ArisGlobalが、XDI NavaXデータインテリジェンス、3つの新エージェント、およびNavaX Translationを発表





マドリード, 2026年2月12日 /PRNewswire/ - ライフサイエンス分野の最前線に立つAIファーストのテクノロジー企業であり、LifeSphere® の開発元であるArisGlobalは、AIの多機能運用を推進する5つの重要な新製品を発表しました。同社は、年次業界イベントBreakthrough 2026の初日に、次世代データ・インテリジェンス基盤であるXDI、3つの新AIエージェント、ならびにPV症例データの取り込みワークフロー向けNavaX Translationを発表しました。

XDI ― 機能の境界を越えた説明可能なAIとエビデンスの整合性

XDI は、ArisGlobalの次世代データ・インテリジェンス基盤であり、複数の機能やシステムにまたがるデータへアクセスすることで、製薬R&D企業内外において一貫性があり、説明可能な意思決定を実現します。単一のワークフロー内のステップを単に高速化するツールとは異なり、XDIはシステムに依存しない基盤を構築し、意味・文脈・意図を統合します。これにより、安全性、規制、臨床、品質、製造をはじめとするすべての機能における意思決定が、共通の意味、整合したエビデンス、そして統一されたガバナンスに基づいて行われることが保証されます。これにより、AIの導入および運用化が確実に促進され、チーム間およびユースケース間で生じるリスクや解釈のずれを低減します。

規制情報、変更配信、シグナル検知向けの新エージェント

ArisGlobalはまた、3つの強力な新エージェントを追加し、NavaX Agents Suiteポートフォリオを拡大しました。

・Intelligence Agentsは、規制ガイドラインを自動的に解釈し、それを正確なルール・チェックリストに変換し、LifeSphere Submissionsから提出された書類を、明確なコンプライアンス評価、正当性、信頼度スコアで評価することで、提出書類の品質を変革します。

・Distribution Agentsは、進化する規制ガイドラインを自動的に取り込み、内部配信ロジックと照らし合わせて検証し、矛盾が生じた場合には管理された変更ワークフローを発動することで、継続的なコンプライアンス検証を実現します。

・Signals Agentsは、ユーザーの意図を解釈し、最適な分析アプローチを決定し、ワークフローを動的に計画・実行するインテリジェントなアシスタントです。アクティブなインテリジェンス・パートナーとして、安全性、データ、分析、専門家の判断を網羅する推論ベースのオーケストレーション・レイヤーを活用します。

NavaX Translation ― グローバルな症例データ取り込みワークフローを変革

ArisGlobalは現在、TransPerfect Life Sciencesとの戦略的提携により、症例データ取り込みワークフローに直接統合された認定翻訳機能をサポートしています。インテリジェントな言語検出機能により、医薬品固有の言語モデルと専門の翻訳者を活用して、英語以外の安全性フォームを即座にルーティングします。シームレスなAPI統合により、翻訳されたフォームがLifeSphereに直接返されるため、手作業が不要になり、グローバルな医薬品安全性監視（ファーマコビジランス）が劇的に加速します。NavaXとTransPerfectを組み合わせることで、1件あたり約5時間かかっていた翻訳管理時間が1分以内に短縮され、市場でも他に類を見ない自動化、スピード、精度を実現しています。

「ライフサイエンスにとっての課題は、単にAIを導入することではなく、一貫性・ガバナンス・真のビジネスインパクトを備え、大規模な運用化を実現することです。今回の最新製品強化により、当社は引き続き、組織が実験段階から実働段階へと移行し、AIを企業の意思決定における信頼できる基盤へと変革していくことを支援していきます」と、ArisGlobalのCEOであるAman Wasan氏は述べています。

「私たちは、テクノロジーがライフサイエンス・チームにどのような力を与えるかについて、根本的な変化を目の当たりにしています。これらのイノベーションは、個々の タスクの自動化から、運用エコシステム全体にわたるインテリジェンスのオーケストレーション への進化を象徴しており、よりスマートな意思決定、より迅速なインサイト、そして真にスケーラブルなAIの導入を可能にします」と、ArisGlobalのCIO兼R&Dグローバル責任者であるアン・マリー・オレンジは述べています。

スペインのマドリードで開催されるBreakthrough 2026では、トップエグゼクティブ、業界リーダー、専門家が一堂に会し、「AIの実用化」をテーマに、実証済みのAIの使用事例がライフサイエンス分野で日常業務にどのように変化しているかを紹介します。

詳細については、https://www.arisglobal.com/breakthroughをご覧いただくか、LinkedInで ArisGlobalをフォローしてください。

ArisGlobalについて

ArisGlobalはライフサイエンス・テクノロジーのリーディングカンパニーであり、医薬品安全性監視、薬事規制、品質管理、医療事務向けのクラウドベースのソフトウェア・ソリューションを提供しています。同社の統合製品プラットフォームであるLifeSphere®は、専門知識、高度なテクノロジー、そして分析機能を強力に組み合わせ、ライフサイエンス企業がコンプライアンスを戦略的優位性へと転換できるよう支援します。ArisGlobalは、世界トップクラスの製薬、バイオテクノロジー、医療機器企業の多くを含む世界中で300社以上の顧客にサービスを提供しています。詳細については、www.arisglobal.comをご覧ください。

