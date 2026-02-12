Fileforce「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」オンラインストレージ 大企業向け1位に選出

ファイルフォース株式会社

ファイルフォース株式会社(本社:東京千代田区、代表取締役：サルキシャン アラム) スマートキャンプ株式会社が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」のオンラインストレージカテゴリ 大企業向け 小売/流通/商社系,輸送/交通/物流/倉庫系 部門1位に選出されました。

■「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」について

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS比較サイト「BOXIL」上でユーザーから行われた資料請求数（※1）をもとに集計され、カテゴリ／部門別に発表されるランキングです。今回の「2025年下半期」は、2025年7月1日～12月31日の半年間のデータを対象としています。

今回「Fileforce」が受賞したオンラインストレージ 大企業向け 小売/流通/商社系,輸送/交通/物流/倉庫系部門１位は、同カテゴリにおいて該当の業界に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、選出されたものです。

※1：資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数です。

■クラウドストレージFileforceについて

Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず23,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMサービスを含む

Fileforceに関するご相談はこちらから：https://www.fileforce.jp/inquiry/

Fileforceサービスサイト ：https://www.fileforce.jp/

■「Fileforce」の口コミ（抜粋）

出典：スマートキャンプ,BOXIL: https://boxil.jp/service/128/?categoryId=104#reviews

■会社概要

商 号 ：ファイルフォース株式会社

代表取締役CEO：サルキシャン アラム

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F

事業内容 ： 法人向けクラウドストレージFileforceの企画・開発・販売・サポート

サービス開始 ：2014年4月

資本金 ：100,000,000円

URL ：https://www.fileforce.jp/

■本件の問い合わせ先

ファイルフォース株式会社 マーケティング

メールアドレス：marketing@fileforce.jp