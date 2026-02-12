書籍発売！「ＡＩエージェンティック時代の衝撃 」　　　　　　　　ー世界が変わる。企業が変わる。人生が変わる。ー

株式会社青山プランニングアーツ

株式会社青山プランニングアーツ（本社：東京都港区、代表取締役社長：尾中 謙文）は、書籍『ＡＩエージェンティック時代の衝撃』（2026年2月12日発売）の発売を決定しました。本書は、認知科学者でありAI開発者でもある著者が、技術の表面的な解説を超え、AIが「文明の神経系」として社会の構造を根底から塗り替えていく全貌を明かした一冊です。

●内容紹介

世界が変わる。企業が変わる。人生が変わる。

2020年代前半を席巻した「生成AI」のブームは、まだ序章に過ぎません。2026年から始まるのは、複数のAIが自律的に連携し、自ら意思決定と行動を行う「AIエージェンティック（Agentic AI）」の時代です。

本書は、認知科学者でありAI開発者でもある著者が、技術の表面的な解説を超え、AIが「文明の神経系」として社会の構造を根底から塗り替えていく全貌を明かした一冊です。

「AIを使う企業」と「AIを使わない企業」の差は、わずか3年で取り返しのつかない「構造格差」となります。 人間がAIに置き換えられるのではありません。AIが「筋肉と神経」を担うことで、人間は「脳と魂」、すなわち「意味を創る」という本来の価値へと回帰していくのです。

経営者、ビジネスパーソン、そして未来を生きるすべての人に贈る、新時代のバイブル。

●本書の主な内容

【第1段階：生成AI】

答えるAI、作るAI。「賢い道具」の限界。

【第2段階：AIエージェント】

任せるAI、動くAI。半自律への進化。

【第3段階：AIエージェンティック】

組織として考え、意思決定する「第二の知性」。

【AI社員10体の衝撃】経営・営業・管理・財務。10の脳が並列で動く「超軽量組織」の誕生。

【文明のOSアップデート】軍事、金融、宗教、人口動態。世界の深層構造が書き換わる。

【人間の価値】AI時代に残る「意味・共感・創造・美意識」。ブッダの「空」から読み解く人類のゆくえ。

アップロードされたテキストの内容に基づき、本書がどのような層に向けたメッセージを持っているか、具体的なターゲット像とおすすめの理由を整理しました。Amazonの書籍紹介の「こんな方におすすめ」セクションとしてそのまま活用いただけます。

●本書をおすすめしたい方

1. 変化の激しい時代を生き抜く「経営者・役員・事業主」

理由：AI導入の遅れが「経営判断のミス」ではなく「経営者の怠慢」とされる時代が来るからです 。導入企業と未導入企業の差が3年で致命的な「構造差」になるという警告は、すべてのリーダーが直視すべき現実です 。

得られるもの：AIを「筋肉と神経」とし、経営者が「脳と魂（意味の設計）」に集中するための組織再設計のビジョン 。

2. 生成AIの次を知りたい「ビジネスパーソン・DX担当者」

理由：ChatGPTなどの「答えるAI」は序章に過ぎず、これからはAIが自律して動く「AIエージェンティック」の時代へ突入するからです 。

得られるもの：単なる業務効率化を超えた、自律型AIが連携して働く「AI社員10体」モデルの具体的なイメージ 。

3. AIに仕事を奪われる不安を抱く「すべてのクリエイター・専門職」

理由：本書は、AIが「作業」を奪うことで、人間が「意味・共感・創造・最終決断」という本来の価値を取り戻すプロセスを描いているからです 。

得られるもの：AIを「外部に持てる第二の脳」として使いこなし、自分自身の潜在能力を爆発的に拡張させるためのマインドセット 。

4. 未来の社会構造に関心がある「教育者・研究者・学生」

理由：AIエージェンティックは農耕革命以来の「文明のOSアップデート」であり、軍事、金融、宗教、人口動態までをも書き換えるからです 。

得られるもの：認知科学や哲学の視点から、AIと人間が共生する「二層文明」のあり方を深く考えるための知的な足場 。

●著者からの一言メッセージ

「AIを使うか、使わないか」の選択は、すでに終わりました。これからは「AI時代に、人間として何を引き受けるか」が問われる時代です。

●目次

第１章 AIエージェンティックとは何か

「知性の外部化」が人類にもたらす最大級の文明衝撃

第２章 AIエージェンティックが企業構造をどう変えるか

企業のＯＳは書き換えられ、競争力は“構造差”で決まる

第３章 AIエージェンティックは今どこまで来ているのか

世界の覇権が書き換わる“静かなAI戦争”

第４章 AI社員10体の時代

企業という生き物が変わる「第二の創世記」

第５章 AI時代の経営者に必要な“AIコントロールスキル”

人間の限界、AIの力、そして未来の意思

第６章 AIと美学──ダヴィンチが描いた未来、建築家がつくる永続性、

そしてAIエージェンティックが導く「時を超える会社」

第７章 AI導入企業と未導入企業の「３年後の差」

構造・脳・未来が分岐する静かな地殻変動

第８章 AIエージェンティックと意思決定

選択の構造が変わるとき、未来の法則は書き換わる

第９章 AIエージェンティック後の世界再編

ケストラー思想で読み解く「正しさ」「納得」そして“人間のあり方”

第10章 AI時代の経営者とは何者か

統合知性としてのリーダー像

第11章 AI時代の組織設計・評価・人材育成

認知のしくみから組織をつくり直す

第12章 AI時代の評価・報酬・インセンティブ設計

人は感情で動く。ダニエル・カーネマンが言うように、だからAIが必要になる

第13章 AIエージェンティック後の世界再編

マッテオ・モッテルリーニが示した「知性の罠」と、企業、組織が戦争に加担しないためのAIエージェンティック

第14章 AI時代に残る人間の価値

ブッダの「空」と、創造へ還る人類

第15章 ２０２６～２０３６年：世界の産業地図の再編

AIエージェンティックを選ばなかった世界／選んだ世界

第16章 人類はどこへ向かうのか？

AIと人間の「二層文明」

終わりに 選ぶのは、いつも人間だった

●著者紹介：

尾中 謙文（おなか あきふみ）認知科学者。米国大学大学院教授。AIリボーン開発者。 先端認知科学研究所代表理事、アートとテクノロジーを融合したシンクタンク・青山プランニングアーツ代表。 「香港返還」「北京五輪招致」のプロデュースやダライ・ラマ14世との対話など、多岐にわたる活動を展開。 中小企業の現場にある「経験・勘・感覚」をAIで構造化し、未来へ繋ぐソリューション「AIリボーン」を通じて、AIエージェンティック時代の実装を推進している。

●出版社：

マーケティング出版