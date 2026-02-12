約4人に1人の就活生が内定を保有。約半数の企業は内定出しの時期を維持する一方、4割が前倒し。「27卒における就活と採用活動の状況に関する調査」

株式会社i-plug

学生と企業をつなげる新卒オファー型就活サービス「OfferBox（オファーボックス）」を運営する株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役 CEO：中野智哉）は、2027年卒業予定の学生（以下、27卒学生）および新卒採用を実施する企業を対象に、「27卒における就活と採用活動の状況に関する調査」を実施しました。

■調査結果トピックス

・ 2月時点で「選考過程」にある学生が最多だが、およそ4人に1人が内定を保有。

・内定保有者の約4割が「2026年1月」に初めての内定を獲得している。

・企業が学生に内定を出すピークは春頃（2月～5月）と予測される。

・内定出しスケジュールの「早期化」と「維持」。 内定出しを例年より早める企業は4割、例年通りとする企業は約半数近くに対応が分かれる。

学生の9割以上が活動中。2月時点で「4人に1人」が内定を保有

- Q1 現在の就職活動の状況を教えてください。（学生対象/単一回答）

27卒学生に対し、現在の就職活動状況を尋ねたところ、「活動中」の回答が95.7%でした。

- Q2 （「活動中」と回答した方のみ）現在、最も選考が進んでいる企業における選考状況を教えてください。（学生対象/単一回答）

活動中の学生に最も選考が進んでいる企業の選考状況について伺ったところ、「選考過程（28.0%）」が最多でした。次いで、「エントリー準備中（21.0%）」が続きます。一方で、「内定承諾（5.3%）」と「内定通知（19.6%）」の回答を考えると、27卒学生はおおよそ4人に1人が内定を得ている状況です。

- Q3 初めて選考を受けた時期はいつですか？（学生対象/単一回答）

約20%の学生は「今後開始する予定」と回答しており、Q2の調査とあわせて見ると進捗状況には個人差があると推察できます。

- Q4.（Q2において「内定通知」または「内定承諾」と回答した方に伺います。）初めて内定をもらった時期はいつですか？（学生対象/単一回答）

内定を保有している学生に対し、初めて内定をもらった時期を伺ったところ「2026年1月（41.0%）」が最も多い回答でした。次いで「2025年12月（30.3%）」です。



企業の約4割が内定出しのスケジュールを「前倒し」。一方で約半数は「例年通り」を維持し、対応が分かれる

- Q5 27卒の内定出しの時期はいつ頃を計画していますか？（企業対象/単一回答）

内定出しの時期に関する設問です。「2026年2月～5月（26.3%）」が最も多いピーク時期。次いで、「2025年12月～2026年1月（22.8%）」でした。

- Q6 27卒の内定出しの時期は例年から変更はありますか？

企業に対し、27卒の内定出し時期について、例年との比較を聞きました。結果は「例年より早い」と回答した企業は40.7%でした。 一方で、「例年と同じ」と回答した企業が、最多の46.2%。採用市場全体が一律に早期化しているわけではなく、スケジュールを早める企業群と、従来通りのスケジュールで動く企業群に分かれていると推察できます。

- Q7 28卒の内定出しの時期は例年から変更予定ですか？

次年度である「28卒」の内定出し時期の計画に関する設問です。「例年と同じ予定」が最多の48.1%でした。 次いで、「未定」は28.5%、「27卒より早く内定を出す予定」は22.1%。現時点では多くの企業が今年のスケジュールを維持する意向を示しています。

調査概要

【27年卒学生対象（2026年調査）】

・調査期間：2026年2月2日（月）～2026年2月4日（水）

・調査方法：インターネット調査

・調査対象：OfferBoxに登録している2027年卒業予定の学生

・有効回答数：512件

【26年卒学生対象（2025年調査）】

・調査期間：2025年1月20日(月)～2025年1月24日(金)

・調査方法：インターネット調査

・調査対象：OfferBoxに登録している2026年卒業予定の学生

・有効回答数：715件

【25年卒学生対象（2024年調査）】

・調査期間：2024年2月1日(木)～2024年2月3日(土)

・調査方法：インターネット調査

・調査対象：OfferBoxに登録している2025年卒業予定の学生

・有効回答数：1031件

【企業対象（2026年調査）】

・調査期間：2026年2月2日（月）～2026年2月4日（水）

・調査方法：インターネット調査

・調査対象：新卒採用を実施する企業

・有効回答数：312件

※構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも 100％とならない場合がある。

OfferBoxの概要

OfferBoxは企業から学生にオファーを送る新卒採用サービスです。企業は「会いたい学生」の情報を検索して効率的にアプローチができます。学生は、知らない企業や業界からのオファーにより自身の可能性を拡げることが可能です。当サービスは、オファー型、逆求人型、ダイレクトリクルーティング、スカウト型サービスなどと呼ばれています。

OfferBoxにおける2026年卒業予定学生は238,310名以上が登録。企業側では累計22,061社が登録（※2）しています（2026年1月末時点）。

学生向けOfferBox公式サイト

https://offerbox.jp

企業向けOfferBox公式サイト

https://offerbox.jp/company

※2：登録企業数とはこれまで当社アカウントを開設した企業数であり、現時点で利用していない企業を含みます。

株式会社i-plug

【代表取締役】中野智哉

【従業員数】299名（※単体／2025年3月31日現在）

【公式サイト】https://i-plug.co.jp

【所在地】大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階

【グループ会社】

・株式会社イー・ファルコン（https://www.e-falcon.co.jp）

主なサービス：「適性検査eF-1G」（https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g）

・株式会社マキシマイズ（https://maximise.jp）

主なサービス：「Tsunagaru就活」（https://tsunashu.com/）