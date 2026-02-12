総額2億7千万円超の衣装/世界最古のメンズコンテストへ! MANHUNT JAPAN (マンハント・ジャパン）2026 グランプリに元・水泳日本記録保持者 雨谷拓矢（あまがい・たくや）さんが選出

株式会社 エブリシングオーケーMANHUNT JAPAN 2026 GRAND PRIX：雨谷拓矢 Photo: Mitsuo NISHIDA

33年の歴史を重ね、世界的スーパーモデル、俳優、国際的に活躍する人材を多数輩出してきた、世界最古のメンズコンテスト「MANHUNT INTERNATIONAL（マンハント・インターナショナル）」。5月26日（火）、スリランカで開催される世界大会に出場する日本代表を選出する「MANHUNT JAPAN 2026 (マンハント・ジャパン2026」が都内で開催された。全国から選ばれた14名のファイナリストは2カ月半の間、13におよぶ多岐に亘ったビューティーキャンプで、外見・内面・国際性・社会性・メディアリテラシーを磨きより洗練した個人へと成長。大会ではTOP８に加え、ベストボディ・アワード、メンズビューティー・アワード、SDGｓアワードなど14のアワードが授与された。また、今回は新設のベスト・ダディ・アワードの授賞式も行われた。

スリランカ大使館の後援を受け開催された本大会は、若者たちが両国の価値観や文化を尊重しながら、学び、表現し、挑戦する場として位置づけられた。当日は、在日スリランカ特命全権大使 ビヴィトゥル・ジャナック・クマーラシンハ閣下から、開会にあたり日本とスリランカの友好関係や文化交流の意義に触れられるスピーチが行われた。14名のファイナリストはオープニングアクトにて、日本とスリランカの文化交流を象徴するスリランカの伝統舞踊「キャンディアン・ダンス」を披露した。

スリランカの伝統舞踊「キャンディアン・ダンス」Photo: Princess Precious Mary Cabacunganスリランカ文化を学ぶファイナリスト Photo: Mitsuo NISHIDAMANHUNT JAPAN ナショナル・ディレクター 西田麻紀、クマーラシンハ 大使閣下 Photo: Mitsuo NISHIDA

■ 総額2億7千万円のスタイリング

マンハント・ジャパン2026では、ZELE-PARISの協力のもと、ファイナリストらに貸与されたジュエリーおよび衣装の総額が2億7千万円超に及ぶなど、世界大会を見据えたハイエンドなビジュアル制作およびプログラムブック撮影が行われた。

MANHUNT JAPAN 2026 公式プログラムブックより

■ファイナリスト

雨谷拓矢、安室哉汰、沖本蓮エリック、笹田トシキ、笹本海斗、下元大夢、ジン、袖井はるまん、高松照、津田ロシャーン瑛彦、西本純也、樋渡奈瑠人、水口光、渡邊麟太郎 （五十音順）

MANHUNT JAPAN 2026 TOP5：津田ロシャーン瑛彦、下元大夢、雨谷拓矢、笹田トシキ、渡邊麟太郎 Photo: Mitsuo NISHIDA

■受賞者

グランプリ：雨谷拓矢 （あまがい・たくや）

2位：下元大夢（しももと・ひろむ）

3位：笹田トシキ（ささだ・としき）

4位：津田ロシャーン瑛彦（つだ・ろしゃーん・あきひこ）

5位：渡邊麟太郎（わたなべ・りんたろう）

グランプリに選ばれた雨谷拓矢さんは、元・水泳日本記録保持者というトップアスリートとしての実績を持つ。身体能力、表現力、知性、社会性、そして国際的な発信力を多角的に評価する MANHUNT JAPAN 2026において「今の時代に求められる男性像」を体現する存在として高く評価された。

■ 特別賞：MANHUNT BEST BODY AWARD 2026 By ZELE-PARIS

BEST BODY AWARD By ZELE-PARIS には、現役消防士・樋渡奈瑠人（ひわたし・なると）さんが選出。『子供たちがなりたい職業ランキング1位に消防士を』を目標に掲げ、鍛え抜かれた肉体美のみならず、社会に尽くす姿勢と人間性が評価された。

MANHUNT JAPAN 2026 BEST BODY AWARD 樋渡奈瑠人（ひわたし・なると） Photo: Mitsuo NISHIDA

■ 特別賞：MANHUNT BEST DADDY AWARD

MANHUNT BEST DADDY AWARDには、投資・ファンド関連会社に勤務しモデルとしても活動する橋本圭右（はしもと・けいすけ）さんが選出。家族を大切にする姿勢が共感を集めSNSなどで共感を集めている。

MANHUNT JAPAN 2026 BEST DADDY AWARD 橋本圭右さん Photo: Mitsuo NISHIDA

■ 大会概要

大会名：MANHUNT JAPAN 2026

開催日：2026年2月9日（月）

会場：きゅりあん 小ホール（東京都品川区）

主催：株式会社エブリシングオーケー（代表：西田麻紀）

後援：スリランカ大使館

協賛・パートナー：スリランカ政府 スリランカ紅茶局、日本紅茶協会を含む23の企業・団体

■世界大会：2026年5月26日（火）

■開催国：スリランカ

■ 今後の展望：日本と世界をつなぐ国際的プラットフォームとして、ファッション、スポーツ、ビジネス、文化、社会貢献を横断した価値創出を続けてまいります。日本代表の世界での活躍に、ぜひご注目ください。

MANHUNT JAPAN 2026とは

MANHUNT JAPANは、33年の歴史を誇る世界最古のメンズコンテスト「MANHUNT INTERNATIONAL」に繋がる国内唯一の国際的な単独開催メンズコンテスト。外見のみならず内面の美しさ、人間性、社会性、影響力、そして国際的な視野を含め「今の時代、世界から求められる男性像とは何か」を提示する世界の舞台へと向かう選考の場となっている。本大会はスリランカ大使館、スリランカ紅茶局を始め、23の企業・団体から協賛を得て、大会当日2月9日には、在日スリランカ特命全権大使 ビヴィトゥル・ジャナック・クマーラシンハ大使閣下に臨席およびスピーチを頂いた。スリランカの伝統舞踊「キャンディアン・ダンス」や紅茶のテイスティングなどファイナリストは国際的な文化体験をし国際的な視野を養った。また、パートナー団体を通じ、ブラジルの子供たちに22個のグローブ、135個のボールそして6着のユニフォームを寄付するなど、単なるコンテストに留まらない社会貢献と成長の場となった。

グランプリ、TOP５、特別賞受賞者およびファイナリストへの取材依頼・出演依頼・衣装提供などコラボレーションに関しては下記までお問い合わせ下さい。世界大会ご協賛企業様・団体様も募集中！

