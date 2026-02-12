半数以上が生成AIを利用する現代。効率化のはずが、裏で増える画面時間と無意識に蓄積する身体の不調とは

ピップ株式会社

ピップ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松浦由治、以下ピップ）は15歳～39歳の男女1,000名を対象に「生成AI」に関する調査を実施しました。

＜本調査のトピックス＞

・ 仕事や普段の生活の中で、生成AIを利用している人は半数以上。生成AIはより身近な存在に。

・ そのうち、生成AIが普及する前と比較して、パソコンやスマートフォンの利用時間や頻度が増えたと感じている人が約6割いることが判明。

・ 生成AIを利用している際や利用後に感じる身体の不調として、「目の疲れ（34.6％）」に

次いで「首のこり・はり（30.9％）」「肩のこり・はり（28.3％）」を感じている人が多いことが明らかに。

生成AIは効率化だけじゃない？ 利用者の約6割がデバイス利用の増加を実感

近年、生成AIはビジネスシーンだけでなく、日常生活においても急速に浸透しつつあります。文章作成や情報収集、アイデア出し、相談など、さまざまな用途で活用されています。今回の調査によると、仕事や普段の生活の中で、生成AIを利用している人は半数以上（54.4％）いることがわかりました＜図1＞。そのうち生成AIが普及する前と比較して、パソコンやスマートフォンの利用時間や頻度が増えたと感じている人が約6割（60.2％）いることがわかりました。生成AIを活用するためには、画面を見ながら操作や確認を行う時間が必要となるため、自然とデバイスに向き合う時間が長くなっていると考えられます。特に仕事中だけでなく、移動時間や自宅でのリラックスタイムなど、これまでデバイス利用が比較的少なかった時間帯にも生成AIを利用するケースが増えており、デバイス自体の利用の「総量」が増加していることが予想されます。生成AIの普及により効率化されているように思われている一方、パソコンやスマートフォンの利用時間や頻度は増えているという現実が浮かび上がってきました。

生成AIの普及がもたらす、新たな“身体負担”という課題

さらに生成AIを利用している際や利用後に強く感じるようになった身体の不調として、「目の疲れ・乾燥（34.6％）」に次いで「首のこり・はり（30.9％）」「肩のこり・はり（28.3％）」と回答した人が多いことが明らかになりました＜図3＞。生成AI利用に伴う身体的負担は、単に視覚への影響だけでなく、長時間同じ姿勢で画面を見続けることによる首や肩への負担が大きいことが示唆されます。特にスマートフォンやノートパソコンを使用する際の前傾姿勢や、集中状態が続くことによる無意識の緊張が、身体のこりやはりにつながっている可能性が考えられます。今回の調査の結果、生成AIは私たちの生活や仕事の質を向上させる一方で、利用時間・頻度の増加に伴う身体的な負担という新たな課題も浮き彫りになりました。

【調査概要】

調査名：「生成AI」に関する調査

調査対象者：15歳～39歳の男女1,000名

調査期間：2026年1月7日 調査方法：インターネット調査

調査主体：ピップ株式会社 調査実施機関：アイブリッジ株式会社

