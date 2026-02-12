「マテリアル・イノベーション戦略株式ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」（愛称：素材革命）の新規設定について

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：荻原亘、以下「当社」）は、追加型投信「マテリアル・イノベーション戦略株式ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」（以下「当ファンド」）を2026年3月13日に新規設定し、運用を開始する予定です。

デジタル化の進展に伴い、それを支える電力需要は今後も一段と拡大すると見込まれ、そのインフラを下支えする新たな素材の重要性が高まっています。同時に、銅・リチウム・レアアースといった戦略的資源の需要が世界的に増大し、素材そのものが有力な投資テーマとして浮上しつつあります。さらに、生成AIの活用により、素材の探索・設計・評価プロセスが飛躍的に高速化し、かつてないスピードでイノベーションが生まれる土壌が整いつつあります。

こうした構造変化を背景に、素材分野への注目は一段と高まっていることから、世界の素材関連企業を投資対象とする当ファンドを新たに設定することとしました。

■当ファンドについて

商品名 ： マテリアル・イノベーション戦略株式ファンド（為替ヘッジあり）

マテリアル・イノベーション戦略株式ファンド（為替ヘッジなし）

愛称 ： 素材革命

設定日 ： 2026年3月13日

取扱会社 ： ＳＭＢＣ日興証券

商品ページ： マテリアル・イノベーション戦略株式ファンド（為替ヘッジあり）

https://www.smd-am.co.jp/fund/202902/

マテリアル・イノベーション戦略株式ファンド（為替ヘッジなし）

https://www.smd-am.co.jp/fund/203002/

当社は引き続き、「Quality of Life に貢献する最高の資産運用会社へ。」という経営理念のもと、お客さまの資産形成に貢献してまいります。

重要な注意事項

■当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンド以外の特定の投資信託・生命保険・株式・債券等の売買等を推奨するものではありません。

■当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託の説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。

■投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。

■投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

■当資料の内容は本資料作成日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■当資料は三井住友DSアセットマネジメントが、信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

住所：〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階

HP：https://www.smd-am.co.jp/

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会