世界初の628Ah超大容量バッテリー蓄電ステーションが送電網に接続、EVE Energyが新たに10GWhの大型受注を獲得

石家荘市、中国、2026年2月11日 /PRNewswire/ -- 2026年1月31日、628Ah超大容量バッテリーセルを使用した世界初の400MWh蓄電ステーションが稼働を開始しました。80セットのシンプル設計の5MWh DC統合型蓄電システム（「Mr. Giant」）と40セットの統合電力変換キャビンを搭載したこのステーションは、EVE Energyの大型バッテリー技術が先駆的な試行段階から送電網規模での実証段階へと重要な飛躍を遂げたことを示し、高品質な産業成長の基盤を確立しました。





検証からベンチマークへ：大容量バッテリー技術が送電網への即応性を実証

Ruite New Energy Lingshou 200MW/400MWhプロジェクトの成功は、628Ah大容量バッテリー技術が送電網規模のアプリケーションを確実にサポートできることを実証しています。EVE Energyによる業界初の完全産業化体制（発表、量産、展開のすべてで業界初を達成）に支えられ、累積生産量は100万セルを超え、製造規模と製品成熟度の両面が実証されました。

このシステムは、EVE Energyの本質安全設計のセル技術とミニマリスト設計を統合しており、積層プロセスや高靭性セパレーターなどの革新技術を採用することで安全性を向上させつつ、平準化蓄電コスト（LCOS）を最適化し、高い安全性、効率性、長寿命という中核要件を満たしています。

協力から共生へ：10GWhパートナーシップが将来の成長を確実なものに

10GWhの戦略的契約の締結により、EVE EnergyとGuowang Technologyとの協力関係は、単一プロジェクトから長期的な共生パートナーシップへと発展し、大規模展開とエコシステムの相乗効果を重視したものとなりました。





業界の進歩をリード：エネルギー転換の実現

競争が規模から技術やシステム価値へとシフトする中、EVE Energyはイノベーターとしても、エコシステム構築者としても業界をリードしています。今後、EVE Energyは大型バッテリー技術の改良を加速させ、グローバルな製造、協力、サービス能力を強化していきます。オープンなコラボレーションを通じて、EVE Energyは信頼性の高い蓄電アプリケーションを拡大し、クリーンで低炭素なエネルギーシステムへの世界的な移行を支援することを目指しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

