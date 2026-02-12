2月12日（木）シーブリーズから待望のドライシャンプー登場*！

株式会社ファイントゥデイ

株式会社ファイントゥデイ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：小森哲郎）が展開する、アセをかくほど何かに夢中になることを応援するボディケアブランド「シーブリーズ」は、まるでシャワーを浴びたかのような爽快感がひろがるアイスドライシャンプーを2026年2月12日（木）より、順次全国にて発売を開始いたします。シーブリーズならではの爽快感を頭皮にまでもたらすことで、酷暑化が進む夏でも“めいっぱいアセをかきながら毎日を楽しみたい！”と願う生活者の皆さまの心地よい毎日をサポートします。いつでもどこでも、手軽にシュッで感じるサラサラ感、さらに厳選した爽やかな香りと共に、ー10℃（※1）の冷感を瞬時に体感いただけます。

*2025年度に企画品として発売、今回は定番化となって登場

あのシーブリーズの爽快感を頭皮にも - 昨夏の数量限定発売での即完売を経て、待望の定番化！

ー10℃（※１）の冷感で、暑い夏に頭皮までクールな体験を！

アセをかくほどに夢中になって、暑い夏を思いっきり楽しみたい - 夢中になってかいたアセが、まるでシャワーを浴びたかのように、頭皮まで爽快になれる瞬間をお届けしたい。その想いから、ついにシーブリーズから「アイスドライシャンプー」が定番商品で登場します。昨年夏の数量限定発売では、発売後すぐに“シーブリーズからドライシャンプーは嬉しすぎる！”、“見当たらない！”とともに、“定番化してほしい”という声が多く届きました。どんな暑さの夏でも、アセをかきながら思いっきり楽しんでほしいという願いのもと誕生したアイスドライシャンプーは、新たな香りを加えて2種類で発売します。

暑さや発汗などで不快さを感じやすいといわれる頭や頭皮、そうした背景をもとに「日中でも頭皮にも爽快感を」という発想で開発された「シーブリーズ アイスドライシャンプー」は、瞬時にー10℃（※１）の冷感をもたらす「ひんやり冷感処方」のみならず、頭皮や毛髪の皮脂汚れも吸着する植物由来の「さらさらパウダー」を配合し、べたつきを軽減することで、くずれやすい前髪などもさらさらな髪へと整えます。

シーブリーズと一緒なら、アセをかけるってこんなに楽しい！そう感じていただける“みんなの夏”を、新発売の「アイスドライシャンプー」が加わったシーブリーズで応援します。

▼商品特長

汗腺数が比較的多いとされる頭皮。また一般的に発汗量と皮脂量は気温の上昇と共に増加するといわれる中で、そのアセと頭皮を気にすることなく夏をまるごと楽しんでほしい！

【頭皮にも“瞬間！爽快シャワー”をもたらす3つのポイント】

１.ー10℃（※１）の「ひんやり冷感処方」

3秒間のスプレーで、頭皮温度がー10℃（※１）低下

▼冷感効果をサーモデータで実証した画像

２.植物由来の「さらさらパウダー」配合

べたついて崩れた前髪も一気にさらさらに

３.清涼感ある2つの香りを採用

シトラスシャーベットとフローズンミントで気分が上がるような爽やかさを

▼商品概要

商品名：シーブリーズ アイスドライシャンプー

シトラスシャーベット

香り：シトラスシャーベット

商品名：シーブリーズ アイスドライシャンプー

フローズンミント

香り：フローズンミント

商品特長：瞬間・冷感 ー10℃（※1）

アセや皮脂によるベタつきを抑え、洗いたてのようなすっきり感と、ほのかないい香り

容量：95g

発売日：2026年2月12日（木）*順次展開

価格：オープン価格

※1：25度の環境下で使用した場合の頭皮温度

【シーブリーズについて】

1902年にアメリカで誕生した「シーブリーズ」は、アセをかくほど何かに夢中になることを応援するボディケアブランドとして、そのアセに「まるでシャワーを浴びたかのような爽快感」をお届けすることをお約束しています。全身までケアできるよう、「デオ&ウォーター」「フェイス&ボディシート」「ボディシャンプー」「ヘアケア」「全身薬用ローション」、幅広いラインアップを展開しています。

■シーブリーズ ブランドサイト ：https://www.seabreezeweb.com/

■シーブリーズ 公式X ：https://x.com/seabreeze_1902

■シーブリーズ 公式Instagram ：https://www.instagram.com/seabreeze__official/

■ファイントゥデイ企業情報 ：https://www.finetoday.com/jp