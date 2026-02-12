e angle 静かで省エネな冷蔵庫が登場

運転音を抑え、省エネ性能も向上。寝室やワンルームにも最適

株式会社エディオンは、プライベートブランド「e angle」において、冷蔵庫「ANG-RE171-D1-W」の販売を開始いたします。2026年2月17日（火）より、当社のインターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。なお、店頭でも順次取り扱いを開始する予定です。

本モデルは、従来モデルのデザイン性はそのままに、インバーター制御により、静音性と省エネ性能を向上しました。運転音は約19dB※1を実現し、ワンルームや寝室など、生活空間に近い場所でも快適にご使用いただけます。

高さ1242mmのローボディに加え、天面が広いワイド仕様のため、電子レンジを設置することができるなど、限られたスペースを有効活用できる設計です。冷凍室は、まとめ買いにも対応できる68Lの大容量を備え、3段ケースによる整理整頓のしやすさも追求しました。







【 概要 】

商品：e angleシリーズ　冷蔵庫「ANG-RE171-D1-W」

発売日：2026年2月17日（火）

取り扱い：エディオンネットショップ（店頭でも順次販売予定）

価格：69,800円（税込）

詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。

【 特長 】

◇省エネ性能＆静音性がアップ！

インバーター搭載により、従来モデルよりも省エネ達成率・静音性が高まりました。

省エネ達成率は126%※2と環境にもお財布にも優しく、運転音も約19dB※1の静音設計のため、場所を選ばずご使用いただけます。







◇ まとめ買いも安心の、大容量冷凍室

シングル用冷蔵庫では最大級となる68Lの冷凍室を採用。

庫内には整理しやすい3段ケース付きで、冷凍食品や作り置きをたっぷり収納することができます。







◇ レイアウト自在な分割棚

冷蔵室は、2段目の棚板を分割して使用可能。

立てて保存したい背の高い食品や、高さのあるボトルも、棚板を外すだけで収納できます。







【 仕様 】

※1 運転音はJIS C 9607規定の騒音試験による（周囲温度20℃、安定運転時）。

※2 2021年度目標基準値。年間消費電力量247kWh/年。年間使用電力は、JIS C 9801-3（2015年版）に基づき測定。

