【医師97.5%推奨】『世界一受けたい授業』出演の泉医師も愛用する口臭ケア「ブレスクリア」が専門医から高評価

凸版クリエイティブパートナーズ株式会社

凸版クリエイティブパートナーズ株式会社（本社：東京都中央区）は2025年12月、内科医40名に対して口臭ケア製品「ブレスクリアvita+」のアンケート調査を実施しました。アンケート結果では、「口臭ケアが大切である」と回答した39名の医師の97.5％が本製品を推奨すると回答し、専門的視点からも高く評価されていることが明らかになりました。

「口臭ケア×ビタミンC補給」のハイブリッドエチケット習慣の有用性を検証

対面機会の増加による口臭の不安と、多忙による美容ケア（ビタミンC補給）の後回し。こうしたお困りごとを解消する手段として注目されているのが「ブレスクリアvita+」です。天然由来の口臭抑制成分ゲッケイジュ葉濃縮エキスを配合した口臭ケア製品で、エチケット意識が高まる現代のニーズを的確に捉えています。

さらに1袋にレモン約375個分相当（※1）の「7,500mgのビタミンC」が配合されており、「本格的な口臭ケア」と「ビタミンCの補給」を同時に叶えています。会議の直前や一日の終わりなど、さっと取り出して噛むだけで口内環境と美容の両面にアプローチできる発想が評価され、2025年10月には「Japan Inner Beauty Award 2025」で一つ星を受賞しました。

また、口内粘膜の健康維持を助ける美容の土台となるビタミンCは美肌に不可欠です。その点において、本製品は内科医のみならず、『世界一受けたい授業』への出演経験もある皮膚科医・泉さくら（※2）医師にもご愛用いただくなど、多方面から高く評価されています。今回は、仕事の合間に1粒噛むだけのエチケット習慣が、身体の内側からケアするという医学的視点から見ていかに有効であるかを裏付けるべく、現役内科医40名を対象とした評価調査を実施いたしました。

（※1）レモン1個につきビタミンC 20mgとして換算

（※2）泉 さくら（いずみ さくら）医師

ココメディカルクリニック院長。皮膚科専門医。東京大学医学部附属病院皮膚科入局等を経て現職。SNSで「本当に正しいスキンケア」を理論的に発信し、すっぴん美肌を目指すアドバイスで支持を集める。

スキンケアに重要なビタミンCを手軽に補給でき、口臭ケアもできる本製品を愛用している。『世界一受けたい授業』『ひるおび！』などメディア出演も多数。

調査結果

医師の9割以上が「口臭ケア」と「ビタミンC」の重要性を認識

今回の調査において、前提となる意識調査では、内科医の95.1％が「口臭ケアは大切である」と回答（設問4）。さらに、90.2％が「ビタミンCは身体に必要である」と回答（設問5）しました。ビタミンCは粘膜の健康維持を助けるコラーゲン生成に不可欠なだけでなく、抗酸化作用による老化予防や、免疫機能のサポート、ストレス対策など多角的な役割を担っていることもあり、専門医の多くが、清潔感の維持と健康管理の両立を重要視している実態が明らかになっています。

専門家の視点から97.5％が推奨する「口臭ケア×ビタミンC補給」のハイブリッドエチケット習慣

上記の意識調査で「口臭ケアが大切である」と回答した内科医40名を対象に、本製品の推奨意向を調査したところ、97.5％（39名）が「周囲に推奨したい」と回答。エチケット意識の高い医師ほど、本製品の機能性に高い関心を示しています。

医師が特に興味を惹かれた「ブレスクリアvita+」3つの特徴

本製品について、医師が特に興味を惹かれた特徴は以下の通りです（設問7：複数回答）。

１.口臭ケア成分に加えてビタミンCを配合

口臭ケア成分×ビタミンC 天然由来のゲッケイジュ葉などの口臭ケア成分に加え、1袋にビタミンCを7,500mg配合。エチケットと栄養補給を1粒で叶える合理的な設計が支持されています。



２.カリッとおいしく食べられるタブレットタイプ

外出先でも「おいしく」続けられる点に加え、タブレットを噛むことで口内の潤いをサポートする補助ツールとしての側面も注目されました。



３.1粒たったの1kcalほど！

健康管理を指導する立場である内科医も納得の低カロリー設計。口寂しい時のおやつ代わりや、夜間のリフレッシュとしても安心して取り入れられます。

※調査概要：2025年12月2日～3日実施／現役医師（内科医）40名のうち、口臭ケアが大切だと回答した39名を対象としたアンケート調査（運営調査機関：医療統計研究所）

商品情報

商品名：ブレスクリア vita+（50粒入り）

内容量：17.5g（350mg × 50粒）

主要成分：ビタミンC、ゲッケイジュ葉抽出物 等

希望小売価格：税込419円

取扱店：全国のドラッグストア・Amazon

（https://x.gd/xr7Zp）

「ブレスクリア vita+」公式サイト：

https://breath-clear.jp/

人気ライフスタイル誌『ESSE』2026年3月号に掲載！

2026年2月2日発売のライフスタイル誌『ESSE』3月号（扶桑社）にて、「ブレスクリアvita+」が紹介されました。



『ESSE』は、家事や仕事に忙しい毎日を送りながらも、自分らしく心地よい暮らしを追求する30代～50代の女性たちから圧倒的な支持を得ている「暮らしのバイブル」。特集内では、限られた時間の中で賢く自分をケアしたい読者層に向け、日常のルーティンをアップデートする注目のアイテムとして選出されました。



誌面では、口臭ケアに留まらず、同時に「ビタミンC」を摂取できるという本品独自の機能性が高く評価。「エチケット」と「美容」を切り離して考えるのではなく、一度の習慣で同時に叶えるという、今の時代が求めるタイムパフォーマンスの高さに注目が集まっています。



また、美容家の林 由佳さんからいただいた、本品のおいしさや配合成分へのこだわり、ライフスタイルへの取り入れやすさについてのコメントも同時掲載されました。バッグの中に忍ばせておくだけで、いつでも手軽にインナーケアの質を高められる商品としてご紹介いただいています。

『ESSE』公式サイト：https://www.fusosha.co.jp/magazines/esse/

会社概要

会社：凸版クリエイティブパートナーズ株式会社

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座１-22-11銀座大竹ビジデンス2F

問い合わせ先 ： karadaomoi@to-cp.co.jp

※本商品は、雑誌・タウン誌などのプレゼントキャンペーン企画にも積極的に協力してまいります。取材・掲載のご相談や商品提供のご希望がございましたら、お気軽にご連絡ください。