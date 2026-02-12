物流「2024年問題」に対応、福岡ソノリク、福島・富岡に青果物流の中継拠点を開設-東北広域の安定供給を支える基盤へ

株式会社福岡ソノリク

株式会社福岡ソノリク（本社：佐賀県鳥栖市／代表取締役社長：園田壽俊）は、福島県双葉郡富岡町に青果物向け物流拠点「福島物流センター」を開設しました。

本センターは中継輸送を日常運用に組み込み、長距離偏重の運行を分散することで、ドライバーの負担を抑えた持続可能な輸送体制と広域の安定供給を目指します。あわせて、自社開発の特許冷蔵庫やCA冷蔵を活用し、需給や天候の変化にも揺らぎにくい供給と食品ロスの低減に取り組みます。

福島をハブに、東北から北海道・関東・西日本へとつながる青果物流の結節点として、地域の流通をしなやかに結び直す役割を担います。

福岡ソノリク福島物流センター外観（福島県富岡町）。東北広域の青果物流を支える中継拠点として開設。

なぜ今、福島なのか

― 2024年問題と物流構造の転換に対する実装 ―

物流業界では、ドライバーの労務規制強化を背景に、長距離前提のモデルから、地域ごとに役割を分担する構造への転換が求められています。 とりわけ青果物流では、鮮度を守りながら運ぶために、輸送と保管を両立させる運用が欠かせません。

当社は西日本を基盤に、北海道（石狩市のグループ会社HINAKA）や関東支社を含むネットワークを展開してきました。今回、福島に中継機能を置くことで、北海道-東北-関東を面で結ぶ結節点が生まれ、長距離偏重の運行を分散しやすくなります。

福島は東北各県と首都圏・西日本をつなぐ要所です。産地に近い場所に中継・保管の機能を実装することで、無理のない運行設計と広域の安定供給に近づき、日常のオペレーションを通じて地域の流通をしなやかに結び直す役割を果たします。これが当社の考える「2024年問題」への具体的な解です。

夜間の荷受け・中継輸送にも対応する物流センター。持続可能な運行体制を日常運用で支えます。

生産・加工・輸送をつなぐ「青果物流の中継拠点」

福島物流センターは、青果物を対象に、常温・冷蔵・冷凍の各温度帯での保管・作業・輸送に対応します。産地で収穫された農産物を一時保管・集約し、加工拠点・市場・消費地へ計画的に接続することで、「運ぶ」と「保つ」を両立する運用を実装します。

青果物の集約・仕分け・中継を担う前室エリア。輸送と保管を両立する運用を支えます。

同センターには、当社が独自に開発し特許を取得した特許冷蔵庫を導入。青果の品質劣化を促すエチレンガスを強制換気する仕組みにより、鮮度維持と長期保管を可能にします。さらにCA（Controlled Atmosphere）冷蔵を併設し、庫内の空気成分を制御して青果の呼吸を抑制。需給や天候の変化にも揺らぎにくい供給と、食品ロスの低減に取り組みます。

特許冷蔵庫内部。エチレンガスを強制換気する独自技術により、青果の長期保管と品質維持を可能にします。CA冷蔵庫内部。空気成分を制御し、青果の呼吸を抑えることで鮮度維持と安定供給に貢献します。

福島をハブに、生産・加工・輸送の流れを面でつなぎ直すことで、地域の出荷機会を広げる基盤を整えます。日常のオペレーションを積み重ねることで、広域の安定供給を支えることを目指します。

地域農業と物流基盤を支える役割

福島は、東北各県と首都圏・西日本を結ぶ広域物流の結節点です。 当社はこの立地特性をいかし、生産・加工・輸送を分断せずに面でつなぐ中継・保管の機能を実装します。これにより、産地の手前で流れを整えることで、地域農業と広域物流の双方を支える基盤を形成します。生産地に近い場所での一時保管・集約と計画的な接続を組み合わせ、「作られてから運ばれるまで」の運び方を見直します。無理のない運行設計と、需給や天候の変化にも揺らぎにくい供給に近づけ、福島を起点に全国への安定供給を日常のオペレーションで支えていきます。

代表コメント

「この拠点は、福島を起点に東北の物流を強くする公共インフラの一部だと捉えています。

中継輸送の実装でドライバーの無理をなくし、特許冷蔵技術で青果の価値を守る。

地域の産品を、より良い状態で全国に届け続けます。」

施設概要- 施設名称：福岡ソノリク福島物流センター- 所在地：福島県双葉郡富岡町大字上郡山字関名古144-50- 敷地面積：24,575平方メートル- 延床面積：10,122平方メートル- 温度帯：常温／冷蔵／冷凍- バース数：9- 竣工：2026年1月株式会社福岡ソノリク

■ 会社概要

会社名：株式会社福岡ソノリク

所在地：佐賀県鳥栖市姫方町1660番

代表者：代表取締役社長 園田壽俊

事業内容：物流事業、青果流通事業、共同配送事業、倉庫保管 ほか

URL：https://www.fukuokasonoriku.co.jp