Desay Battery、BNEFのGlobal Energy Storage Tier 1リストに4年連続で選出

広東省恵州、中国、2026年2月12日 /PRNewswire/ -- 今般、金融情報サービスの世界大手、Bloomberg New Energy Finance（BNEF）は2026年第1四半期の蓄電池部門「Tier 1」リストを発表し、スマホ向けバッテリーを手掛けるDesay Batteryを4年連続で選出しました。今回のリスト掲載は、同社製品の信頼性とプロジェクト納入能力に加え、強固な資金調達力を長期間維持していることが評価されたものです。





BNEFが発行する「Tier 1」リストは、蓄電池業界で最も権威ある評価の一つとして高い知名度を誇っています。この評価は、総合力、技術革新、プロジェクト遂行能力、銀行融資適格性を基に行われ、ランク付けされます。このリストは、再生可能エネルギー投資の意思決定を行う際の重要な参考資料として国際的な金融機関や基幹投資家からの信頼も厚く、また、世界各国のクライアントが長期的な戦略パートナーを選定する際にも用いられています。

4年連続で選出されたことは、業界におけるDESAY Batteryの技術的優位性と製品成熟度を証明するだけでなく、今日の複雑でダイナミックなグローバル競争環境において、同社がユニークで再現が難しいシステム上の優位性を持っていることを強調するものです。

Desay Batteryで副社長を務めるJack Guo氏は、「当社研究開発の革新性を原動力とし、蓄電ステムの主要な性能指標向上を目標に引き続き取り組みを進めており、セルエネルギー密度、システムサイクル寿命、安全保護技術といった分野で画期的な進歩を遂げています。並行して、発電、グリッド、ユーザーサイドのアプリケーションを含む包括的な製品配置を構築しています」と述べました。

Desay Batteryの蓄電ソリューションは、優れた安全性、長い耐用年数、高効率を特徴としています。同社は、複数の国や地域で大規模蓄電事業を成功させており、環境への適応力と経済的価値を実証してきました。

世界市場での存在感が大きくなるなか、「地域に根ざし、世界に広がる」戦略を堅持しています。海外における履行体制と現地のサービス網を継続的に強化することで、同社はさまざまな市場環境における顧客ニーズの変化に即応し、あらゆるプロジェクトを確実に成功へと導きます。

安定した事業運営とオープンな提携手法により、Desay Batteryは世界的な市場の変動にもかかわらず、堅実な業績と高い顧客満足度を維持してきました。これにより、国際市場における同社の長期的な信用と信頼はさらに強固なものとなっています。

詳しくはhttp://www.desayest.com/ をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

