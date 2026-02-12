【京都府】京都北部での働き方・暮らしをイメージ！

京都府

■京都府では、京都北部（中丹・丹後地域）への移住促進のため、京都北部ならではの活動や事業を行う企業の経営者と若手社員をゲストに迎えた交流会「たんたんターン交流会in京都」を京都市内で開催します。

１ 日 時

令和８年３月５日（木） 18:30～20:30

２ 場 所

QUESTION 4階 Community Steps（京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町390-2）

３ 内 容

■オープニング・ゲスト企業トーク（18：30～19：15）

登壇者

・株式会社ウッディーハウス 代表取締役社長 志摩 幹一郎(しま かんいちろう)氏

・京丹後地域づくり協同組合 代表理事 川渕 一清(かわぶち かずきよ)氏

■経営者×若手社員によるトークセッション（19：15～19:55）

・株式会社ウッディーハウス 代表取締役社長 志摩 幹一郎(しま かんいちろう)氏

社員 鳥井 衣里(とりい えり)氏

・京丹後地域づくり協同組合 代表理事 川渕 一清(かわぶち かずきよ)氏

社員 辻 惠(つじ さとし)氏

■グループ対話＆交流（20：00～20：30）

株式会社ウッディーハウス

代表取締役社長 志摩 幹一郎

株式会社ウッディーハウス

社員 鳥井 衣里

京丹後地域づくり協働組合

代表理事 川渕 一清

京丹後地域づくり協働組合

社員 辻 惠

４ 参加方法等

定員先着30名

京都府公式移住・定住情報サイト「今日と明日」内の申込フォームより申込（２月26日（木）締切）

https://www.kyoto-iju.jp/event/event_55690/

５ 主催等

主催：京都府中丹広域振興局、丹後広域振興局

共催：京都府移住センター 企画・運営：株式会社ツナグム（京都移住計画）

（参考）株式会社ウッディーハウスについて

舞鶴市の小さなセレクトショップから始まり、「地方にも本物を」という想いを胸に、現在は京阪神・東海エリアに13店舗を展開。現在はその想いを「地方から本物を発信する」へと進化させ、アパレルで培った企画力や発信力を活かした地域活性化にも挑戦している。地域の魅力を引き出しながら、地方から新しい風を送り届ける企業。

（参考）京丹後地域づくり協同組合について

移住希望者と地域の事業者をつなぐ「人材の受け皿」として設立。地域の産業を次世代に繋ぐため、人手不足という現実に立ち向かう地元の事業者が集まり、新しい仕組みをスタート。多様な仕事に触れながら、移住者にとって「第二の地元」と呼べるような繋がりを育むことで、自分らしく働き続けられる土壌づくりをおこなっている。