダーとして、AIデータセンター向けに独自ハードウェア、高度なソフトウェア、およびエンドツーエンドのサービスを包括的に提供しています。サービス内容には、先進的なソリューション設計・計画、コスト効率の高いインフラ製品の統合、ならびに運用・保守（O&M）を含む一貫した提供が含まれます。主要製品は、高性能AIサーバー、800ボルト直流（800VDC）ソリューション、高密度液冷ソリューション、AIクラウドおよびAIエージェントです。当社はシンガポールに本社を置き、企業、研究機関、クラウド／エッジコンピューティングの導入など、世界中の機関投資家・法人顧客にサービスを提供しています。詳細は www.superx.sg をご覧ください。

蘇州天孚光通信股份有限公司（Suzhou TFC Optical Communication）について

天孚通信（TFC）は、業界をリードする光デバイスのトータルソリューション・プロバイダーおよび光電先進パッケージング製造サービス企業であり、高速光デバイスの研究開発、生産、販売に注力しています 。2005年に設立され、2015年に中国・創業板（ChiNext）市場に上場しました 。同社の製品は、人工知能（AI）、データセンター、光ファイバー通信、光学センシングなど幅広い分野で活用されています 。詳細はwww.tfcsz.com をご覧ください 。

セーフハーバー・ステートメント

本プレスリリースには、将来予想に関する記述（forward-looking statements）が含まれる場合があります。また、当社または当社代表者が、口頭または書面で将来予想に関する記述を行う場合があります。当社は、入手可能な情報に基づき、将来の事象に関する期待および予測に基づいてこれらの将来予想に関する記述を作成しています。将来予想に関する記述は、歴史的事実ではない記述、とりわけ「～かもしれない」「～すべき」「期待する」「予想する」「想定する」「見積もる」「信じる」「計画する」「予測する」「見込む」「可能性がある」「望む」等、またはそれらの否定形、もしくは類似の用語を用いることで識別できる場合があります。

これらの将来予想に関する記述を評価するにあたり、投資家の皆様は、当社が事業方針を変更する能力、新技術や市場ニーズの変化に対応する能力、ならびに当社事業を取り巻く競争環境など、さまざまな要因を考慮すべきです。これらおよびその他の要因により、当社の実際の結果は、将来予想に関する記述と大きく異なる可能性があります。

将来予想に関する記述はあくまで予測であり、読者の皆様はこれらに過度に依拠しないようご注意ください。本プレスリリースで言及した将来の事象（受注数量および推定受注金額を含みます）や、当社または当社代表者が随時行う記述は、実現しない場合があり、実際の事象および結果は、当社に関するリスク、不確実性、仮定等により大きく異なる可能性があります。MOUに記載された数量および推定受注金額は拘束力を有さず、最終契約および発注書の締結を条件とします。実際の納入スケジュールおよび数量は、顧客のデータセンター準備状況やサプライチェーンの状況により変動する可能性があります。当社は、将来予想に関する記述について、不確実性や仮定、または将来の事象の不実現等を理由として、公表の更新または修正を行う義務を負いません。

