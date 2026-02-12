SNS管理ツール「SocialDog」、YouTubeチャンネルの連携に対応～主要SNSの数値をSocialDogで一元管理～
株式会社SocialDog（本社：東京都新宿区、代表取締役：小西将史）が提供するSNS管理ツール「SocialDog（ソーシャルドッグ）」（https://social-dog.net/）は、YouTubeチャンネルの連携に対応しました。
YouTube Studioを開かなくても、SocialDog上で動画の再生数やエンゲージメントを確認できます。X（Twitter）やInstagramとあわせて、YouTubeの状況もSocialDogひとつでチェックできるようになり、複数SNSを運用している方の日々の確認作業がよりスムーズになります。
この機能で実現できること
YouTube Studioを開かずに主要な数値をサクッと確認
SocialDogの「投稿パフォーマンス」画面から、YouTubeチャンネルに投稿した動画の一覧と主要なエンゲージメントを確認できます。
確認できる項目は以下のとおりです。
・総再生回数
・コメント数
・高評価数
・低評価数
・高評価率
※グラフ表示や時系列での推移確認、日付間の比較機能には現時点では対応しておりません。詳細な数値の推移を確認したい場合は、YouTube Studioをあわせてご利用ください。
X、Instagram、Facebook、YouTubeの状況をひとつの画面で一元管理
今回のアップデートにより、X（Twitter）、Instagram、Facebook、YouTubeの投稿状況をSocialDogひとつで確認できるようになります。SNSごとにツールを使い分ける手間がなくなり、日々の運用がよりスムーズになります。
無料ではじめる :
https://social-dog.net/?utm_source=pr-times&utm_medium=press&utm_campaign=free_press_pr-times__20260212_news_youtube
リリース背景
これまでX（Twitter）やInstagramなどのアカウント状況はSocialDogで確認できたものの、YouTubeチャンネルの状況についてはYouTube Studioで確認する必要がありました。
多くのご要望を受け、今回SocialDogがYouTubeチャンネルの連携に対応しました。まずは動画一覧と主要な数値を確認できる機能からスタートし、X（Twitter）やInstagramとあわせて、主要なSNSの状況をSocialDogひとつで把握できる環境を整えました。今後もみなさまのSNS運用に役立つ機能を提供してまいります。
「SocialDog（ソーシャルドッグ）」について
「SocialDog（ソーシャルドッグ）」は、効果的で効率的なSNSマーケティングを実現するための機能を網羅したオールインワンツールです。
高度な予約投稿、フォロー・フォロワー管理、SNSキャンペーン運用、ソーシャルリスニング、分析・レポート作成、チームでのアカウント管理、複数アカウントの一元管理、競合分析など、効率的な運用をサポートします。
無料で始めることができ、初心者からプロフェッショナルまで幅広いユーザーに利用されています。
URL： https://social-dog.net/
会社概要
株式会社SocialDogは「あらゆる人がSNSを活用できる世界を創る」をミッションに掲げ、「あらゆる人が主人公になれる世界を創る」という夢の実現に向けて「SocialDog」を提供しています。
社名：株式会社SocialDog
代表者：小西 将史
所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3階
設立：2016年7月25日
事業内容：インターネットサービス事業
SNS アカウント管理ツール「SocialDog」の開発、運営
資本金：4,477万円 (資本準備金含む)
URL： https://socialdog.jp/
公式X（Twitter）アカウント： https://x.com/SocialDog_JP