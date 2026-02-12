【保護者向けおうち英語】約20年の英語教育現場から年齢別の「無理なく続く英語の関わり方」の体系化に成功、2月24日より全10回講座を開始へ

カフェ英会話株式会社

全国100店舗の提携カフェで英会話事業を展開するカフェ英会話株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役 西川良輔)は、2026年2月24日から4月28日の期間、0歳から12歳までの子どもをもつ保護者を対象に、フォニックスや覚えやすい単語、文法など年齢ごとの英語学習講座をスタートさせます。

いま「おうち英語」を体系的に理解する必要性とは

2020年度(令和2年)からの新学習指導要領(※1)より、小学校での英語教育が大きく変わり、3・4年生での「外国語活動」の導入、5・6年生での英語が教科化され、読み書きも正式に評価対象となりました。

こうした制度改革は、英語学習を単なる教科として習得するだけでなく、「聞く・話す・読む・書く」の4技能を段階的に育て、学校段階間でのつながりを強くするものです。

例えば、「読む」１つにとっても、中学3年生まで単語量が2020年以前と比べて2倍の2400単語となっています。

また、現行の学習指導要領下で小学校英語が教科化され、学習負担の増大と英語嫌いの増加、塾依存による家庭格差が深刻化(※2)している。こうした状況を是正し、基礎力を段階的に育むために英語学習の早期体系理解が必要だと考えています。

こうした流れの中で、家庭における英語との日常的な関わりを年齢別に整理し理解すること、つまり、「おうち英語」を体系的に学ぶことは、学校教育の変化に対応した「子どもの英語力の土台づくり」として、今後より一層必要性が高まってくると予想しています。

保護者向けおうち英語講座とは

英語が自然に育つ道筋を可視化した「おうち英語ロードマップ」

本講座は、0歳から12歳までの子どもの発達段階に応じた英語の身につき方を整理し、家庭での関わり方を体系的に学ぶ保護者向けオンライン講座です。英語を「教える」のではなく、「楽しみながら続ける」環境づくりを重視し、特別な教材や高額な準備を必要としない点が特徴です。

【保護者向けおうち英語講座概要】

タイトル：保護者向け｜子どもの年齢別に学ぶおうち英語10回講座

開催時期：2026年2月24日(火)から2026年4月28日(火)

主催：カフェ英会話株式会社

講師：めぐみ先生

講座受講方法：オンライン

講座詳細：https://cafeeikaiwa.jp/kids-english-at-home.html

ロードマップを把握して行う英語教育の効果とは

継続的に英語に触れる環境を12年間保てた場合、英検3級～準2級、CEFR A1～A2程度が一つの現実的な目安になり、リスニング問題は80％以上、正解できるようになります。

また、英会話と学習用英語の違いを理解して育てることで、日常会話の力も英検などの資格対策も、バランスよく伸ばすことがてきます。

その結果、英語で簡単なコミュニケーションが自立し、学校英語に余裕を持って取り組めるようになるほか、留学や受験、将来の資格取得への基礎力が育ちます。

なにより英語が好き、楽しいという気持ちが、子どもの意欲となり、その後の自主的な学習へと繋がっています。

めぐみ先生から開催に関するコメント

めぐみ先生

【略歴】

子ども英会話講師インストラクター資格を取得後、子ども英語教育に19年間携わる。英会話講師としての指導に加え、教室運営や新人講師育成にも従事。

【メッセージ】

ご家庭の中で無理なく、楽しく続けられる仕組みがあれば、子どもは自然に英語を吸収していきます。

こ家庭でのお悩みは、年齢別での対応を知ることで解決できることが、ほとんどです。

「英語を嫌いにならずに、確実に力を伸ばす」をコンセプトに、保護者の方々やお子様に指導をしてきた300組以上の経験を活かし、皆さまが安心して取り組める方法を、具体的に分かりやすくお伝えできればと思っています。

カフェ英会話株式会社代表取締役西川のコメント

代表取締役 西川 良輔

小学校英語の教科化をはじめ、日本の英語教育は大きな転換期を迎えています。

その一方で、家庭環境や地域差によって、英語に触れる機会や学習の進み方に格差が生まれていることを、私たちは現場で実感しています。

英語に親しむ機会が多い家庭と、そうでない家庭との間で、子どもが感じる負担や苦手意識に差が生じているのが現状です。

こうした教育機会の不均衡を少しでも是正したいという思いから企画しました。

高額な教材や専門的な英語力がなくても、子どもの年齢や発達段階に応じた関わり方を知ることで、家庭での英語環境は整えられます。

また、英語教育を家庭任せにするのではなく、社会全体で支える視点を広げていくことが重要だと考えています。

本講座が、保護者の不安を和らげ、子どもたちが等しく学びに向き合えるきっかけになれば幸いです。

会社概要

会社名：カフェ英会話株式会社

代表者：代表取締役 CEO 西川 良輔

所在地：〒150-6090 東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイス グラススクエアB1

設立：2018年10月1日

資本金：500万円（資本準備金含む）

事業内容：サービス開始以来、累計20万人以上が利用する国内最大級(※7)の英会話サービスを展開。全国の提携カフェ100拠点でワンコイン（500円）から参加できる英会話イベント「カフェ英会話」をはじめ、ネイティブ講師と日本人参加者数名で学ぶ少人数制の「カフェ英 Native Group」、ネイティブ講師とのマンツーマンレッスン「カフェ英 Native Private」など、多様な学習スタイルに合わせたサービスを提供しています。

URL: https://cafeeikaiwa.co.jp

