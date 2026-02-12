Michter′s、蒸溜所のラインナップで最も希少なウイスキー「Celebration Sour Mash」を発売へ





ケンタッキー州ルイビル, 2026年2月12日 /PRNewswire/ -- Michter's Distilleryは2026年2月、2025年版「Michter's Celebration Sour Mash」の出荷を開始します。これは、同製品が発売されるのは今回で5回目となることを示しています。

The 2025 Edition of Michter’s Celebration Sour Mash

2025年版は、全世界で315本のみ発売されます。アルコール度数57.6％（115.2プルーフ）でボトリングされたMichter's Celebrationの米国における希望小売価格は、1本6,000ドルです。セレブレーションの2025年版には、Michter'sの熟成ストックから7樽のみが選ばれました（Kentucky Straight Rye樽4つおよびKentucky Straight Bourbon樽3つ）。

「Michter's Celebrationの各リリースはどれも真に唯一無二で、再現することはできません。この特別なウイスキーは、熟成マスターであるAndrea Wilson氏とマスターディスティラーであるDan McKee氏によって何十年もの歳月をかけて生み出されたシンフォニーです」と、Michter's社長のJoseph J. Magliocco氏は述べました。「彼らは共に熟成およびブレンドの工程を細心の注意を払って監督し、それぞれが持つ卓越した個性だけでなく、それらを組み合わせることで全体としての価値が個々の要素を超える極めて洗練されたウイスキーが生まれるとの理解のもと、これら7種類のウイスキーを選定しました。忍耐、緻密さ、そして卓越した専門性が一体となり、忘れがたい唯一無二の体験を体現しています。」

Michter'sの熟成マスターであるAndrea Wilson氏は、このリリースの背後にある芸術性について振り返り、次のように述べました。「セレブレーションの制作に携われたことは、大変光栄です。それは、特定の熟成年数ではなく、ウイスキーを最適な瞬間まで熟成させる芸術を尊重することです。また、単一の樽が持つ美しさを超える風味特性へとウイスキーをブレンドすること、そして詩的な優雅さを感じさせるほど唯一無二の存在を追求することです。その結果、魅惑的な複雑さと大胆な洗練、そして奥行きを備えた構成となり、アメリカンウイスキーの不朽の名品を彷彿とさせます。」

2025年Celebration Sour Mash Whiskeyの各ボトルは、Michter'sのマスターディスティラーであるDan McKee氏のサイン入りレターが同封された特別仕様のギフトボックスで提供されます。「私がマスターディスティラーに就任して以来、Michter's Celebrationは今回で3回目のリリースとなります。そして、それぞれのリリースは唯一無二の存在です。このリリースのために自らの手で樽を選定できたことを大変誇りに思っています」とMcKee氏は述べました。「2025年のCelebrationには、卓越した7つの樽からのウイスキーが使用されており、最も若い原酒でも12年以上、最も熟成の長い原酒は30年以上に及びます。最も熟成の進んだ樽が、樽由来の風味を絶妙なバランスで与えつつ、ブレンドに用いられた他のライやバーボンの繊細なニュアンスを引き立てる余地を残している点は、実に見事です。」

2013年に発売されたMichter's Celebration Sour Mashは、アメリカン・ウイスキーの歴史における重要な節目となりました。アメリカのウイスキー企業がこのクラスのブレンドを数千ドル台の希望小売価格で提供したことで、アメリカン・ウイスキーに新たな格を確立しました。

2025年10月、Michter'sは、英国を拠点とするDrinks Internationalが招集した国際的な投票者アカデミーによって、3年連続で「世界で最も称賛されるウイスキー（The World's Most Admired Whiskey）」に選出された初のウイスキーとなりました。Michter'sは、妥協のない品質を誇る伝統的なアメリカン・ウイスキーを提供してきた長い歴史と豊かな伝統を誇ります。限定生産品はいずれも最適な熟成状態に達しており、Michter'sの高い評価を受けるポートフォリオには、バーボン、ライ、サワー・マッシュ・ウイスキー、アメリカン・ウイスキーが含まれています。Michter'sの詳細については、michters.comをご覧ください。また、Instagram、Facebook、Xで当社をフォローしてください。

