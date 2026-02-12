新宿中村屋の法人向けオフィス常設型の社食サービス「Office Stand By You」に和風と中華風スープが新たにラインアップ＜豚汁＞＜胡麻担々スープ＞～2026年2月　提供開始～

株式会社 中村屋

株式会社中村屋（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 島田裕之、東証スタンダード：2204、以下 中村屋）は、スープを提供する法人向けオフィス常設型の社食サービス「Office Stand By You（オフィススタンドバイユー）」から「豚汁」・「胡麻担々スープ」の2品を新たに提供開始します。

【Office Stand By Youとは】

老舗中村屋が新たな事業への挑戦として立ち上げた、法人向けオフィス常設型の社食サービスです。オフィスでの食の時間をより豊かにし、働く人の活力や心のゆとりを支えることを目指して、1927（昭和２）年のレストラン開設から培った調理技術を生かし、シェフが開発したオフィス専用のスープをお届けします。

このたび、和風の「豚汁」と中華風の「胡麻担々スープ」が加わりました。ラインアップが8種類に増えたことで、健康が気になるときやリフレッシュしたいときなど、気分やメインの食事によって選ぶ楽しさがより広がりました。電子レンジで90秒温めるだけで、具だくさんのスープが手軽に食べられます。

昼食にプラス一品加えたり、朝食や時間のない時に食事代わりにしたり、幅広いシーンで利用でき、冬の寒さや、夏の冷房で冷えたオフィスでの温活にもぴったりです。

＜NEW！2026年2月 新商品＞

・豚汁・胡麻担々スープ＜商品ラインアップ＞・クラムチャウダー ・ボルシチ ・ミネストローネ ・ビスクスープ×玄米 ・スープカリー ・オニオンスープ

【オフィスでの“プラス一品”に、さらに選ぶ楽しみが広がりました】

＜商品の企画担当＞文化・事業創造室 福田一輝

昨年11月の本格提供開始以降、多くの企業さまからご好評をいただき、お問い合わせ件数はリリース後、約4倍に増加するなど、オフィスにおける「食」への関心の高まりを実感しています。また、これまでに80媒体以上のメディアさまに取り上げていただくなど、常設型の社食サービスという新しい選択肢への注目に加え、当社のサービスへの期待や関心も着実に高まっています。

今回は、導入企業さまからの「おにぎりやお弁当とより合わせやすい和風の汁物が欲しい」という多数の声を受けて豚汁を開発するとともに、選ぶ楽しさをさらに広げるスープとして中華風の胡麻担々スープをラインアップに追加しました。

オフィスに“プラス一品のスープ”をお届けすることで、従業員の皆さまの食事シーンをより豊かにし、健康面からも日々の業務をサポートしてまいります。

今後は、年内に100社への導入を目標に、健康経営の推進や従業員満足度の向上に貢献できるサービス開発を進めていきます。

Office Stand By Youのサービス特徴

１.月額利用料と商品代の一部を企業が負担し、従業員が手軽に購入可能

２.スープを毎月ご契約数お届けし、食の面での健康経営(R)（※1）の取り組みをサポート

３.レトルト食品のため常温で保管でき、賞味期間が長く（※2）、防災備蓄としても活用可能

４.商品の購入はキャッシュレス決済のため、現金管理が不要

※1…「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です

※2…製造日より1年間の賞味期間です。出荷日を含め、3カ月以上のものをお届けします

【Office Stand By Youについて】

株式会社中村屋 Office Stand By You事務局

TEL：03-5325-2705

Email：osby_info@nakamuraya.co.jp

URL：https://officestandbyyou.nakamuraya.co.jp/LP01

中村屋は、経営理念「真の価値を追求し、その喜びを分かち合う」のもと、創意工夫と挑戦で、これからのくらしに溶け込む、喜んでもらえる食を提案していきます。