e angle 静かで省エネな冷蔵庫が登場
運転音を抑え、省エネ性能も向上。寝室やワンルームにも最適
株式会社エディオンは、プライベートブランド「e angle」において、冷蔵庫「ANG-RE171-D1-W」の販売を開始いたします。2026年2月17日（火）より、当社のインターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。なお、店頭でも順次取り扱いを開始する予定です。
本モデルは、従来モデルのデザイン性はそのままに、インバーター制御により、静音性と省エネ性能を向上しました。運転音は約19dB※1を実現し、ワンルームや寝室など、生活空間に近い場所でも快適にご使用いただけます。
高さ1242mmのローボディに加え、天面が広いワイド仕様のため、電子レンジを設置することができるなど、限られたスペースを有効活用できる設計です。冷凍室は、まとめ買いにも対応できる68Lの大容量を備え、3段ケースによる整理整頓のしやすさも追求しました。
【 概要 】
商品：e angleシリーズ 冷蔵庫「ANG-RE171-D1-W」
発売日：2026年2月17日（火）
取り扱い：エディオンネットショップ（店頭でも順次販売予定）
価格：69,800円（税込）
詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。
【 特長 】
◇省エネ性能＆静音性がアップ！
インバーター搭載により、従来モデルよりも省エネ達成率・静音性が高まりました。
省エネ達成率は126%※2と環境にもお財布にも優しく、運転音も約19dB※1の静音設計のため、場所を選ばずご使用いただけます。
◇ まとめ買いも安心の、大容量冷凍室
シングル用冷蔵庫では最大級となる68Lの冷凍室を採用。
庫内には整理しやすい3段ケース付きで、冷凍食品や作り置きをたっぷり収納することができます。
◇ レイアウト自在な分割棚
冷蔵室は、2段目の棚板を分割して使用可能。
立てて保存したい背の高い食品や、高さのあるボトルも、棚板を外すだけで収納できます。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/128014/128014_web_1.png
※1 運転音はJIS C 9607規定の騒音試験による（周囲温度20℃、安定運転時）。
※2 2021年度目標基準値。年間消費電力量247kWh/年。年間使用電力は、JIS C 9801-3（2015年版）に基づき測定。
関連リンク
e angle特設サイト
https://www.edion.com/eangle
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
