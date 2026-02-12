よどがわリバーサイドパークウォークラリー初開催！(淀川河川公園)
淀川河川公園 枚方地区では、2月21日(土)に「よどがわリバーサイドパークウォークラリー」を初開催いたします。
枚方地区
本イベントは淀川河川公園にあるウォーキング・ジョギングコースを活かして、親子で気軽に楽しんでいただける距離のウォークラリーと体験型レクリエーションイベントを開催し、日常的な健康づくりとして公園を活用していただくきっかけづくりを目的に開催いたします。
パーソナルトレーナーはせがわ りえこ氏による「歩き方ミニレッスン」を開催。
パーソナルトレーナー はせがわ りえこ氏
あなたもこの機会に、正しい歩き方学びませんか？
講師のはせがわりえこ氏から正しい歩き方を学び、ウォーキングをしながらレクリエーションプログラムを体験していただきます。
歩き方ミニレッスンの申込はこちら :
https://ws.formzu.net/sfgen/S5600912/
簡単なミッションを達成しながら行うウォーキングに挑戦しよう！
会場図
枚方地区にある1,200mのウォーキング・ジョギングコースを歩きながら、クイズやスタンプラリーに挑戦。小さなお子様も楽しくご参加いただけるので、親子でのご参加にもおススメです。
ウォーキング以外にも、血圧測定、握力測定コーナーやお子様に大人気の「カラーコーン迷路」も会場に登場し、条件を達成すると本部テントでちょっとしたプレゼントをお渡しいたします。
寒い冬こそ、ウォーキングで体を動かしてみませんか？
ぜひ、皆さまのご参加をお待ちしております。
「よどがわリバーサイドパークウォークラリー」概要
開催日時 2026年2月21日(土)
10:00～11：30
開催場所 淀川河川公園 枚方地区
対 象 どなたでもご参加いただけます。(小学生以下は保護者要参加)
料 金 100円
内 容 1.2kmの周回コースを各自のペースで歩いていただけます。
◎歩き方ミニレッスン＜事前申込制＞
１.10:00～10:15 ２.10:20～10:35 ３.10:40～10:55 (各回20名)
◎ウォーキング＆レクリエーション＜当日参加OK！＞
（血圧測定、握力測定、カラーコーン迷路、スタンプコーナー、クイズ）
10:00～11:30
協 力 はせがわ りえこ(パーソナルトレーナー)、枚方市健康福祉部
詳細を見る :
https://www.yodogawa-park.jp/topic/yodogawariversideparkwalkrally/
お問い合わせ先
・淀川河川公園守口サービスセンター 企画運営課
住所：大阪府守口市外島町7-6
電話：06-6994-0006
WEBサイト：https://www.yodogawa-park.jp/
facebook：https://www.facebook.com/yodogawariversidepark/
Instagram：https://www.instagram.com/yodogawariversidepark_official/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCACz5lzoP8r2o3-FSsXOw4Q